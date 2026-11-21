O matemático maia Sak Tahn Waax pode ter seu nome recuperado numa antiga sala de Xultun, na Guatemala. Ali, mais de 50 inscrições astronômicas foram examinadas com técnicas digitais. Uma fórmula registra seu nome, mas a descoberta não comprova que ele mesmo tenha pintado os sinais nem todas as anotações.

O que havia escrito nas paredes de Xultun?

Na antiga cidade de Xultun, na Guatemala, arqueólogos encontraram mais de 50 pequenos registros com números e sinais ligados ao calendário e à astronomia. Eles estavam nas paredes de uma construção identificada como estrutura 10K-2.

O sítio de Xultun conserva parte do conhecimento produzido pelos maias durante o período Clássico. Algumas inscrições parecem rascunhos ou exercícios, embora os pesquisadores não consigam determinar a função exata de cada anotação. As paredes registram etapas do raciocínio que raramente sobrevivem em materiais frágeis.

Interior da estrutura 10K-2 em Xultun mostra paredes com registros maias em preto e vermelho, além de um banco antigo de alvenaria // Imagem ilustrativa feita por IA

Uma fórmula revelou o nome Sak Tahn Waax

Pesquisadores reconstruíram uma inscrição muito danificada e identificaram um conjunto de 11 hieróglifos. Ao final da fórmula, aparece uma expressão equivalente a “assim diz”, seguida do nome Sak Tahn Waax, traduzido como Raposa de Peito Branco.

A revista Antiquity apresentou a descoberta em julho de 2026. A leitura permite relacionar uma realização matemática a uma pessoa mencionada pelo nome, algo raro nos registros preservados da astronomia maia. O nome foi lido em um texto específico, não em cada uma das anotações.

Como os pesquisadores conseguiram ler os sinais?

A equipe reuniu fotografias, desenhos em escala e imagens tratadas digitalmente. Esse trabalho melhorou a leitura de partes pouco visíveis da pintura e permitiu comparar os sinais hieroglíficos com outras inscrições conhecidas.

As etapas que sustentaram a interpretação foram:

Registro: fotografar e desenhar as marcas das paredes.

fotografar e desenhar as marcas das paredes. Leitura: comparar os hieróglifos com sinais maias conhecidos.

comparar os hieróglifos com sinais maias conhecidos. Cálculo: conferir os intervalos de tempo representados na fórmula.

A interpretação exigiu tanto o estudo da escrita quanto dos números. Sem essa combinação, o nome ao final poderia ser visto apenas como outro trecho de difícil leitura, separado da fórmula astronômica que o antecede. Foi necessário testar se as contas faziam sentido na contagem maia.

Arqueóloga fotografa pinturas desgastadas de Xultun, com imagens ampliadas no monitor para comparar os pigmentos preservados // Imagem ilustrativa feita por IA

As contas envolviam ciclos de Vênus e Marte

A fórmula relaciona períodos conhecidos pelos maias, incluindo o calendário ritual de 260 dias, o ano solar e ciclos associados a Vênus e Marte. Uma sequência de 2.920 dias conecta oito anos solares a cinco ciclos aproximados de Vênus.

Essas relações mostram trabalho matemático elaborado, feito com calendários e observações do céu. A descoberta não implica que os maias tivessem instrumentos modernos; os pesquisadores analisaram como os intervalos eram combinados no próprio sistema de contagem usado naquela sociedade. Os intervalos foram organizados de modo particular na inscrição.

Reencenação mostra um estudioso maia diante de cálculos pintados na parede de Xultun, com pincel e pigmentos usados na escrita // Imagem ilustrativa feita por IA

O nome identifica quem realmente pintou a parede?

Ainda não. A inscrição atribui o cálculo a Sak Tahn Waax, mas não demonstra que foi ele quem segurou o instrumento e pintou cada sinal. Outro escriba poderia ter registrado o trabalho e mencionado o autor da ideia.

O Ministério da Cultura da Guatemala também destacou essa diferença. Assim, a descoberta fortalece a identificação de um estudioso do século 8, sem encerrar as perguntas sobre quem executou fisicamente a inscrição. A autoria intelectual e a execução material são duas perguntas diferentes para a arqueologia.

A sala mostra o valor do conhecimento maia

Os mais de 50 registros oferecem uma visão rara do trabalho intelectual realizado numa cidade antiga. Em vez de mostrar apenas os resultados finais em monumentos, a sala preserva contas que ajudam a imaginar como conhecimentos eram organizados e conferidos.

O achado amplia o que se conhece sobre a ciência dessa cidade maia e de outras comunidades da região. A atribuição de uma fórmula a um nome próprio aproxima a arqueologia das pessoas que produziram esses conhecimentos, sem apagar as dúvidas que restam. Outras inscrições também exigem estudo mais minucioso.