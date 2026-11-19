Quem cultiva temperos em vasos sabe como é fácil confundir mudas de manjericão, salsa e outras ervas. Para identificar cada uma sem comprar etiquetas, pequenos azulejos que sobraram da reforma podem receber os nomes das plantas. A ideia funciona melhor com peças de bordas seguras e escrita resistente à água.

Por que o azulejo da reforma serve para a horta?

Depois de uma reforma, muitas vezes restam peças pequenas e inteiras de revestimento que não têm destino definido. Na horta, elas podem receber o nome dos temperos e ficar próximas aos vasos, sem que seja necessário quebrar azulejos maiores para fazer etiquetas.

O projeto do Garrison Street Design Studio aproveitou pequenos azulejos de uma reforma de banheiro. A criadora escreveu os nomes das plantas diretamente sobre a superfície. O tamanho compacto e as bordas já acabadas facilitaram a distribuição pelas mudas e pelos recipientes.

Mulher separa pequenos azulejos brancos que sobraram da reforma, escolhendo peças inteiras para identificar vasos de temperos // Imagem ilustrativa feita por IA

As placas ajudam a distinguir ervas parecidas

Na fase de muda, algumas ervas se parecem, sobretudo quando vários vasos ficam lado a lado. A identificação evita trocas na hora de regar ou colher. Como base da etiqueta, o revestimento cerâmico oferece rigidez, mas precisa estar livre de bordas cortantes.

Quando há variedades parecidas, vale escrever também o tipo de manjericão ou de hortelã cultivado. Prefira letras grandes e legíveis e placas proporcionais ao recipiente. Se o azulejo for pesado demais, coloque-o ao lado do vaso para não comprimir a terra nem encostar nas mudas.

Como fazer placas para temperos com azulejos?

Separe azulejos que estejam limpos, secos e sem trincas. Depois, escolha um marcador indicado para a superfície e faça um teste numa sobra. A Royal Horticultural Society recomenda que as etiquetas de plantas sejam resistentes à chuva e à umidade.

Uma montagem simples pode ser feita assim:

Separe as peças: prefira azulejos pequenos, inteiros e com as bordas arredondadas ou acabadas.

prefira azulejos pequenos, inteiros e com as bordas arredondadas ou acabadas. Limpe a superfície: retire poeira e resíduos de obra antes de escrever.

retire poeira e resíduos de obra antes de escrever. Escreva o nome: use tinta ou marcador compatível com cerâmica e letra visível.

use tinta ou marcador compatível com cerâmica e letra visível. Deixe secar: respeite o tempo de fixação informado pelo fabricante da tinta.

respeite o tempo de fixação informado pelo fabricante da tinta. Posicione no vaso: apoie a placa de modo firme, sem pressionar caules ou raízes.

Faça um teste com algumas gotas de água antes de colocar as placas na área externa. A escrita pode desbotar mesmo em cerâmica resistente. Se isso acontecer, será preciso usar outro marcador ou refazer a identificação com produto próprio para exposição ao tempo.

Mulher desenha folhas de temperos em azulejos brancos reaproveitados, usando marcador preto sobre a cerâmica limpa e seca // Imagem ilustrativa feita por IA

O lugar da placa também merece atenção

Uma etiqueta colocada onde a pessoa sempre pisa pode quebrar ou ficar escondida por folhas. A experiência publicada pelo Land for Wildlife relata justamente esse problema com placas de cerâmica usadas para identificar plantas em um jardim.

Deixe a placa perto da borda do vaso, em local onde possa ser vista sem mexer no solo. Se o recipiente for pequeno, use uma peça mais leve. Estabilidade e boa leitura são mais importantes do que decorar toda a superfície com desenhos e cores.

Mulher posiciona uma placa de azulejo no vaso de hortelã, com outras peças de cerâmica identificando temperos da varanda // Imagem ilustrativa feita por IA

O que evitar ao usar azulejos antigos?

Pedaços com pontas cortantes, revestimento quebradiço ou tinta desconhecida não são uma boa escolha. Não lixe nem corte azulejos sem as ferramentas e a proteção adequadas. O projeto pode ser feito apenas com peças prontas e seguras, dispensando qualquer etapa que produza poeira.

Observe também se o marcador tem indicação para uso externo. Tintas que saem facilmente com água podem apagar o nome do tempero. Em vasos usados para alimentos, mantenha resíduos de tinta e colas longe da terra e das folhas que serão colhidas.

Cada vaso pode ganhar uma identificação própria

Quando cada vaso está identificado, fica mais fácil encontrar cebolinha, hortelã ou salsa sem depender da aparência das folhas. As etiquetas também podem acompanhar mudanças no plantio: basta atualizar a escrita. Mesmo com tamanhos e cores diferentes, o azulejo reaproveitado continua cumprindo a função de orientar.

O melhor resultado aparece quando a identificação pode ser lida depois de sucessivas regas, sem atrapalhar o crescimento das plantas. Com bordas seguras, tinta resistente e apoio estável, até os azulejos que sobraram da obra encontram utilidade na rotina da horta.