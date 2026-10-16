A máquina de lavar parece andar pela lavanderia quando começa a centrifugar? Pés desnivelados ou roupas concentradas em um lado do cesto podem explicar a trepidação. Antes de suspeitar de defeito interno, vale conferir cuidadosamente a instalação e a carga, sempre com o aparelho desligado e seguindo o manual.
Por que a máquina de lavar pode trepidar na centrifugação?
Na centrifugação, o cesto gira rapidamente para retirar água das roupas, produzindo vibração e algum ruído. Quando o gabinete balança tanto que muda de posição no piso, porém, vale investigar nivelamento e distribuição da carga antes de atribuir o movimento a uma peça danificada.
A Consul, em suas orientações sobre barulhos, aponta pés mal nivelados e roupas acumuladas de um lado como possíveis causas. Uma peça muito pesada, como um edredom, pode alterar o equilíbrio do cesto. O primeiro passo é interromper o ciclo com segurança.
Como conferir se os pés estão bem ajustados?
Com a lavadora desligada, observe se o piso é firme e plano e se todos os pés encostam nele. Conforme as instruções do modelo, use um nível e ajuste somente os pés previstos para regulagem, sem improvisar calços instáveis ou forçar a estrutura.
A Samsung orienta conferir os quatro apoios e fixar as porcas de bloqueio quando existentes. Já a Whirlpool ressalta a estabilidade do conjunto em piso firme. Os procedimentos variam conforme a lavadora e sua forma de instalação.
O que a distribuição das roupas tem a ver com o barulho?
Também importa como o peso fica distribuído. Se muitas peças se acumulam em um ponto, a carga desequilibrada pode gerar batidas durante o giro. O problema não depende apenas da quantidade total de roupas: a mistura de peças muito leves com itens volumosos merece atenção.
Respeite a capacidade indicada para cada programa e distribua as roupas sem compactá-las, conforme o manual. Peças grandes ou isoladas podem exigir um ciclo específico. Evite abrir a tampa ou porta enquanto o tambor estiver em movimento e não tente segurar uma lavadora que esteja andando.
A seguir listamos quatro cuidados com a distribuição das roupas que ajudam a evitar desequilíbrios durante a lavagem:
- Volume total: respeitar a capacidade e o programa do equipamento, sem apertar as peças dentro do cesto.
- Itens volumosos: observar as recomendações para edredons, tapetes e outras peças que concentram peso.
- Roupas espalhadas: distribuir as peças conforme o tipo de lavadora, evitando um bloco pesado de um só lado.
- Segurança no ciclo: aguardar a parada completa para corrigir a carga, sem tentar conter o movimento à mão.
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Quais verificações fazer antes de chamar assistência?
Confira primeiro três condições: firmeza do piso, posição dos pés e acomodação das roupas. Em modelos de abertura frontal recém-instalados, o manual também pode exigir verificar a remoção dos parafusos de transporte, usados somente para proteger o conjunto durante o deslocamento.
Um barulho metálico pode ter outra origem, como moeda esquecida no bolso. Já vibrações persistentes, batidas fortes ou cheiro de queimado pedem avaliação. Não desmonte o equipamento nem repita centrifugações intensas para testar algo que já parece estar fora do normal.
A seguir listamos quatro sinais e verificações iniciais que ajudam a decidir quando procurar suporte técnico:
|Sinal observado
|O que conferir
|Próximo cuidado
|Gabinete balança
|Pés e firmeza do piso
|Nivelar conforme manual
|Batidas com edredom
|Distribuição da carga
|Usar programa indicado
|Instalação recente
|Parafusos de transporte
|Checar instruções do modelo
|Ruído forte persistente
|Histórico e tipo do ruído
|Interromper e pedir avaliação
Quando a trepidação deixa de ser um ajuste simples?
A investigação caseira termina quando a lavadora continua se deslocando após os ajustes previstos ou apresenta ruídos incomuns. Rolamentos, suspensão e componentes internos dependem de diagnóstico adequado; insistir no funcionamento pode ampliar o problema e trazer riscos.
Observar o nivelamento dos pés e a carga permite eliminar causas simples antes do conserto. Se o aparelho seguir trepidando ou mostrar sinais elétricos anormais, interrompa o uso e procure o suporte indicado pelo fabricante, informando modelo, sintomas e momento do ciclo.
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