Um suporte retrátil para panos de prato tira os tecidos do puxador do forno e os deixa ao alcance dentro de um armário. As barras deslizam para fora quando você precisa de um pano. Para guardar as peças sem prender umidade no móvel, deixe os panos usados secarem em local ventilado e recolha apenas os limpos e secos.

Como funciona o porta-panos retrátil?

A ferragem tem duas ou mais barras presas a um trilho. O conjunto desliza em direção à abertura do armário e volta para dentro depois do uso. O movimento lembra o de uma bandeja deslizante de cozinha, mas as barras foram feitas para pendurar tecido.

A ficha do porta-panos de duas barras da Häfele mostra uma versão que pode ser instalada na lateral do armário ou sob uma prateleira. A montagem muda de acordo com a peça escolhida. As barras devem sair o suficiente para que cada pano possa ser retirado sem arrastar o vizinho.

Suporte retrátil para guardar panos de prato

A posição do suporte muda o uso da bancada

Um armário perto da pia mantém os panos limpos e secos à mão na hora de enxugar a louça. Nesse ponto, a utilidade aparece na sequência mais comum da cozinha: lavar, escorrer, secar e guardar. Uma instalação longe do forno também mantém o tecido afastado de uma fonte de calor.

Antes de escolher o lado da montagem, abra a porta e faça o movimento de pegar um pano. Uma dobradiça saliente ou uma lixeira instalada na porta pode ocupar o caminho da ferragem. Considere ainda os objetos que precisam permanecer no armário sem atrapalhar o trilho.

O que medir antes de instalar as barras?

Medir a frente do móvel ajuda a começar, mas a medida decisiva é a largura realmente livre com a porta aberta. Um armário pode parecer largo por fora e ter divisórias ou ferragens que estreitam a saída. Simule o movimento completo, da posição recolhida à aberta.

Consulte a ficha para conhecer as dimensões da peça fechada e estendida. Ao marcar o ponto de fixação, observe se o painel suporta o acessório e se há tubulações ou fios próximos. As medidas abaixo ajudam a perceber onde o conjunto pode esbarrar ou ficar apertado:

Profundidade interna. O trilho recolhido deve caber sem que as barras ou os panos encostem na porta quando ela fecha.

O trilho recolhido deve caber sem que as barras ou os panos encostem na porta quando ela fecha. Curso do trilho. Deixe espaço para puxar a ferragem até onde a mão alcance cada barra. Considere dobradiças, gavetas vizinhas e puxadores.

Deixe espaço para puxar a ferragem até onde a mão alcance cada barra. Considere dobradiças, gavetas vizinhas e puxadores. Altura sob as barras. Pendure um pano para simular o comprimento. A ponta deve ficar acima da prateleira ou dos utensílios guardados embaixo.

Suporte retrátil para guardar panos de prato

O pano úmido precisa de um lugar para secar

O Food Standards Scotland orienta a lavar ou trocar panos de cozinha com regularidade e a deixá-los secar, pois sujeira e umidade favorecem a multiplicação de bactérias. O armário é mais útil para a reserva seca. Um pano recém-usado pode permanecer úmido por mais tempo quando recolhido ali.

Deixe o tecido aberto em um local ventilado, longe do calor, em vez de largá-lo dobrado sobre a pia. Lavar e secar os panos de prato antes de guardá-los também ajuda a conservar a capacidade de absorver água. Se o pano estiver sujo ou engordurado, encaminhe-o à lavagem.

Como separar os panos pela função?

Reserve um pano para enxugar louça e outro para limpar respingos da mesa ou da bancada. O tecido usado para retirar sujeira da superfície pode transferi-la para pratos já lavados. Cores diferentes facilitam reconhecer a função de cada peça quando mais de uma pessoa usa a cozinha.

Organizar as barras pode ajudar a manter as reservas separadas. Deixe o pano de louça de um lado e os de limpeza, quando secos, de outro. Se houver poucas barras, guarde ali apenas os de uso mais frequente e mantenha os demais dobrados em uma gaveta seca.

O trilho aproxima a reserva sem ocupar o puxador

A vantagem da ferragem aparece quando a pessoa puxa as barras, pega um pano sem desdobrar uma pilha e recolhe o conjunto. Uma instalação bem posicionada permite repetir o gesto sem prender o tecido nas portas nem disputar espaço com o que já estava no móvel.

Depois de usar o pano, deixe-o onde possa secar ou separe-o para lavar. Assim, as barras retráteis ficam disponíveis para as peças prontas para o próximo uso, e o puxador do forno permanece livre mesmo nos momentos em que a pia e o fogão estão ocupados.