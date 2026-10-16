EM FOCO Resumo da matéria 01 Pés fora do nível Apoios mal ajustados podem deixar a lavadora instável durante o giro mais rápido, mesmo sem defeito no motor. 02 Carga distribuída Roupas pesadas concentradas em um lado do cesto também favorecem vibrações e batidas durante a centrifugação. 03 Sinais de assistência Movimento persistente, ruídos incomuns e cheiro de queimado exigem interromper o uso e procurar avaliação adequada.

A máquina de lavar parece andar pela lavanderia quando começa a centrifugar? Pés desnivelados ou roupas concentradas em um lado do cesto podem explicar a trepidação. Antes de suspeitar de defeito interno, vale conferir cuidadosamente a instalação e a carga, sempre com o aparelho desligado e seguindo o manual.

Por que a máquina de lavar pode trepidar na centrifugação?

Na centrifugação, o cesto gira rapidamente para retirar água das roupas, produzindo vibração e algum ruído. Quando o gabinete balança tanto que muda de posição no piso, porém, vale investigar nivelamento e distribuição da carga antes de atribuir o movimento a uma peça danificada.

A Consul, em suas orientações sobre barulhos, aponta pés mal nivelados e roupas acumuladas de um lado como possíveis causas. Uma peça muito pesada, como um edredom, pode alterar o equilíbrio do cesto. O primeiro passo é interromper o ciclo com segurança.

Nem sempre o movimento exagerado significa que existe um defeito grave no aparelho.Nem sempre o movimento exagerado significa que existe um defeito grave no aparelho.

Como conferir se os pés estão bem ajustados?

Com a lavadora desligada, observe se o piso é firme e plano e se todos os pés encostam nele. Conforme as instruções do modelo, use um nível e ajuste somente os pés previstos para regulagem, sem improvisar calços instáveis ou forçar a estrutura.

A Samsung orienta conferir os quatro apoios e fixar as porcas de bloqueio quando existentes. Já a Whirlpool ressalta a estabilidade do conjunto em piso firme. Os procedimentos variam conforme a lavadora e sua forma de instalação.

O que a distribuição das roupas tem a ver com o barulho?

Também importa como o peso fica distribuído. Se muitas peças se acumulam em um ponto, a carga desequilibrada pode gerar batidas durante o giro. O problema não depende apenas da quantidade total de roupas: a mistura de peças muito leves com itens volumosos merece atenção.

Respeite a capacidade indicada para cada programa e distribua as roupas sem compactá-las, conforme o manual. Peças grandes ou isoladas podem exigir um ciclo específico. Evite abrir a tampa ou porta enquanto o tambor estiver em movimento e não tente segurar uma lavadora que esteja andando.

A seguir listamos quatro cuidados com a distribuição das roupas que ajudam a evitar desequilíbrios durante a lavagem:

Volume total: respeitar a capacidade e o programa do equipamento, sem apertar as peças dentro do cesto.

respeitar a capacidade e o programa do equipamento, sem apertar as peças dentro do cesto. Itens volumosos: observar as recomendações para edredons, tapetes e outras peças que concentram peso.

observar as recomendações para edredons, tapetes e outras peças que concentram peso. Roupas espalhadas: distribuir as peças conforme o tipo de lavadora, evitando um bloco pesado de um só lado.

distribuir as peças conforme o tipo de lavadora, evitando um bloco pesado de um só lado. Segurança no ciclo: aguardar a parada completa para corrigir a carga, sem tentar conter o movimento à mão.

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A posição dos pés pode influenciar a estabilidade da lavadora durante a centrifugação.

Quais verificações fazer antes de chamar assistência?

Confira primeiro três condições: firmeza do piso, posição dos pés e acomodação das roupas. Em modelos de abertura frontal recém-instalados, o manual também pode exigir verificar a remoção dos parafusos de transporte, usados somente para proteger o conjunto durante o deslocamento.

Um barulho metálico pode ter outra origem, como moeda esquecida no bolso. Já vibrações persistentes, batidas fortes ou cheiro de queimado pedem avaliação. Não desmonte o equipamento nem repita centrifugações intensas para testar algo que já parece estar fora do normal.

A seguir listamos quatro sinais e verificações iniciais que ajudam a decidir quando procurar suporte técnico:

DADOS EM FOCO Trepidação: sinal e primeira providência Comparação de trepidação: sinal e primeira providência. Sinal observado O que conferir Próximo cuidado Gabinete balança Pés e firmeza do piso Nivelar conforme manual Batidas com edredom Distribuição da carga Usar programa indicado Instalação recente Parafusos de transporte Checar instruções do modelo Ruído forte persistente Histórico e tipo do ruído Interromper e pedir avaliação

Quando a trepidação deixa de ser um ajuste simples?

A investigação caseira termina quando a lavadora continua se deslocando após os ajustes previstos ou apresenta ruídos incomuns. Rolamentos, suspensão e componentes internos dependem de diagnóstico adequado; insistir no funcionamento pode ampliar o problema e trazer riscos.

Observar o nivelamento dos pés e a carga permite eliminar causas simples antes do conserto. Se o aparelho seguir trepidando ou mostrar sinais elétricos anormais, interrompa o uso e procure o suporte indicado pelo fabricante, informando modelo, sintomas e momento do ciclo.