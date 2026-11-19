Moedas, pontas de lança e escudos em miniatura apareceram no santuário celta perto de Cirencester, na Inglaterra. Os objetos indicam oferendas feitas entre 100 a.C. e 43 d.C. Algumas cabem na palma da mão, detalhe importante para compreender por que permaneceram ali e o papel religioso daquele espaço.

Onde foi encontrado o santuário celta?

O local fica na região de Cotswolds, perto de Cirencester, no sudoeste da Inglaterra. A primeira descoberta ocorreu em 2020, quando uma pessoa usando detector de metais encontrou um conjunto de moedas e outros objetos. A escavação posterior revelou uma área maior do que se imaginava.

A Royal Agricultural University organizou a investigação como parte da formação de seus estudantes de arqueologia. Os pesquisadores localizaram novamente o ponto dos primeiros achados e relacionaram as peças ao terreno ao redor. O conjunto foi associado ao fim da Idade do Ferro, antes da conquista romana.

Escavação perto de Cirencester revela moedas e pequenos objetos metálicos junto a pedras antigas, com arqueólogos examinando o terreno // Imagem ilustrativa feita por IA

As miniaturas ajudam a explicar as oferendas

Entre os achados estavam escudos pequenos de bronze, lanças em tamanho normal e pontas de lança de poucos centímetros. Algumas peças tinham sido quebradas intencionalmente, segundo a interpretação da equipe. Isso reforça a hipótese de que foram depositadas como oferendas religiosas, e não simplesmente esquecidas.

Os objetos encontrados ajudam a separar funções e materiais:

Moedas: peças de prata e bronze, algumas com o desenho de um cavalo de três caudas.

peças de prata e bronze, algumas com o desenho de um cavalo de três caudas. Armas pequenas: modelos de espadas, escudos e pontas de lança feitos em bronze.

modelos de espadas, escudos e pontas de lança feitos em bronze. Lanças maiores: objetos de ferro que, em certos pontos, estavam fincados verticalmente no solo.

objetos de ferro que, em certos pontos, estavam fincados verticalmente no solo. Fragmentos quebrados: peças que podem ter sido retiradas de uso antes de serem oferecidas.

Uma miniatura não serviria da mesma maneira que um escudo usado em combate. Sua presença no mesmo espaço de moedas e lanças permite estudar gestos de devoção. Ainda assim, não é possível saber qual pessoa levou cada objeto ou qual pedido teria acompanhado a entrega.

Por que havia tantas moedas entre os objetos?

O conjunto inicial reunia mais de 150 moedas e outras peças metálicas. Parte delas apresenta um cavalo com três caudas, desenho associado ao povo dobuno, que habitava essa região. A identificação ajuda a aproximar os achados das comunidades locais, embora não revele quem participou dos rituais.

O conselho distrital de Cotswold informou que o conjunto foi adquirido pelo Corinium Museum, em Cirencester. A notícia descreve a importância das moedas e das armas em miniatura para a memória do território. A reunião de objetos tem valor maior quando preservada como conjunto.

Moedas celtas e pequenas armas de bronze de Cotswolds aparecem numa bandeja de conservação, com um escudo em miniatura na mão // Imagem ilustrativa feita por IA

O calçamento indica circulação de pessoas

Os arqueólogos encontraram uma área de pedras assentadas, com superfícies gastas. O desgaste pode ter resultado da passagem frequente de pessoas. Perto dela havia lanças fincadas no chão, o que levou a equipe a investigar se aquele espaço recebia procissões ou encontros religiosos.

O grupo celta dos dobunos ocupava terras em torno de Gloucestershire e áreas vizinhas. Relacionar moedas, tipos de armas e localização ajuda a reconstruir um cenário possível. Mas calçamento gasto não revela, sozinho, quantas pessoas circulavam nem com qual frequência aconteciam cerimônias.

Pavimento de pedras gastas em Cotswolds aparece junto a vestígios de lanças de ferro, com arqueóloga documentando o recinto // Imagem ilustrativa feita por IA

Como os arqueólogos interpretam esse local?

A leitura reúne objetos, posição no solo e marcas de uso. O responsável pela escavação, Mark Horton, descreveu sinais de um recinto sagrado. Também foram observadas pequenas cavidades na rocha que talvez tenham recebido árvores ou arbustos, mas essa função ainda é uma hipótese de pesquisa.

A diferença entre um objeto perdido e uma oferenda costuma depender do contexto. Miniaturas, quebras deliberadas e peças concentradas em pontos específicos formam um quadro coerente. Isso não autoriza atribuir um ritual único a todos os achados nem afirmar quais divindades celtas eram lembradas ali.

A conservação preserva pistas para futuras pesquisas

O terreno escavado foi novamente coberto para proteger o que permanece no solo. As moedas e outras peças seguem o caminho da conservação em museu, onde podem ser examinadas sem novas perdas. Preservar marcas de fabricação e o registro da localização é essencial para futuras comparações.

O achado mostra que objetos menores que uma mão podem contar muito sobre práticas antigas. Em Cotswolds, os escudos em miniatura, as moedas e as lanças formam evidência de um possível espaço de devoção. Ainda existem perguntas, mas agora elas podem ser estudadas com materiais encontrados no próprio local.