O filtro da secadora parece limpo, mas a roupa demora mais para secar. Os fiapos da secadora podem se acumular no duto e dificultar a saída do ar. Em alguns aparelhos, a obstrução contribui para superaquecimento e incêndio. A inspeção precisa seguir o manual, sem desmontagens improvisadas ou testes arriscados.
Por que limpar só o filtro pode ser insuficiente?
O filtro retém parte das fibras soltas durante a secagem, mas não significa que toda partícula fique ali. Em aparelhos com saída externa, parte do material pode alcançar conexões e dutos. A secadora de roupas movimenta ar para retirar umidade dos tecidos.
Se o caminho do ar fica bloqueado, o equipamento pode perder desempenho e trabalhar em condições desfavoráveis. O risco muda conforme projeto, manutenção e tipo de aquecimento. Um filtro visualmente limpo não substitui inspecionar as saídas previstas no manual.
Os fiapos da secadora exigem atenção
A Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos alerta que fiapos no filtro, no duto e na saída de ar podem contribuir para incêndios. A recomendação inclui limpeza periódica, porque a passagem reduzida prejudica a ventilação e favorece aquecimento excessivo.
A ameaça não significa que qualquer fiapo vá pegar fogo sozinho. O perigo envolve material combustível, temperatura e possíveis falhas. Por isso, cheiro de queimado, fumaça e aquecimento anormal pedem interrupção imediata do uso, não uma tentativa de terminar mais um ciclo.
Que sinais indicam saída de ar obstruída?
Tempo de secagem maior que o habitual, roupas muito quentes ou saída externa com pouco ar são indícios de possível restrição. A causa também pode estar em filtro saturado, excesso de roupas ou defeito interno. Nenhum desses sinais, sozinho, identifica um duto entupido.
A Administração de Incêndios dos Estados Unidos orienta limpar o filtro a cada uso e manter a tubulação de ventilação limpa. É uma medida de prevenção, não autorização para abrir compartimentos elétricos ou retirar conexões de gás.
A rotina segura depende do aparelho
Comece pelo manual, porque secadoras de exaustão, condensação e bomba de calor têm caminhos de ar diferentes. Algumas possuem reservatório e filtros adicionais; outras descarregam ar para fora da casa. Não existe um duto externo universal presente em todos os modelos vendidos no Brasil.
- Filtro: retire os fiapos na frequência prevista pelo fabricante, geralmente a cada ciclo.
- Saída de ar: observe se está obstruída, dobrada ou coberta por objetos.
- Tempo de secagem: aumentos persistentes exigem investigação do sistema completo.
- Manutenção técnica: peça inspeção quando o acesso exigir desmontagem ou houver aquecimento anormal.
Desligue o equipamento e siga os passos acessíveis indicados pelo fabricante. Se o duto estiver embutido, preso atrás de móveis ou exigir ferramentas para alcançar partes internas, prefira assistência. Improvisar escovas e hastes pode soltar conexões ou danificar componentes.
Quando é necessário chamar assistência?
Se a máquina aquecer demais, apresentar cheiro incomum, desligar repetidamente ou não conseguir secar cargas normais, suspenda o uso. O profissional pode verificar ventilação, sensores e componentes internos. Não tente contornar dispositivos de segurança nem testar a máquina com filtros removidos.
Uma secadora a gás exige ainda mais cuidado com conexões e exaustão. Se houver suspeita de vazamento, siga as orientações de emergência do fabricante e do serviço local competente. A limpeza do duto deve respeitar instalação, acesso e recomendações do equipamento.
Prevenir o superaquecimento começa cedo
Não espere o filtro transbordar para observar o desempenho. Manter a área ao redor livre de fiapos e objetos inflamáveis ajuda na segurança, assim como conferir a instalação. Roupas com resíduos de óleo ou produtos combustíveis exigem cuidados próprios no manual antes de secar.
O filtro limpo é apenas parte do cuidado. Quando a circulação do ar é verificada conforme o modelo e o duto recebe manutenção apropriada, a secadora trabalha com menos obstáculos. Se houver sinal de falha, pare e investigue antes de voltar a usá-la.
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