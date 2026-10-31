O puxador da panela que fica frouxo após repetidas lavagens merece atenção antes de voltar ao fogão. Em alguns modelos, o parafuso pode ser reapertado cuidadosamente; em outros, a rosca bastante desgastada impede uma fixação segura. Usar a peça assim aumenta o risco de derramar comida quente e sofrer queimaduras.
O puxador da panela pode ceder com o uso e o aquecimento
Ao longo do tempo, o aquecimento e o resfriamento repetidos podem favorecer o afrouxamento de cabos e puxadores. Isso também pode ser percebido depois da lavagem. Mas frouxidão não significa sempre parafuso solto: o encaixe e a própria rosca podem estar desgastados.
A orientação técnica da Tefal admite reaperto cuidadoso de certos puxadores, sem exagerar na força. Faça qualquer inspeção apenas com a panela fria, limpa e vazia. O procedimento não deve ser copiado para modelos que exigem assistência ou peças próprias.
Como perceber se a rosca já não prende?
Se o parafuso gira sem oferecer resistência, o puxador continua balançando depois do ajuste ou apresenta rachaduras, não insista no aperto. A rosca interna pode estar espanada, o parafuso pode ser inadequado ou o suporte pode ter perdido material.
Uma panela de uso doméstico precisa manter firme a peça usada para carregá-la. Por isso, não faça teste levantando o recipiente com água fervente. Verifique somente a frio se existe folga entre a alça, a parede da panela e o sistema de fixação.
O reaperto só serve quando o encaixe está íntegro
Se o manual permitir e o parafuso corresponder ao original, use a ferramenta apropriada, com a panela apoiada. O objetivo é eliminar a folga sem esmagar o material. Apertar demais pode causar danos à cabeça do parafuso ou à base do cabo.
Não substitua o parafuso por qualquer peça encontrada em casa. Comprimento, rosca e resistência ao calor precisam ser compatíveis. Também evite fitas, cola comum ou adaptações que possam falhar com a temperatura. Fixação improvisada não oferece garantia durante o preparo de alimentos.
O que conferir antes de usar novamente?
A observação deve incluir o parafuso, o encaixe e o estado do puxador. Às vezes o problema está no plástico rachado, não no metal. Um cabo que se desloca mesmo depois do cuidado recomendado não deve continuar em serviço apenas porque parece firme por alguns segundos.
- Parafuso: observe se está íntegro e se corresponde ao tipo indicado no manual.
- Rosca: note se o aperto realmente mantém a peça firme, sem girar em falso.
- Cabo: examine trincas, deformações e folgas junto à base de fixação.
- Uso: não transporte alimentos quentes enquanto houver qualquer movimento anormal.
Organizar a gaveta de panelas também pode evitar pancadas entre cabos durante o armazenamento, mas não repara a rosca danificada. Se houver dúvida sobre a peça correta, guarde o modelo e procure o atendimento do fabricante antes de voltar a cozinhar.
A troca da peça deve respeitar o fabricante
As instruções da Le Creuset indicam reaperto apenas com o utensílio em temperatura ambiente e alertam contra excesso de força. Quando há desgaste ou rachadura, a solução pode ser a substituição de um componente original ou a avaliação do conjunto.
Um cabo removível exige cuidado diferente de uma alça rebitada ou fundida à panela. Em modelos de pressão, os requisitos são ainda mais específicos. Não desmonte travas e componentes de segurança com base em tutoriais genéricos, mesmo que pareçam similares.
Quando parar de usar a panela?
Se o puxador estiver rachado, a rosca não segurar ou o cabo mexer ao toque, retire a panela de uso até corrigir o defeito. Uma alça solta pode girar durante o transporte e causar queda de alimentos muito quentes, com risco de queimadura.
A manutenção correta começa por uma peça íntegra e pelas orientações do modelo. Caso o reaperto permitido não resolva, procure a substituição adequada ou a assistência. Segurança vale mais que um parafuso aparentemente firme, sobretudo em recipientes pesados.
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