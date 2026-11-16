Os números gravados dentro de um triângulo em muitas embalagens identificam o tipo de plástico utilizado. Eles vão de 1 a 7 e ajudam a distinguir resinas que exigem tratamentos diferentes. O desenho se parece com o símbolo de reciclagem, mas não garante coleta, segurança alimentar nem resistência ao calor.

O que o triângulo numerado realmente identifica?

O sistema é conhecido como RIC, sigla em inglês para Resin Identification Code, ou código de identificação da resina. Sua função é informar a família do polímero predominante na peça. Saber isso pode auxiliar a separação industrial dos materiais, mas não descreve todos os aditivos ou o desempenho de cada embalagem.

O padrão da ASTM International diferencia identificação de resina de certificação de reciclabilidade. Um produto marcado com número 1, por exemplo, pode pertencer a uma família conhecida e ainda não ser aceito na coleta local. O código informa uma característica do material, não um destino garantido depois do descarte.

Números no triângulo dos plásticos identificam tipos de resina

Sete números cobrem diferentes famílias de polímeros

O número 1 costuma aparecer em garrafas de bebidas feitas de PET, enquanto o 2 designa polietileno de alta densidade, conhecido como PEAD ou HDPE. Os códigos seguintes identificam outros polímeros. O mesmo material pode ser transformado em formatos e produtos variados com exigências distintas de triagem.

O código 7 merece atenção especial, porque agrupa resinas e combinações não enquadradas nas seis categorias anteriores. Isso impede tratá-lo como sinônimo de uma única substância. Mesmo embalagens do mesmo grupo podem apresentar corantes e aditivos diferentes ou construção em camadas, aspectos que o número sozinho não revela.

Quais materiais correspondem aos números de 1 a 7?

As categorias permitem uma primeira leitura do plástico, útil para reconhecer a família da resina. Não são uma escala de qualidade, como se o número maior significasse material melhor ou pior. Cada código aponta um grupo químico que pode ser empregado em recipientes ou outros objetos.

Entender o símbolo exige relacionar o número ao nome do polímero, sem deduzir automaticamente seus usos seguros. Em embalagens comuns, a sequência é organizada da seguinte maneira:

1 – PET: polietileno tereftalato, comum em garrafas de bebidas.

polietileno tereftalato, comum em garrafas de bebidas. 2 – PEAD/HDPE: polietileno de alta densidade, empregado em frascos rígidos.

polietileno de alta densidade, empregado em frascos rígidos. 3 – PVC: policloreto de vinila, usado em diferentes produtos.

policloreto de vinila, usado em diferentes produtos. 4 – PEBD/LDPE: polietileno de baixa densidade, comum em filmes e sacos.

polietileno de baixa densidade, comum em filmes e sacos. 5 – PP: polipropileno, usado em potes e tampas.

polipropileno, usado em potes e tampas. 6 – PS: poliestireno, empregado em certos recipientes e embalagens.

poliestireno, empregado em certos recipientes e embalagens. 7 – Outros: resinas e combinações fora dos grupos anteriores.

Números no triângulo dos plásticos identificam tipos de resina

A coleta real depende de serviços e formatos

A aceitação de um objeto depende do sistema de coleta, da triagem e da existência de quem processe aquele material. A orientação da EPA sobre recicláveis explica que o triângulo numerado não assegura recebimento pelo serviço municipal. A regra pode variar conforme o tipo de peça e a região.

Uma garrafa reconhecida como PET pode ter caminhos de coleta diferentes daqueles de um objeto feito do mesmo polímero e de formato incomum. Restos de alimentos também interferem nos procedimentos de recebimento. Por isso, identificação do material e aceitação para reciclagem precisam ser verificadas separadamente.

O número revela se o pote pode ir ao micro-ondas?

Não. Aquecer uma embalagem depende da orientação do fabricante para aquele produto e de suas condições de uso. O símbolo não mede tolerância à temperatura, deformação ou contato com alimentos quentes. A segurança de uso requer uma indicação própria, distinta do código de resina gravado no fundo.

O mesmo vale para reaproveitamento. Uma garrafa usada em um irrigador ou ideias de reaproveitar o fundo da garrafa são aplicações diferentes de usar a embalagem para aquecer alimentos. Elas não tornam o símbolo um selo de reutilização universal nem provam que todos os usos são equivalentes.

O símbolo responde à composição, não ao destino final

O principal ganho da numeração é diferenciar materiais que parecem semelhantes. Uma pessoa pode identificar o polímero sem confundir essa informação com o funcionamento da coleta. A utilidade da marcação está na separação das resinas; a reciclabilidade prática depende de outras etapas fora da embalagem.

Antes de descartar ou reutilizar um pote, é preciso fazer perguntas distintas: qual é a resina, o que a coleta local aceita e o que o fabricante permite fazer com a peça. O número ajuda na primeira. As demais dependem de instruções específicas e infraestrutura, que o triângulo não certifica.