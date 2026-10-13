Usar a air fryer por 30 minutos diariamente pode custar menos do que ligar o forno elétrico pelo mesmo período, mas a diferença depende da potência. Em uma simulação com 1.500 W contra 2.000 W e tarifa hipotética de R$ 1 por kWh, os gastos mensais seriam de R$ 22,50 e R$ 30, respectivamente, com potência constante.

Por que 30 minutos de air fryer e forno podem ter custos diferentes?

Dois aparelhos ligados pelo mesmo tempo não necessariamente consomem a mesma quantidade de eletricidade. A diferença está principalmente na potência e no funcionamento do aquecimento. Uma fritadeira de 1.500 watts, por exemplo, utiliza menos energia que um forno de 2.000 watts quando ambos mantêm essas potências pelo mesmo período.

O cálculo do consumo elétrico considera a potência em quilowatts multiplicada pelo tempo de utilização em horas. Assim, 30 minutos correspondem a meia hora, ou 0,5 hora. O resultado é expresso em quilowatt-hora (kWh), unidade utilizada para medir a energia consumida.

Quanto custa usar air fryer ou forno elétrico por 30 minutos

O tamanho do equipamento também interfere no consumo?

A fritadeira de ar funciona como um pequeno forno de convecção, movimentando ar quente ao redor dos alimentos. Seu compartimento reduzido pode acelerar determinadas preparações, especialmente porções pequenas. Isso ajuda a explicar por que ela frequentemente apresenta bom desempenho energético em receitas individuais.

O forno convencional, por outro lado, oferece mais espaço para assadeiras grandes e diferentes alimentos ao mesmo tempo. Essa capacidade pode compensar o consumo em preparações volumosas. Portanto, o gasto por refeição também depende da quantidade de comida, e não apenas dos minutos em que o equipamento permanece ligado.

Quanto cada aparelho pode acrescentar à conta em um mês?

Considere uma fritadeira de 1.500 W e um forno de 2.000 W, utilizados durante 30 minutos por dia, em um mês de 30 dias. Isso representa 15 horas mensais para cada equipamento. O cálculo multiplica a potência em quilowatts por esse tempo, supondo funcionamento contínuo na potência indicada.

Para transformar o consumo em dinheiro, será utilizada uma tarifa hipotética de R$ 1 por kWh, apenas para facilitar a comparação. Os valores não representam uma tarifa residencial vigente. Nessa situação, a diferença estimada aparece na tabela:

Equipamento Potência Consumo mensal Custo estimado Fritadeira elétrica 1.500 W 22,5 kWh R$ 22,50 Forno elétrico 2.000 W 30 kWh R$ 30,00 Diferença 500 W 7,5 kWh R$ 7,50

O que pode fazer a diferença mensal aumentar ou diminuir?

Na prática, os aparelhos podem desligar e religar suas resistências para controlar a temperatura, reduzindo o tempo efetivo de aquecimento. Além disso, o preço da eletricidade varia conforme a distribuidora e a composição da conta. Por isso, a diferença real depende de consumo medido e tarifa aplicada.

Também há situações em que o forno atende melhor à quantidade preparada, enquanto a fritadeira evita aquecer um compartimento grande para uma porção pequena. Antes de comparar as despesas, vale observar estes fatores de consumo:

Potência nominal: verificar os watts indicados na etiqueta de cada aparelho.

verificar os watts indicados na etiqueta de cada aparelho. Tempo de aquecimento: considerar o pré-aquecimento necessário em determinadas receitas.

considerar o pré-aquecimento necessário em determinadas receitas. Termostato: observar que a resistência nem sempre permanece ligada continuamente.

observar que a resistência nem sempre permanece ligada continuamente. Quantidade de alimento: levar em conta o número de porções preparadas por ciclo.

levar em conta o número de porções preparadas por ciclo. Tarifa residencial: utilizar o custo efetivo da eletricidade para estimar a despesa.

Quanto custa usar air fryer ou forno elétrico por 30 minutos

Qual opção compensa mais para quem cozinha todos os dias?

Para pequenas porções, a fritadeira elétrica costuma ser uma alternativa interessante, porque o compartimento menor pode reduzir o tempo necessário para cozinhar. Já o forno elétrico apresenta vantagens quando várias assadeiras ou maiores quantidades precisam ser preparadas de uma só vez.

No exemplo apresentado, a economia calculada foi de R$ 7,50 por mês, considerando potências constantes e uma tarifa ilustrativa. O valor real pode ser diferente. Comparar potência, duração do preparo e quantidade de comida permite escolher o equipamento mais adequado sem confundir uma simulação com uma despesa garantida.