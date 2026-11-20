Uma figura de argila de cerca de 15 mil anos, encontrada em Israel, guarda marcas de dedos atribuídas a pessoas de idades diferentes, incluindo uma criança. Pesquisadores analisaram essas impressões para investigar como os natufianos faziam pequenos objetos. A idade de quem tocou o barro é uma estimativa científica.

Que figura de argila conservou a marca infantil?

Uma pequena figura com forma humana, encontrada em Eynan-Mallaha, na região do vale do Jordão, tem duas marcas sobrepostas nas costas. Uma parece ter sido feita por uma pessoa mais velha; a outra, por uma criança antes da puberdade, quando o barro ainda estava úmido.

Os resultados foram divulgados em novembro de 2026 por pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém e parceiros. O comunicado da instituição descreve ainda uma figura de ave com impressão de dedo atribuída a uma criança provavelmente menor de dez anos.

Figuras humanas e aves de argila natufiana aparecem ao lado de pequenos fragmentos moldados, com texturas e tamanhos variados // Imagem ilustrativa feita por IA

As marcas aparecem em diferentes objetos feitos à mão

O estudo reuniu 154 peças de argila encontradas em três sítios arqueológicos de Israel. Entre elas, 15 figuras ainda podiam ser reconhecidas; outras 139 eram fragmentos moldados. O conjunto inclui aves, formas humanas e partes que podem ter pertencido a animais.

Essas peças são diferentes dos 142 adornos de argila examinados em outra pesquisa sobre os mesmos grupos. Aqui o foco são figuras que representam seres vivos, e não contas de colar. As duas linhas de estudo ajudam a entender usos variados do barro antes da cerâmica comum.

Como é possível estimar a idade de quem deixou o dedo?

Os especialistas observaram ao microscópio a distância entre as linhas das impressões digitais. Em geral, dedos infantis apresentam sulcos mais próximos que os de adultos. A comparação com medidas conhecidas permitiu sugerir faixas de idade, embora não revele nomes nem identidades.

O estudo publicado na revista PLOS One descreve uma marca mais antiga, atribuída a um adulto jovem ou mulher adulta, coberta depois por outra, associada a uma criança. Essa sequência sugere manuseio compartilhado da figura, mas não permite reconstituir uma aula específica.

Pesquisadora examina marcas de dedos em figura de argila natufiana, com sulcos ampliados no monitor de um microscópio digital // Imagem ilustrativa feita por IA

As 154 peças mostram uma tradição anterior à agricultura

Os objetos pertencem à cultura natufiana, de comunidades que viveram na região entre aproximadamente 15 mil e 11.650 anos atrás. Essas populações caçavam, coletavam alimentos e já ocupavam assentamentos duradouros, antes da expansão da agricultura e do uso comum de vasos de cerâmica.

As peças permitem separar alguns dados observados de suas possíveis interpretações:

154 achados: conjunto de figuras e fragmentos de barro modelado.

conjunto de figuras e fragmentos de barro modelado. 15 figuras: formas reconhecíveis, com destaque para aves.

formas reconhecíveis, com destaque para aves. Três sítios: locais de escavação que guardaram objetos diferentes.

locais de escavação que guardaram objetos diferentes. Duas digitais: marcas sobrepostas na mesma figura humana.

marcas sobrepostas na mesma figura humana. Idade estimada: medida dos sulcos usada para comparar faixas etárias.

Ao reunir várias peças, os arqueólogos puderam estudar padrões de fabricação e decoração. O uso de barro molhado para representar animais e pessoas parece ter sido uma prática repetida, e não um único objeto produzido por acaso em uma comunidade.

Reencenação mostra adulto e criança modelando pequenas figuras de barro numa comunidade natufiana, com abrigo simples ao fundo // Imagem ilustrativa feita por IA

O que as digitais sugerem sobre crianças aprendendo a modelar?

Na figura humana, uma marca menor foi deixada depois de uma maior. Essa ordem pode indicar que um adulto e uma criança participaram do mesmo trabalho. Outra peça conserva sinal infantil ligado à modelagem e à aplicação de cor, sugerindo participação além de um toque casual.

O grupo liderado por Laurent Davin considera possível que o conhecimento passasse entre gerações durante atividades manuais. No entanto, a superfície preservada não mostra quem ensinou, quem aprendeu ou por qual motivo a figura foi feita. O aprendizado é uma hipótese apoiada nas marcas.

O significado dessas figuras ainda precisa ser investigado

Entre as peças reconhecidas, as aves são maioria. Isso pode revelar interesse na natureza ou em símbolos de cada comunidade, mas os pesquisadores não conhecem o sentido de todas as formas. Nem toda figura era brinquedo, amuleto ou objeto ritual: atribuir uma função exige mais evidências.

A pequena marca de um dedo aproxima a arqueologia da infância pré-histórica sem revelar a identidade de ninguém. Com análises cuidadosas, a figura de argila oferece uma pista física sobre participação infantil. A interpretação mais segura é que crianças também manipulavam e transformavam o barro há milhares de anos.