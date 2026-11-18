Uma meia-calça velha ajuda no cultivo vertical de melancias. O tecido flexível forma uma rede sob cada fruto, distribui o peso e reduz a pressão sobre o ramo. A solução foi usada por alunos numa escola britânica, mas exige uma treliça bem resistente e acompanhamento frequente durante todo o crescimento.

Por que melancias cultivadas em pé precisam de apoio?

A melancia cresce em uma planta de ramos longos, que costuma se espalhar pelo solo. Quando esses ramos são conduzidos para cima, o peso dos frutos passa a exigir apoio extra para evitar que fiquem pendurados apenas pelo pedúnculo.

Uma rede de tecido pode segurar o fruto enquanto ele aumenta de tamanho. Ela não faz a planta produzir mais por si só: o objetivo é reduzir a tensão sobre os ramos. O cultivo vertical continua exigindo luz, água e espaço adequados.

Mãos colocam uma meia-calça limpa sob uma melancia pequena, formando uma rede larga que protege o fruto enquanto ele cresce // Imagem ilustrativa feita por IA

Meia-calça funciona como rede flexível para o fruto

A proposta é usar uma meia-calça sem rasgos grandes, que possa formar uma bolsa larga e macia. O tecido precisa sustentar o peso sem apertar a casca. Modelos muito finos ou ressecados podem arrebentar e não devem ser utilizados.

O suporte individual pode ser preparado com alguns cuidados:

Escolha o tecido: lave a meia-calça e confira se ainda tem elasticidade e resistência.

lave a meia-calça e confira se ainda tem elasticidade e resistência. Observe o fruto: espere a melancia estar formada e identifique onde ficará o apoio.

espere a melancia estar formada e identifique onde ficará o apoio. Faça uma rede: posicione o tecido sob o fruto, sem pressionar a casca.

posicione o tecido sob o fruto, sem pressionar a casca. Prenda as pontas: amarre o suporte à treliça firme, nunca ao ramo fino.

amarre o suporte à treliça firme, nunca ao ramo fino. Revise o encaixe: aumente a folga conforme a melancia cresce e ganha peso.

O suporte deve funcionar como uma pequena rede de descanso. Não use nós que apertem o fruto ou puxem sua haste. Se o tecido começar a ceder, substitua a peça antes de surgir risco de queda.

Como prender o tecido sem apertar o fruto?

Distribua o peso de maneira que a base do fruto fique apoiada. As pontas da meia-calça devem ser presas em pontos sólidos da estrutura, com folga para acompanhar o crescimento. Confira se não há dobras marcando a casca.

Uma melancia que ainda vai aumentar de tamanho exige inspeção frequente da rede. Se o tecido encolher, deformar ou se soltar, refaça o suporte. Não tente levantar o fruto puxando o pedúnculo, pois essa parte não foi feita para receber o peso total.

Treliça de bambu sustenta duas melancias pequenas em redes individuais de meia-calça, com amarrações firmes e estacas no solo // Imagem ilustrativa feita por IA

A estrutura principal deve aguentar o peso

A Universidade de Minnesota orienta o uso de treliças firmes e redes para apoiar frutos de plantas conduzidas para cima. Em variedades mais pesadas, a resistência da estrutura precisa ser avaliada antes de escolher esse método.

Estacas bem presas e pontos de amarração fortes são tão importantes quanto o tecido. A meia-calça não substitui o suporte vertical nem impede quedas se a treliça tombar. Em locais com muito vento, a estabilidade merece atenção redobrada.

O que a escola britânica fez no cultivo?

Em 2026, estudantes da Trawden Forest Primary School, no Reino Unido, cultivaram a variedade Sugar Baby em estruturas de bambu. A experiência foi relatada à Royal Horticultural Society, entidade britânica dedicada à jardinagem.

Quando os frutos ficaram mais pesados, a turma usou meias-calças antigas como redes para sustentá-los. O relato também menciona regas, adubação e acompanhamento durante vários meses. Isso mostra que o apoio foi apenas uma parte do cuidado com o cultivo.

Horta escolar de Lancashire apresenta melancias Sugar Baby em vasos grandes, com bambus e redes de meia-calça dentro de estufa // Imagem ilustrativa feita por IA

Cuidados para levar a ideia à horta de casa

Antes de experimentar, escolha uma variedade compatível com a estrutura e observe a capacidade de carga das estacas. Frutos muito grandes podem exigir outro sistema ou cultivo no chão. O resultado visto em uma escola não garante o mesmo desempenho em qualquer quintal.

O guia da RHS sobre cultivo de melões e melancias destaca a necessidade de manejo regular das plantas. Com uma treliça segura, redes revisadas e atenção à água, a meia-calça pode cumprir uma função simples: apoiar o fruto até a colheita.