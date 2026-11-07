Uma folha de papel indica se a borracha da geladeira veda corretamente a porta. Ao fechar sobre uma tira e puxá-la, é possível notar resistência. Se sair facilmente em determinado ponto, vale investigar obstruções e desgaste. O teste serve como verificação inicial, mas não substitui uma avaliação técnica especializada.

Como funciona o teste do papel na geladeira?

Corte uma tira de papel comum e coloque parte dela entre a borracha e o gabinete da geladeira. Feche a porta normalmente, sem prensar objetos. Puxe a tira com cuidado. Uma resistência leve indica contato naquele ponto, enquanto a saída sem atrito merece atenção.

O Departamento de Energia dos EUA descreve essa verificação com papel ou cédula. Se a tira desliza facilmente, pode haver necessidade de ajustar a porta ou examinar a vedação. O resultado não informa, sozinho, a causa exata nem confirma uma troca obrigatória.

A borracha desgastada pode permitir a entrada de ar quente e prejudicar a refrigeração

A borracha ajuda a manter o ar frio dentro do aparelho

O refrigerador retira calor de seu interior para conservar alimentos. Quando a porta não fecha bem, ar quente pode entrar e alterar as condições de funcionamento. A borracha de vedação forma o contato ao redor da porta e ajuda a limitar a troca de ar.

Uma geladeira que parece trabalhar por longos períodos pode ter causas diferentes, incluindo uso intenso e ventilação ruim. Por isso, não atribua todo aumento de consumo à borracha. O teste é mais útil quando combinado com observação da porta e outros sinais visíveis.

Onde fazer a verificação para não se enganar?

Faça o teste em vários pontos, pois a vedação pode estar boa de um lado e fraca de outro. Observe a parte superior, as laterais e a base. Use sempre a mesma tira e puxe igualmente, sem movimentos bruscos. A comparação entre pontos ajuda a localizar áreas suspeitas.

Uma checagem prática pode seguir esta sequência:

Parte superior: feche a porta sobre a tira e sinta a resistência.

feche a porta sobre a tira e sinta a resistência. Lateral direita: repita sem puxar a borracha para fora.

repita sem puxar a borracha para fora. Lateral esquerda: compare o atrito com os outros lados.

compare o atrito com os outros lados. Parte inferior: verifique se a tira escapa com facilidade.

Se a resistência variar muito, examine a posição da porta e procure sujeira ou dobras na borracha. Evite puxar com força para não danificar o acabamento. Uma diferença localizada indica onde olhar primeiro, mas não mede a eficiência completa do aparelho.

Sujeira e objetos podem atrapalhar o fechamento

A fabricante LG orienta verificar objetos que impedem o fechamento, gavetas fora do lugar e resíduos na borracha. Antes de trocar qualquer peça, confira se uma embalagem está avançando sobre a porta. A limpeza delicada e a organização interna podem resolver obstáculos simples.

Para limpar a borracha, siga o manual e use um pano apropriado, sem produtos agressivos. Depois, seque a área e repita o teste. Não aqueça, corte ou force a borracha por conta própria. Uma intervenção inadequada pode criar defeitos que antes não existiam e gerar gasto desnecessário.

Nem sempre uma porta aparentemente fechada significa que a vedação está funcionando bem

O papel solto significa que é hora de trocar?

Não necessariamente. A folha pode sair fácil por fechamento irregular, sujeira ou deformação localizada. Verifique se há rasgos, folgas e dificuldade para manter a porta fechada. Uma borracha visivelmente danificada pede análise mais cuidadosa, mas a decisão sobre troca depende do modelo da geladeira.

Se o problema continuar depois das verificações simples, procure assistência autorizada ou profissional qualificado. Ele poderá avaliar alinhamento, vedação e outros componentes. Não tente desmontar a porta apenas com base nesse teste. O papel oferece uma pista de manutenção, não um laudo definitivo.

Uma verificação rápida pode evitar decisões precipitadas

O melhor uso da folha é perceber quando a porta merece atenção. Repita o teste depois de remover obstáculos e limpar a vedação conforme o manual. Se o atrito continuar desigual, registre os pontos para mostrar ao técnico. Essa informação simples pode tornar a avaliação mais objetiva.

A borracha é importante para o funcionamento da geladeira, mas não explica sozinha qualquer dificuldade de resfriamento. Começar pelo papel ajuda a observar sem desmontar nada. A conclusão mais segura combina teste inicial, cuidados de limpeza e assistência quando houver dúvida.