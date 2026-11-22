Um banheiro antigo com escoamento hidráulico foi identificado no complexo palaciano de Donggung, na Coreia do Sul. A estrutura pertence ao período de Silla Unificada, há uns 1.300 anos. Pedras, piso e canal ajudam a explicar seu funcionamento, mas não provam como a população comum cuidava da higiene antigamente.

O banheiro fazia parte de uma área palaciana

O achado pertence ao complexo de Donggung e do lago Wolji, em Gyeongju, antiga capital de Silla. Arqueólogos encontraram elementos de pedra e canais que indicam um espaço reservado para necessidades fisiológicas dentro de uma instalação importante.

A revisão científica sobre banheiros históricos coreanos descreve o edifício de número 29, com piso feito de telhas e bases de pedra. Essa combinação foi interpretada como parte de um sistema de descarga alimentado por água. A identificação se apoia na disposição conjunta dos elementos.

Escavação no palácio de Donggung revela fundações, piso antigo e canal de água conectados à área do banheiro de pedra // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a água passava pela estrutura?

Os investigadores identificaram duas pedras compridas usadas provavelmente como apoios para os pés. Sob elas, havia uma peça de pedra perfurada. Um canal externo se ligava ao interior e poderia conduzir os resíduos para fora. O caminho proposto foi reconstituído a partir das peças.

A reconstrução sugere entrada de água pelo lado sul e saída pelo oeste. O mecanismo não usava uma descarga moderna com caixa acoplada: dependia de condução por canais, inclinação do piso e disposição das peças preservadas.

As medidas ajudam a entender o espaço

O edifício registrado media aproximadamente 5,8 metros por 3,1 metros. A posição das pedras e do conduto permite avaliar o trajeto provável da água. Esses sinais tornam a explicação mais forte do que uma simples semelhança com banheiros atuais.

Os elementos que sustentam a interpretação do banheiro são:

Apoios de pedra: peças onde a pessoa provavelmente se posicionava

peças onde a pessoa provavelmente se posicionava Piso: telhas e blocos preservados no mesmo edifício

telhas e blocos preservados no mesmo edifício Canal: passagem ligada ao escoamento de água

passagem ligada ao escoamento de água Perfuração: abertura abaixo da área de uso

abertura abaixo da área de uso Medidas: edifício de aproximadamente 5,8 por 3,1 metros

edifício de aproximadamente 5,8 por 3,1 metros Contexto: complexo palaciano associado à elite do reino de Silla

O local integra o patrimônio histórico de Donggung e Wolji, protegido na Coreia do Sul. A área palaciana reunia construções de várias funções. Por isso, a identificação do banheiro depende de detalhes da escavação, não só da importância do palácio. O edifício pertence a um espaço de alto status.

Corte ilustrativo do banheiro de Donggung mostra a água percorrendo um canal sob as pedras, da entrada até a saída exterior // Imagem ilustrativa feita por IA

O que o achado revela sobre higiene?

O sistema sugere planejamento para afastar resíduos da área de uso, ao menos em parte do palácio. Isso demonstra conhecimento prático sobre circulação de água e construção com pedra, mas não confirma hábitos individuais ou uma rede ampla de saneamento.

O complexo de Donggung e Wolji é ligado à elite do reino de Silla. Uma instalação desse tipo não prova que casas comuns tivessem o mesmo recurso. Diferenças sociais e locais de ocupação precisam ser consideradas antes de generalizar. A data aproximada corresponde ao século oitavo de nossa era.

Reconstrução do banheiro palaciano de Silla apresenta apoios de granito sobre piso antigo, com paredes simples e canal sob a abertura // Imagem ilustrativa feita por IA

A engenharia antiga aparece em detalhes discretos

Em construções antigas, a função de um cômodo pode ser reconhecida por pequenos vestígios: abertura no piso, direção dos canais, desgaste e presença de água. O conjunto costuma revelar mais do que uma peça encontrada fora de seu contexto.

No banheiro palaciano, o caminho da água é parte central da interpretação. Mesmo assim, a reconstituição representa a leitura atual dos arqueólogos. Elementos de madeira e outros materiais que desapareceram poderiam alterar detalhes da aparência original. O canal é um indício de manejo planejado da água.

Essa técnica era comum fora do palácio?

O banheiro de cerca de 1.300 anos demonstra que instalações de descarga não surgiram apenas na época contemporânea. Povos antigos desenvolveram soluções próprias para levar água e resíduos, com materiais e obras adaptados ao seu ambiente. A interpretação exige separar instalações antigas das modernas.

A descoberta ajuda a estudar a engenharia do palácio, não a medir a higiene de todos os moradores da Coreia antiga. O ponto mais seguro é a existência de uma estrutura planejada, preservada o suficiente para permitir uma explicação técnica.