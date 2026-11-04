O filtro da secadora parece limpo, mas a roupa demora mais para secar. Os fiapos da secadora podem se acumular no duto e dificultar a saída do ar. Em alguns aparelhos, a obstrução contribui para superaquecimento e incêndio. A inspeção precisa seguir o manual, sem desmontagens improvisadas ou testes arriscados.

Por que limpar só o filtro pode ser insuficiente?

O filtro retém parte das fibras soltas durante a secagem, mas não significa que toda partícula fique ali. Em aparelhos com saída externa, parte do material pode alcançar conexões e dutos. A secadora de roupas movimenta ar para retirar umidade dos tecidos.

Se o caminho do ar fica bloqueado, o equipamento pode perder desempenho e trabalhar em condições desfavoráveis. O risco muda conforme projeto, manutenção e tipo de aquecimento. Um filtro visualmente limpo não substitui inspecionar as saídas previstas no manual.

Fiapos acumulados podem dificultar a ventilação e aumentar o risco de aquecimento excessivo

Os fiapos da secadora exigem atenção

A Comissão de Segurança de Produtos dos Estados Unidos alerta que fiapos no filtro, no duto e na saída de ar podem contribuir para incêndios. A recomendação inclui limpeza periódica, porque a passagem reduzida prejudica a ventilação e favorece aquecimento excessivo.

A ameaça não significa que qualquer fiapo vá pegar fogo sozinho. O perigo envolve material combustível, temperatura e possíveis falhas. Por isso, cheiro de queimado, fumaça e aquecimento anormal pedem interrupção imediata do uso, não uma tentativa de terminar mais um ciclo.

Que sinais indicam saída de ar obstruída?

Tempo de secagem maior que o habitual, roupas muito quentes ou saída externa com pouco ar são indícios de possível restrição. A causa também pode estar em filtro saturado, excesso de roupas ou defeito interno. Nenhum desses sinais, sozinho, identifica um duto entupido.

A Administração de Incêndios dos Estados Unidos orienta limpar o filtro a cada uso e manter a tubulação de ventilação limpa. É uma medida de prevenção, não autorização para abrir compartimentos elétricos ou retirar conexões de gás.

A rotina segura depende do aparelho

Comece pelo manual, porque secadoras de exaustão, condensação e bomba de calor têm caminhos de ar diferentes. Algumas possuem reservatório e filtros adicionais; outras descarregam ar para fora da casa. Não existe um duto externo universal presente em todos os modelos vendidos no Brasil.

Esses pontos merecem entrar na rotina de manutenção da secadora:

Filtro: retire os fiapos na frequência prevista pelo fabricante, geralmente a cada ciclo.

retire os fiapos na frequência prevista pelo fabricante, geralmente a cada ciclo. Saída de ar: observe se está obstruída, dobrada ou coberta por objetos.

observe se está obstruída, dobrada ou coberta por objetos. Tempo de secagem: aumentos persistentes exigem investigação do sistema completo.

aumentos persistentes exigem investigação do sistema completo. Manutenção técnica: peça inspeção quando o acesso exigir desmontagem ou houver aquecimento anormal.

Desligue o equipamento e siga os passos acessíveis indicados pelo fabricante. Se o duto estiver embutido, preso atrás de móveis ou exigir ferramentas para alcançar partes internas, prefira assistência. Improvisar escovas e hastes pode soltar conexões ou danificar componentes.

Algumas áreas internas da secadora precisam de atenção mesmo quando o filtro parece limpo

Quando é necessário chamar assistência?

Se a máquina aquecer demais, apresentar cheiro incomum, desligar repetidamente ou não conseguir secar cargas normais, suspenda o uso. O profissional pode verificar ventilação, sensores e componentes internos. Não tente contornar dispositivos de segurança nem testar a máquina com filtros removidos.

Uma secadora a gás exige ainda mais cuidado com conexões e exaustão. Se houver suspeita de vazamento, siga as orientações de emergência do fabricante e do serviço local competente. A limpeza do duto deve respeitar instalação, acesso e recomendações do equipamento.

Prevenir o superaquecimento começa cedo

Não espere o filtro transbordar para observar o desempenho. Manter a área ao redor livre de fiapos e objetos inflamáveis ajuda na segurança, assim como conferir a instalação. Roupas com resíduos de óleo ou produtos combustíveis exigem cuidados próprios no manual antes de secar.

O filtro limpo é apenas parte do cuidado. Quando a circulação do ar é verificada conforme o modelo e o duto recebe manutenção apropriada, a secadora trabalha com menos obstáculos. Se houver sinal de falha, pare e investigue antes de voltar a usá-la.