Você pode prometer calma e, durante uma discussão, reagir diferentemente. A lacuna de empatia descreve essa distância entre planos e reações sob fome, medo ou pressão. O conceito ajuda a entender escolhas cotidianas, sem afirmar que emoções fortes comandam todas as pessoas da mesma forma, em qualquer situação.

Por que pensar com calma não garante a mesma escolha depois?

A pessoa que planeja o dia depois de descansar pode imaginar que agirá da mesma forma quando estiver cansada ou com muita fome. O problema é que o estado físico e emocional muda a importância que damos aos riscos, às vontades e aos limites.

Isso não significa perder completamente a capacidade de escolher. Significa que, sem sentir determinada necessidade no momento, podemos subestimar sua força no futuro. O descompasso ajuda a entender decisões das quais a pessoa se surpreende depois, mesmo quando tinha feito planos claros.

Estar tranquilo pode fazer alguém subestimar a influência da fome, do medo ou da pressão nas próprias decisões – Imagem ilustrativa feita por IA

A lacuna de empatia envolve estados quentes e frios

Na psicologia, o estado chamado frio é aquele em que uma vontade intensa ou emoção forte não está dominando a decisão. Já o estado quente envolve sensações como fome, medo, dor, raiva ou desejo, capazes de ganhar destaque naquele instante.

O pesquisador George Loewenstein descreveu como pode ser difícil imaginar as próprias escolhas em um estado diferente do atual. O termo não quer dizer falta de cuidado com os outros; descreve uma dificuldade de previsão entre situações, inclusive quando se trata de nós mesmos.

Que situações mostram essa mudança de perspectiva?

Alguém pode planejar uma compra de supermercado sem fome e acabar desejando mais produtos quando entra na loja sem ter almoçado. Em outra situação, pode acreditar que reagirá com tranquilidade a uma crítica, mas sentir medo ou irritação quando a conversa acontece.

Essas situações são exemplos de aplicação, não provas de que todas as pessoas agem de uma só maneira. A lacuna de empatia ajuda a observar a distância entre prever e sentir, mas circunstâncias, experiência e autocontrole também influenciam cada resultado.

O estudo relacionou os estados à tomada de decisões

Em uma revisão publicada em 2005 na revista Health Psychology, Loewenstein reuniu pesquisas sobre como pessoas em estados tranquilos e intensos podem fazer previsões imprecisas. O estudo indexado no PubMed também discute consequências para decisões de saúde e percepção da dor.

A análise não estabelece que uma pessoa sempre errará ao fazer planos. Ela identifica uma dificuldade que pode aparecer tanto ao prever desejos futuros quanto ao lembrar como nos sentimos no passado. O efeito varia conforme o contexto e não substitui uma avaliação individual.

O fenômeno ajuda a entender por que nem sempre agimos como imaginávamos quando a situação muda – Imagem ilustrativa feita por IA

Como planejar levando em conta esses limites?

Uma forma prática de lidar com a diferença entre estados é decidir com antecedência quando as condições permitem pensar com calma. Outra é deixar margem para mudar o plano depois, reconhecendo que a experiência real pode trazer informações que faltavam antes.

Alguns cuidados simples podem reduzir a surpresa na hora de decidir:

Comida: evitar ir às compras muito faminto, quando isso muda suas escolhas.

evitar ir às compras muito faminto, quando isso muda suas escolhas. Discussões: combinar uma pausa antes de responder sob forte irritação.

combinar uma pausa antes de responder sob forte irritação. Planos: rever decisões que dependem de como você se sentirá em outro momento.

O texto disponibilizado pela Carnegie Mellon University distingue erros de previsão nos dois sentidos: de um estado frio para um quente e também no caminho contrário. Assim, uma emoção intensa pode levar alguém a superestimar quanto ela vai durar.

A diferença entre estados pede expectativas realistas

Ao pensar no futuro, vale lembrar que nossa avaliação atual não registra perfeitamente a força de uma necessidade que ainda não apareceu. Em decisões importantes, conversar, comparar condições e evitar pressa pode ajudar a perceber o que está faltando na previsão.

O conceito não serve para justificar toda escolha impensada, nem para concluir que alguém perdeu a responsabilidade pelos atos. Ele oferece uma explicação limitada e útil: sentir e imaginar sentir são experiências diferentes, e levar isso a sério pode melhorar o planejamento diário.