O lago de Mundafan, hoje desaparecido no sul da Arábia Saudita, reuniu pessoas, animais e vegetação há cerca de 125 mil anos. Fósseis, ferramentas e marcas preservadas no terreno ajudam a reconstruir uma época muito mais úmida. A paisagem registrada pelos pesquisadores era diferente do deserto que existe atualmente.

Como era o lago no meio da Arábia?

O sítio fica em Uruq al-Julaybah, perto de Mundafan, na região de Najran. Com base nos sedimentos e no relevo, pesquisadores reconstruíram um antigo lago de aproximadamente 340 quilômetros quadrados, que pode ter alcançado 29 metros de profundidade.

Naquele período, partes da Península Arábica recebiam mais chuva. Água doce, pastagens e vegetação atraíam animais e criavam condições para grupos humanos explorarem recursos que hoje são muito mais escassos naquela paisagem. Essa reconstrução vem de várias medidas do terreno, e não de água presente hoje.

Ferramentas de sílex aparecem no terreno seco de Uruq al-Julaybah, com arqueólogos examinando vestígios junto ao antigo lago // Imagem ilustrativa feita por IA

As margens guardaram milhares de ferramentas

A equipe recolheu 5.511 ferramentas de pedra maiores que dois centímetros na principal área analisada. Mais de 98% foram feitas de sílex. Algumas mostram técnicas cuidadosas de preparo de lascas, usadas para produzir bordas cortantes. Essa concentração também ajuda a comparar áreas.

Os dados divulgados pela universidade KAUST também mostram que a área conservou vestígios de plantas e animais. Como em outros estudos de ferramentas de pedra, esses objetos ajudam a investigar atividades humanas, mas não identificam sozinhos a espécie que os fabricou. A localização de cada objeto também importa nessa interpretação.

Quais animais viviam perto dessa água?

Os pesquisadores registraram mais de 500 fósseis de plantas e animais em mais de 130 pontos. Entre os animais aparecem hipopótamos, camelos, gazelas, órix, avestruzes e búfalos de chifres longos hoje extintos.

As evidências estudadas permitem reconstruir partes diferentes da paisagem:

Fósseis: mostram animais e plantas que ocuparam a região.

mostram animais e plantas que ocuparam a região. Sedimentos: indicam presença e mudanças do antigo lago.

indicam presença e mudanças do antigo lago. Ferramentas: revelam ações humanas realizadas nas margens.

A presença de animais ligados à água e às pastagens reforça a reconstrução de um ambiente mais úmido. Ossos, sedimentos e restos aquáticos ajudam a contar essa história, mas não permitem afirmar que todos os animais viveram no mesmo momento exato. Os registros devem ser comparados entre si.

O que as marcas nas ferramentas revelaram?

Análises microscópicas encontraram resíduos de plantas em algumas peças. Há sinais compatíveis com o processamento de tubérculos, folhas e partes lenhosas, além de substâncias que podem ter sido usadas para fixar pontas em hastes.

A Comissão Saudita de Patrimônio também divulgou as descobertas. A possibilidade de uso de plantas tóxicas em instrumentos de caça é interessante, mas permanece uma interpretação dos vestígios, sem permitir reconstituir toda a técnica. Os materiais examinados não mostram, por si só, como o caçador preparava cada ponta.

Comparação de Mundafan mostra a bacia ocupada por um lago antigo e a paisagem seca atual, com o mesmo relevo nas duas metades // Imagem ilustrativa feita por IA

Um lago antigo não significa um deserto sempre verde

O período investigado corresponde a uma fase quente e relativamente úmida de cerca de 125 mil anos atrás. Isso não quer dizer que a Arábia inteira tivesse florestas ou que as condições fossem iguais em todos os lugares. Os dados mostram variações regionais.

A região atravessou mudanças climáticas importantes ao longo de milhares de anos. O estudo descreve uma janela antiga, preservada em camadas de solo e fósseis, e não uma condição permanente da paisagem atual. Outras camadas podem guardar evidências de fases diferentes de ocupação.

Mundafan revela atividades de grupos humanos antigos

A proximidade entre água, animais, plantas e matéria-prima para ferramentas pode explicar por que as margens eram atraentes. Os vestígios sugerem produção de utensílios, preparação de caça e aproveitamento de alimentos vegetais em um mesmo ambiente.

Ainda não é possível reconstruir a rotina de cada grupo ou determinar a identidade de todas as pessoas que passaram por ali. A força do achado está na combinação de evidências datadas, que ajuda a explicar a ocupação humana da Arábia antiga. Cada tipo de vestígio esclarece uma parte.