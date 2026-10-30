As portas do guarda-roupa podem ficar tortas quando o móvel perde o nível sobre um piso irregular. Girar os parafusos das dobradiças ajuda em pequenos desvios, mas não corrige uma estrutura inclinada ou instável. Antes da regulagem, observe o apoio, confira a fixação e identifique a origem do desalinhamento.

O desnível pode mudar as portas do guarda-roupa

Um guarda-roupa alto depende de apoio firme e bem distribuído. Se um dos pés afunda ou o piso apresenta diferença de altura, a estrutura pode ficar levemente torcida. Nesse caso, as portas passam a abrir em alturas diferentes, mesmo com dobradiças aparentemente conservadas.

O guarda-roupas é um móvel de armazenamento que pode ser alto e pesado. Por isso, não basta observar uma pequena fresta entre portas. Confira se as laterais permanecem retas, se há folga nas junções e se o corpo do armário se move quando tocado levemente.

O comportamento das portas pode indicar que o móvel inteiro saiu do nível original

Como saber se o problema está nas dobradiças?

Com o móvel firme, observe o espaço ao redor de cada porta. Folgas desiguais e atrito localizado podem indicar regulagem inadequada ou parafusos frouxos. A posição das dobradiças varia por fabricante, e alguns modelos têm ajustes separados para altura, profundidade e movimento lateral.

A IKEA orienta nivelar primeiro a estrutura, para depois ajustar as dobradiças dos seus armários PAX. Essa ordem evita tentar compensar com parafusos um problema que está nos pés ou no apoio do móvel.

O nivelamento vem antes de mexer nos parafusos

Um nível de bolha pode ajudar a comparar a parte superior e as laterais, desde que usado sobre superfícies firmes e acessíveis. Não empurre um guarda-roupa alto para conferir o chão. Observe também se os pés reguláveis estão apoiados, sem forçar a estrutura.

Se o piso afundou, rachou ou continua cedendo com o peso, a situação precisa ser avaliada antes de mexer no armário. Calços improvisados podem escapar. Modelos com pés ajustáveis pedem orientação do manual, enquanto piso danificado pode necessitar de reparo profissional.

O que verificar antes de tentar a regulagem?

Desobstrua a área e evite abrir todas as portas ao mesmo tempo se o móvel parecer instável. Em armários grandes, o risco de tombamento precisa ser considerado. A posição correta das peças depende também dos pontos de ancoragem previstos pelo fabricante.

Os sinais abaixo ajudam a diferenciar correção simples de problema de segurança:

Base: confira se os pés permanecem apoiados e se há rachaduras ou afundamento no piso.

confira se os pés permanecem apoiados e se há rachaduras ou afundamento no piso. Laterais: observe torção, painéis afastados e folgas nas junções do móvel.

observe torção, painéis afastados e folgas nas junções do móvel. Portas: veja se o atrito aparece em apenas um canto ou em toda a altura.

veja se o atrito aparece em apenas um canto ou em toda a altura. Dobradiças: procure parafusos soltos, ferragens tortas e furos da madeira já alargados.

procure parafusos soltos, ferragens tortas e furos da madeira já alargados. Fixação: confirme a ancoragem exigida no manual antes de qualquer ajuste ou movimentação.

Se o corpo estiver firme e nivelado, uma regulagem pequena nas dobradiças pode resolver a folga. Faça ajustes graduais apenas conforme o manual do conjunto. Se houver parafusos que não apertam ou madeira esfarelando, não continue insistindo.

Observar a base do guarda roupa ajuda a entender a origem do desalinhamento

A fixação segura protege contra tombamentos

Em alguns armários, prender a estrutura à parede faz parte da montagem segura. A IKEA destaca a ancoragem das estruturas ao orientar o alinhamento de portas. O tipo de fixador depende da parede, da montagem e do projeto do móvel.

Aproveitar a verificação para organizar as roupas pode melhorar o acesso, mas organização do quarto não corrige desnível. Evite deixar objetos pesados sobre o guarda-roupa para tentar compensar uma inclinação. Distribuição de carga não substitui base íntegra e montagem correta.

Quando chamar um montador ou avaliar o piso?

Se portas voltam a ficar tortas após ajustes, se o fundo abre frestas ou se existe movimento perceptível da estrutura, procure profissional qualificado. Um montador pode avaliar as ferragens; quando o piso está cedendo, pode ser necessária análise de um técnico da construção.

O melhor caminho é corrigir a origem do desalinhamento antes de mexer repetidamente nas portas. Um móvel apoiado, nivelado e fixado conforme o fabricante tende a permitir regulagem adequada. A segurança do conjunto vale mais do que esconder uma fresta na fachada.