Ao deslizar a porta do armário, um rangido incomoda e pequenas lascas aparecem no piso. Uma porta de correr fora de alinhamento pode raspar por causa de roldanas gastas, resíduos na canaleta ou falhas de apoio. Antes de forçá-la, observar os pontos de contato evita ampliar um dano aparentemente pequeno.

O que faz a porta começar a raspar?

O peso da folha precisa estar distribuído pelo sistema de rodagem. Se uma roda trava, um suporte afrouxa ou a porta perde alinhamento, uma borda pode encostar no chão. O sintoma é parecido, mas a correção varia entre modelos.

Nem toda porta de correr apoia o peso na canaleta inferior. Algumas ficam suspensas no trilho superior e usam apenas uma guia no piso. Identificar onde estão as roldanas evita mexer no parafuso errado ou sobrecarregar a estrutura.

Nem sempre regular as peças resolve quando existe um problema na estrutura

A limpeza do trilho vem antes da regulagem

Grãos de areia, cabelos e pequenos objetos podem interromper o movimento das rodas. Com a folha parada e em posição segura, remova sujeira solta da canaleta usando aspirador e escova macia. Evite enfiar ferramentas pontudas que arranhem o metal.

A orientação técnica da Andersen recomenda limpar o trilho e cuidar dos roletes conforme o sistema. Em certos modelos, lubrificante seco é aplicado nas rodas, não diretamente na pista. Por isso, não espalhe óleo indiscriminadamente pela canaleta.

Como saber se a roldana saiu do ajuste?

Observe a folga entre a porta e o batente quando ela estiver quase fechada. Se a distância muda de cima para baixo, pode haver desalinhamento do painel. Se a folha levanta ou balança, também vale verificar as guias e os suportes.

Alguns sistemas têm parafusos que sobem ou descem as rodas; outros exigem ajuste nos suportes superiores. As instruções do fabricante são decisivas, porque o sentido de giro e a posição dos componentes não são universais. Folhas grandes ou de vidro pedem auxílio especializado.

Pequenas verificações evitam mais lascas

Antes de tentar girar qualquer peça, marque mentalmente onde ocorre o atrito e veja se há um ponto específico de contato. Se o piso já está sendo arrancado, interromper o uso é mais prudente do que continuar deslizando a folha várias vezes.

A sequência mais segura começa por observações sem desmontagem:

Canaleta: retire detritos e veja se há partes amassadas.

retire detritos e veja se há partes amassadas. Folga: compare os espaços laterais e inferiores com a porta parada.

compare os espaços laterais e inferiores com a porta parada. Guia: procure peças soltas que desviem a folha do caminho.

procure peças soltas que desviem a folha do caminho. Piso: identifique onde surgem riscos, lascas ou marcas novas, e observe se aumentam depois de cada abertura.

O manual de montagem da Johnson Hardware mostra um sistema suspenso com guia inferior. Isso ajuda a entender por que ajustar uma porta de armário pode ser bem diferente de regular uma porta de vidro apoiada em rodas baixas.

O alinhamento da porta e o estado do trilho ajudam a identificar a origem do atrito

O piso riscado também precisa ser protegido

Quando o revestimento já perde pequenas lascas, tentar esconder o defeito com cera ou tinta não resolve a origem. Antes de qualquer retoque, é preciso interromper a fricção entre a porta e o piso. Isso evita que uma área riscada se transforme em uma faixa longa de desgaste.

Depois de corrigir o movimento, o tipo de piso define a recuperação possível. Laminado, madeira, cerâmica e porcelanato aceitam reparos muito diferentes. Uma borda arrancada pode exigir peça de reposição, enquanto um risco superficial às vezes pede apenas orientação de manutenção específica do acabamento.

Quando chamar um instalador?

Porta pesada, painel de vidro, guia quebrada ou trilho empenado exigem cuidado extra. Se a folha ameaça sair do encaixe, não tente levantá-la sozinho. A retirada sem apoio pode provocar queda, quebra e ferimentos, além de ampliar os danos ao piso.

Uma regulagem correta devolve o movimento sem atrito e mantém a porta alinhada. Quando o contato persiste após a limpeza, é melhor investigar roldanas gastas, fixações e estrutura antes de trocar apenas o revestimento riscado.