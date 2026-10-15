EM FOCO Resumo da matéria 01 Ar precisa circular Embalagens junto às grades internas podem limitar a passagem de ar frio e dificultar a distribuição da temperatura. 02 Arrumação vem primeiro Liberar as aberturas, conferir portas e observar os controles são passos possíveis antes de suspeitar de defeito. 03 Persistiu o problema? Se a geladeira continuar resfriando mal depois dos cuidados previstos no manual, o próximo passo é buscar avaliação técnica.

A geladeira cheia pode gelar mal quando embalagens ficam diante das saídas de ar. Antes de imaginar falta de gás ou defeito, observe a posição dos alimentos e o fechamento das portas. A Brastemp recomenda liberar a circulação interna, conferir os controles e aguardar a estabilização antes de pedir manutenção.

Por que alimentos nas saídas de ar prejudicam o frio?

Em muitos modelos de refrigerador, o ar frio circula entre compartimentos e precisa alcançar diferentes prateleiras. Quando pacotes encostam nas aberturas, parte dessa passagem pode ficar limitada. Isso prejudica a distribuição do resfriamento, mesmo que o aparelho continue ligado normalmente.

A Brastemp orienta afastar alimentos das saídas internas e distribuir o conteúdo de maneira uniforme. Uma caixa grande pode bloquear a passagem sem que se perceba ao fechar a porta. A organização deve respeitar o desenho do compartimento e o manual do modelo.

Algumas regiões da geladeira precisam ficar livres para que o resfriamento funcione corretamente.

Como reconhecer e liberar as aberturas internas?

Abra a porta e procure as grades ou passagens de ar frio indicadas no manual. Em muitos aparelhos elas ficam no fundo do refrigerador ou do freezer. Retire embalagens que estejam na frente e redistribua os produtos, sem amontoá-los junto às paredes.

A Brastemp explica em seu guia de diagnóstico da geladeira que liberar as saídas de ar ajuda o resfriamento. Não tente abrir grades fixas nem inserir utensílios nos canais. Se não localizar a passagem, consulte o desenho interno específico do seu aparelho.

O que mais conferir antes de suspeitar de defeito?

Depois de organizar os alimentos, verifique o fechamento da porta. Embalagens ou gavetas mal encaixadas podem impedir a vedação. A borracha deve encostar corretamente na estrutura. Se houver frestas, a geladeira pode receber ar quente e ter mais dificuldade para manter a temperatura desejada.

Confira ainda os controles de temperatura e as condições do ambiente. Um ajuste pode ser necessário conforme a quantidade de alimentos e a frequência com que a porta é aberta. Não altere peças internas nem conclua que falta gás apenas porque uma prateleira demora a esfriar.

A seguir listamos quatro verificações práticas que ajudam a agir com atenção em cada etapa:

Grades livres: Afaste embalagens de todas as saídas internas de ar.

Afaste embalagens de todas as saídas internas de ar. Porta fechando: Confira se caixas e gavetas impedem a vedação.

Confira se caixas e gavetas impedem a vedação. Controle ajustado: Consulte a configuração adequada para a carga.

Consulte a configuração adequada para a carga. Tempo de resposta: Aguarde a estabilização indicada pelo manual.

Encher todas as prateleiras pode dificultar a distribuição da temperatura entre os alimentos.

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Como organizar a geladeira para melhorar a circulação?

Mantenha o acesso às saídas de ar visível e deixe espaço para os produtos não pressionarem as aberturas. Caixas altas podem ficar em posições mais adequadas do compartimento, desde que o manual permita. Evite empilhar pacotes até bloquear ventilação e fechamento das portas.

Na orientação de instalação da Brastemp, a fabricante também lembra que deve existir espaço para ventilação do lado de fora do aparelho. Assim, não confunda a circulação interna entre alimentos com a ventilação externa junto às paredes. Ambas merecem atenção, mas exigem verificações diferentes.

A seguir listamos três situações comuns com as verificações e os cuidados correspondentes:

DADOS EM FOCO Verificações de resfriamento Resumo de situações, verificações e cuidados para verificações de resfriamento Sinal Primeira checagem Se persistir Ar bloqueado Redistribuir alimentos Observar o frio Porta com fresta Remover obstáculos Verificar vedação Frio insuficiente Consultar controles Acionar assistência

Quando chamar assistência se o frio não melhorar?

Após redistribuir os alimentos e conferir o ajuste, dê ao equipamento o período de estabilização indicado no manual. Se o freezer e o refrigerador continuarem sem gelar direito, pode existir outra causa que precise de avaliação técnica. Evite manipular componentes elétricos ou o circuito de refrigeração.

Observar as saídas de ar é um primeiro cuidado fácil e reversível. Se o problema persistir, registre os sintomas e procure a assistência do fabricante. Organizar as embalagens ajuda a descartar uma causa simples antes de gastar com um reparo que talvez nem fosse necessário.