Para evitar ratos em casa, comece pelos vãos sob as portas e pelas aberturas em torno dos canos. Daí, siga o trajeto até onde ficam a ração, o lixo e os alimentos. Vedar as entradas e guardar a comida em recipientes de tampa firme reduz o acesso dos roedores ao que eles procuram.
Por onde os roedores conseguem entrar?
Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam olhar sob portas e ao redor de canos, cabos e armários. Camundongos passam por orifícios de cerca de seis milímetros. Abra o armário sob a pia e olhe a junção dos canos com a parede.
Olhe pelo lado de fora quando houver acesso. Uma fresta junto à máquina de lavar pode se comunicar com o quintal ou com um depósito. Ao identificar as passagens por onde os roedores entram, marque os pontos de cada lado da parede para saber por onde começar.
A vedação precisa resistir ao uso da casa
Uma abertura pequena ao redor de um cano pode exigir um reparo diferente do vão que acompanha a largura inteira da porta. No primeiro caso, costuma ser possível preencher o espaço. No segundo, uma vedação própria para a parte inferior da porta acompanha melhor o movimento de abrir e fechar.
Na área externa, confira também se as telas estão inteiras e bem presas. Procure bordas levantadas, rasgos e folgas junto ao caixilho. Se a passagem serve à ventilação, preserve o fluxo de ar com uma proteção adequada à abertura.
O que favorece a presença de ratos dentro de casa?
O caminho até a comida costuma ligar vários pontos. Um animal pode entrar pela lavanderia, passar atrás dos eletrodomésticos e alcançar um saco de ração aberto no depósito. A vistoria funciona melhor quando acompanha o trajeto inteiro, em vez de se limitar ao lugar onde os sinais apareceram.
Durante a inspeção, observe o que o roedor encontraria ao sair de um esconderijo. A proximidade entre alimento, água e abrigo favorece a permanência. Corrigir um ponto de cada vez pode deixar outras condições intactas. Priorize estas mudanças se os sinais se repetirem:
- Alimentos e ração. Transfira o conteúdo de sacos abertos para recipientes resistentes com tampa firme e recolha as sobras nos potes dos animais à noite.
- Lixo e restos. Use lixeira com tampa e retire migalhas, resíduos embaixo do fogão e restos de comida que fiquem acessíveis.
- Abrigo no depósito. Organize pilhas de caixas, inspecione os cantos atrás de objetos e deixe as áreas junto às paredes mais fáceis de vistoriar.
- Água disponível. Verifique vazamentos e outros pontos que ficam molhados por longos períodos, inclusive em áreas pouco usadas da casa.
Os sinais recentes ajudam a localizar a atividade
Marcas de roedura, embalagens abertas e fezes encontradas perto de rodapés ajudam a identificar os trechos que merecem inspeção. Sinais antigos podem permanecer no imóvel. Quando aparecem novas marcas em outra área, volte ao trajeto e procure uma passagem ou um ponto de alimento que tenha passado despercebido.
A recomendação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para animais já presentes inclui selecionar armadilhas próprias e posicioná-las perto de sinais de atividade. O local precisa ficar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Se os sinais persistirem, vale buscar controle profissional.
Como saber se a vedação funcionou?
Depois de fechar os acessos, observe os locais em que havia atividade. Embalagens intactas e ausência de novas marcas ajudam a acompanhar a mudança. Se os sinais voltarem, examine primeiro as frestas próximas ao novo ponto e as ligações dele com a parte externa.
Um problema que reaparece pode envolver outra entrada, um esconderijo inacessível ou animais que já estavam dentro. Reparos junto a tubulações, forros e paredes às vezes exigem avaliação que vai além de tapar o primeiro buraco visível. Mantenha a comida protegida enquanto investiga o acesso.
A rotina da cozinha ajuda a manter o resultado
Escolha um ponto para guardar a ração e os alimentos secos depois de abrir as embalagens. Deixar os recipientes no local em que você já serve a comida dos animais facilita recolher as sobras e fechar tudo no fim da noite.
No caso do lixo, observe se a tampa fecha por completo mesmo quando o saco está cheio. Vale esvaziar a lixeira antes que isso aconteça, sobretudo quando há restos de comida. São cuidados que se encaixam na rotina e continuam valendo depois que as marcas somem.
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