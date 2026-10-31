O puxador da panela que fica frouxo após repetidas lavagens merece atenção antes de voltar ao fogão. Em alguns modelos, o parafuso pode ser reapertado cuidadosamente; em outros, a rosca bastante desgastada impede uma fixação segura. Usar a peça assim aumenta o risco de derramar comida quente e sofrer queimaduras.

O puxador da panela pode ceder com o uso e o aquecimento

Ao longo do tempo, o aquecimento e o resfriamento repetidos podem favorecer o afrouxamento de cabos e puxadores. Isso também pode ser percebido depois da lavagem. Mas frouxidão não significa sempre parafuso solto: o encaixe e a própria rosca podem estar desgastados.

A orientação técnica da Tefal admite reaperto cuidadoso de certos puxadores, sem exagerar na força. Faça qualquer inspeção apenas com a panela fria, limpa e vazia. O procedimento não deve ser copiado para modelos que exigem assistência ou peças próprias.

Apertar a peça repetidamente nem sempre resolve a causa do afrouxamento

Como perceber se a rosca já não prende?

Se o parafuso gira sem oferecer resistência, o puxador continua balançando depois do ajuste ou apresenta rachaduras, não insista no aperto. A rosca interna pode estar espanada, o parafuso pode ser inadequado ou o suporte pode ter perdido material.

Uma panela de uso doméstico precisa manter firme a peça usada para carregá-la. Por isso, não faça teste levantando o recipiente com água fervente. Verifique somente a frio se existe folga entre a alça, a parede da panela e o sistema de fixação.

O reaperto só serve quando o encaixe está íntegro

Se o manual permitir e o parafuso corresponder ao original, use a ferramenta apropriada, com a panela apoiada. O objetivo é eliminar a folga sem esmagar o material. Apertar demais pode causar danos à cabeça do parafuso ou à base do cabo.

Não substitua o parafuso por qualquer peça encontrada em casa. Comprimento, rosca e resistência ao calor precisam ser compatíveis. Também evite fitas, cola comum ou adaptações que possam falhar com a temperatura. Fixação improvisada não oferece garantia durante o preparo de alimentos.

O que conferir antes de usar novamente?

A observação deve incluir o parafuso, o encaixe e o estado do puxador. Às vezes o problema está no plástico rachado, não no metal. Um cabo que se desloca mesmo depois do cuidado recomendado não deve continuar em serviço apenas porque parece firme por alguns segundos.

Quatro sinais ajudam a separar um pequeno ajuste de um risco maior:

Parafuso: observe se está íntegro e se corresponde ao tipo indicado no manual.

observe se está íntegro e se corresponde ao tipo indicado no manual. Rosca: note se o aperto realmente mantém a peça firme, sem girar em falso.

note se o aperto realmente mantém a peça firme, sem girar em falso. Cabo: examine trincas, deformações e folgas junto à base de fixação.

examine trincas, deformações e folgas junto à base de fixação. Uso: não transporte alimentos quentes enquanto houver qualquer movimento anormal.

Organizar a gaveta de panelas também pode evitar pancadas entre cabos durante o armazenamento, mas não repara a rosca danificada. Se houver dúvida sobre a peça correta, guarde o modelo e procure o atendimento do fabricante antes de voltar a cozinhar.

Um cabo solto pode representar risco durante o preparo e o transporte de alimentos quentes

A troca da peça deve respeitar o fabricante

As instruções da Le Creuset indicam reaperto apenas com o utensílio em temperatura ambiente e alertam contra excesso de força. Quando há desgaste ou rachadura, a solução pode ser a substituição de um componente original ou a avaliação do conjunto.

Um cabo removível exige cuidado diferente de uma alça rebitada ou fundida à panela. Em modelos de pressão, os requisitos são ainda mais específicos. Não desmonte travas e componentes de segurança com base em tutoriais genéricos, mesmo que pareçam similares.

Quando parar de usar a panela?

Se o puxador estiver rachado, a rosca não segurar ou o cabo mexer ao toque, retire a panela de uso até corrigir o defeito. Uma alça solta pode girar durante o transporte e causar queda de alimentos muito quentes, com risco de queimadura.

A manutenção correta começa por uma peça íntegra e pelas orientações do modelo. Caso o reaperto permitido não resolva, procure a substituição adequada ou a assistência. Segurança vale mais que um parafuso aparentemente firme, sobretudo em recipientes pesados.