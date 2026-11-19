A 2.235 metros de altitude, nos Pireneus, a Cova 338 preservou fogueiras antigas e fragmentos verdes de malaquita, um mineral rico em cobre. O conjunto sugere visitas repetidas à caverna desde aproximadamente 5.500 anos atrás, quando pessoas subiam a montanha para procurar materiais que poderiam usar em atividades.

Onde fica a Cova 338?

A caverna está nos Pireneus, cadeia de montanhas entre a Espanha e a França. A altitude de 2.235 metros torna o acesso mais exigente que em regiões baixas. Mesmo assim, o interior conservou vestígios de atividades humanas de diferentes épocas, separados em camadas estudadas pela equipe.

Uma notícia científica da editora Frontiers descreve a hipótese de visitas para recolher e trabalhar minerais. A presença de fogueiras antigas indica que pessoas permaneceram ali tempo suficiente para realizar atividades, mas não prova que a caverna tenha sido habitada permanentemente.

Vista aérea de antiga mina perto de Cabeza del Buey destaca um corte comprido no terreno rochoso, com pesquisadores pequenos ao lado // Imagem ilustrativa feita por IA

As fogueiras registram visitas em épocas diferentes

Os pesquisadores encontraram estruturas de fogo sobrepostas em partes da caverna. Algumas pertencem a momentos diferentes, o que ajuda a entender que o espaço foi reutilizado. A datação de materiais aponta fogueiras de cerca de 5.500 a 4.000 anos e outra com aproximadamente 3.000 anos.

Três tipos de evidência sustentam essa leitura:

Fogueiras: marcas de queima e camadas que indicam usos separados no tempo.

marcas de queima e camadas que indicam usos separados no tempo. Pedras alteradas: fragmentos com sinais de aquecimento não encontrados em todos os materiais próximos.

fragmentos com sinais de aquecimento não encontrados em todos os materiais próximos. Mineral verde: pedaços de malaquita associados à hipótese de procura por cobre.

pedaços de malaquita associados à hipótese de procura por cobre. Outros objetos: peças de adorno e restos humanos que mostram uma ocupação mais complexa.

Uma fogueira antiga não revela automaticamente sua finalidade. O que chama atenção é a combinação entre pedras aquecidas e o mineral encontrado. Juntas, essas pistas permitem investigar se o fogo também serviu para trabalhar material, além de iluminar e aquecer o abrigo.

O que os minerais verdes contam sobre o cobre?

A malaquita tem cor verde característica e contém cobre. Por isso, sua presença interessa aos estudos de mineração antiga. Na Cova 338, fragmentos desse mineral e materiais alterados pelo calor levaram os autores a examinar a hipótese de coleta e processamento na montanha.

Os objetos não mostram uma oficina completa nem permitem reconstruir todos os procedimentos. Para compreender a atividade, a equipe compara vestígios de fogo, origem dos minerais e posição de cada fragmento. O resultado sugere uma prática, mas ainda deixa aberta a quantidade de cobre obtida.

Ferramentas de pedra com sulcos encontradas na Extremadura aparecem em detalhe, com superfícies gastas e uma peça segura para mostrar sua escala // Imagem ilustrativa feita por IA

Os vestígios não provam uma mina permanente

O estudo descreve uma sequência de passagens humanas pelo mesmo abrigo. Isso é diferente de afirmar que existia ali uma comunidade morando o ano inteiro. O frio, a altitude e as mudanças de estação são parte importante do contexto, embora as datas dos achados não indiquem cada período de permanência.

Também foram identificados restos humanos e peças de adorno. Os pesquisadores apontam que esses elementos precisam de investigação própria. Não há base para determinar uma causa de morte ou concluir que toda a caverna era uma área funerária. A hipótese de mineração deve permanecer separada dessas perguntas.

Pesquisadora compara amostras de minério e fragmentos de bronze em laboratório, investigando possíveis ligações entre minas espanholas e objetos antigos // Imagem ilustrativa feita por IA

Como a equipe chegou às datas da ocupação?

O estudo publicado na Frontiers in Environmental Archaeology usa datações e a relação entre as camadas para investigar quando ocorreram as visitas. Quando duas fogueiras aparecem em níveis diferentes, sua posição e os materiais associados ajudam a ordenar a sequência de atividades antigas.

Essas técnicas permitem trabalhar com idades aproximadas, não com a data de um dia ou de uma viagem específica. A combinação entre vestígios materiais e análise do terreno é o que dá força à interpretação. Mesmo assim, a cronologia da caverna pode ganhar novos detalhes com escavações futuras.

A montanha ainda guarda perguntas importantes

Os vestígios mudam a ideia de que antigas populações só cruzavam rapidamente áreas muito altas. Na Cova 338, há sinais de retorno e aproveitamento de recursos. Resta entender melhor a origem das pedras, o modo de trabalho e a relação entre mineral, fogo e permanência.

A caverna reúne perguntas sobre tecnologia e deslocamento muito antes das estradas atuais. A hipótese de um acampamento ligado ao cobre se apoia em materiais reais, mas ainda precisa de novas análises. É justamente essa diferença entre sinal e certeza que torna o achado relevante para a arqueologia.