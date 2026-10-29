A borracha da geladeira sem contato uniforme com o gabinete pode permitir a entrada de ar quente. Para localizar pontos com pouca pressão, prenda papel entre porta e gabinete, feche normalmente e puxe devagar. Antes da substituição, observe a limpeza, obstáculos internos e eventual desalinhamento da porta.

O que acontece quando a borracha perde contato?

A peça flexível na borda da porta forma uma vedação contra a entrada de ar. Se existir uma abertura, o aparelho pode precisar trabalhar mais para manter o interior frio. A temperatura dos alimentos também pode sofrer oscilações quando a porta não fecha corretamente.

O funcionamento do refrigerador depende da retirada de calor do espaço interno. A vedação ajuda a conservar esse resultado. Porém, ruídos, gelo excessivo ou consumo maior de energia não provam, sozinhos, que a borracha seja a única responsável pelo problema.

O teste ajuda a identificar pontos que merecem atenção antes de pensar em substituir a peça

Como fazer o teste da folha de papel?

Corte uma tira de papel comum e coloque metade dela sobre a borracha, na parte que toca o gabinete. Feche a porta sem forçar e puxe a tira com cuidado. Uma leve resistência ao puxar sugere contato; a folha solta merece atenção.

Repita o teste em vários pontos, sempre com o mesmo pedaço de papel:

Parte superior: confira as duas extremidades e o centro.

confira as duas extremidades e o centro. Laterais: teste as áreas próximas às dobradiças e à maçaneta.

teste as áreas próximas às dobradiças e à maçaneta. Parte inferior: procure trechos que soltam o papel sem resistência.

procure trechos que soltam o papel sem resistência. Comparação: repita onde houver diferença depois de limpar a borracha.

A Samsung recomenda essa verificação com uma nota ou folha e lembra que sujeira e desalinhamento podem alterar o resultado. Não deixe a porta aberta por muito tempo durante os testes, sobretudo quando houver alimentos sensíveis à temperatura.

A sujeira e o alinhamento podem imitar um defeito

Inspecione toda a borda para encontrar farelos, gordura ou resíduos que impeçam o contato. Passe um pano macio levemente umedecido conforme as orientações do fabricante e seque. A limpeza da borracha deve ser delicada, sem objetos pontiagudos ou produtos abrasivos.

Confira se gavetas, garrafas ou recipientes estão empurrando a porta para fora. Observe também se o refrigerador está nivelado. A LG explica que obstáculos e piso irregular podem prejudicar o fechamento, mesmo quando a borracha ainda está em boas condições.

Quando a vedação precisa de assistência?

Rasgos, partes endurecidas, deformações permanentes ou áreas soltas merecem avaliação. Se o teste continuar ruim após limpeza e ajuste simples dos objetos internos, pode existir desgaste da borracha ou necessidade de corrigir a posição da porta.

Procure a assistência indicada pela marca e informe o modelo do aparelho. Nem toda peça usa o mesmo encaixe. Evite aquecer, cortar ou colar a borracha sem instruções específicas, pois uma tentativa improvisada pode piorar a vedação ou danificar a porta.

Nem sempre é possível perceber uma vedação fraca apenas olhando para a porta da geladeira

A verificação periódica protege os alimentos

Acompanhe se a porta fecha com facilidade e se nenhum recipiente atrapalha o movimento. Ao organizar alimentos dentro da geladeira, mantenha livres as bordas e não sobrecarregue os compartimentos da porta. A boa circulação do ar também depende da disposição dos produtos.

Se os alimentos estiverem aquecendo ou a refrigeração falhar, não dependa apenas do teste com papel: confira a temperatura e peça avaliação técnica. A vedação bem ajustada contribui para o funcionamento, mas é apenas uma das partes responsáveis pela conservação correta dos alimentos.

A checagem deve ser repetida após os ajustes

Depois de limpar a borracha e retirar obstáculos, repita o teste com a mesma folha nos trechos antes identificados. Compare a resistência e observe o fechamento em toda a extensão da porta. Uma melhora no contato da vedação sugere que a sujeira ou a posição influenciava o resultado.

Se ainda houver uma abertura, registre o local e informe à assistência. Não use fitas adesivas para manter a porta fechada nem improvise calor para moldar a borracha. A verificação por profissional habilitado é mais adequada quando existe deformação ou desalinhamento persistente.