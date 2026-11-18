Para evitar ratos em casa, comece pelos vãos sob as portas e pelas aberturas em torno dos canos. Daí, siga o trajeto até onde ficam a ração, o lixo e os alimentos. Vedar as entradas e guardar a comida em recipientes de tampa firme reduz o acesso dos roedores ao que eles procuram.

Por onde os roedores conseguem entrar?

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam olhar sob portas e ao redor de canos, cabos e armários. Camundongos passam por orifícios de cerca de seis milímetros. Abra o armário sob a pia e olhe a junção dos canos com a parede.

Olhe pelo lado de fora quando houver acesso. Uma fresta junto à máquina de lavar pode se comunicar com o quintal ou com um depósito. Ao identificar as passagens por onde os roedores entram, marque os pontos de cada lado da parede para saber por onde começar.

Prevenção de ratos em casa

A vedação precisa resistir ao uso da casa

Uma abertura pequena ao redor de um cano pode exigir um reparo diferente do vão que acompanha a largura inteira da porta. No primeiro caso, costuma ser possível preencher o espaço. No segundo, uma vedação própria para a parte inferior da porta acompanha melhor o movimento de abrir e fechar.

Na área externa, confira também se as telas estão inteiras e bem presas. Procure bordas levantadas, rasgos e folgas junto ao caixilho. Se a passagem serve à ventilação, preserve o fluxo de ar com uma proteção adequada à abertura.

O que favorece a presença de ratos dentro de casa?

O caminho até a comida costuma ligar vários pontos. Um animal pode entrar pela lavanderia, passar atrás dos eletrodomésticos e alcançar um saco de ração aberto no depósito. A vistoria funciona melhor quando acompanha o trajeto inteiro, em vez de se limitar ao lugar onde os sinais apareceram.

Durante a inspeção, observe o que o roedor encontraria ao sair de um esconderijo. A proximidade entre alimento, água e abrigo favorece a permanência. Corrigir um ponto de cada vez pode deixar outras condições intactas. Priorize estas mudanças se os sinais se repetirem:

Alimentos e ração. Transfira o conteúdo de sacos abertos para recipientes resistentes com tampa firme e recolha as sobras nos potes dos animais à noite.

Transfira o conteúdo de sacos abertos para recipientes resistentes com tampa firme e recolha as sobras nos potes dos animais à noite. Lixo e restos. Use lixeira com tampa e retire migalhas, resíduos embaixo do fogão e restos de comida que fiquem acessíveis.

Use lixeira com tampa e retire migalhas, resíduos embaixo do fogão e restos de comida que fiquem acessíveis. Abrigo no depósito. Organize pilhas de caixas, inspecione os cantos atrás de objetos e deixe as áreas junto às paredes mais fáceis de vistoriar.

Organize pilhas de caixas, inspecione os cantos atrás de objetos e deixe as áreas junto às paredes mais fáceis de vistoriar. Água disponível. Verifique vazamentos e outros pontos que ficam molhados por longos períodos, inclusive em áreas pouco usadas da casa.

Prevenção de ratos em casa

Os sinais recentes ajudam a localizar a atividade

Marcas de roedura, embalagens abertas e fezes encontradas perto de rodapés ajudam a identificar os trechos que merecem inspeção. Sinais antigos podem permanecer no imóvel. Quando aparecem novas marcas em outra área, volte ao trajeto e procure uma passagem ou um ponto de alimento que tenha passado despercebido.

A recomendação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos para animais já presentes inclui selecionar armadilhas próprias e posicioná-las perto de sinais de atividade. O local precisa ficar fora do alcance de crianças e animais domésticos. Se os sinais persistirem, vale buscar controle profissional.

Como saber se a vedação funcionou?

Depois de fechar os acessos, observe os locais em que havia atividade. Embalagens intactas e ausência de novas marcas ajudam a acompanhar a mudança. Se os sinais voltarem, examine primeiro as frestas próximas ao novo ponto e as ligações dele com a parte externa.

Um problema que reaparece pode envolver outra entrada, um esconderijo inacessível ou animais que já estavam dentro. Reparos junto a tubulações, forros e paredes às vezes exigem avaliação que vai além de tapar o primeiro buraco visível. Mantenha a comida protegida enquanto investiga o acesso.

A rotina da cozinha ajuda a manter o resultado

Escolha um ponto para guardar a ração e os alimentos secos depois de abrir as embalagens. Deixar os recipientes no local em que você já serve a comida dos animais facilita recolher as sobras e fechar tudo no fim da noite.

No caso do lixo, observe se a tampa fecha por completo mesmo quando o saco está cheio. Vale esvaziar a lixeira antes que isso aconteça, sobretudo quando há restos de comida. São cuidados que se encaixam na rotina e continuam valendo depois que as marcas somem.