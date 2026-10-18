Neste relato fictício, uma mulher encomenda vestido sob medida para o casamento da filha. O contrato prevê entrega uma semana antes, mas a peça chega 2 dias depois do casamento. Ela compra outra roupa e recebe uma negativa de reembolso, embora reclame do atraso na entrega, não de simples desistência.

O vestido sob medida tinha prazo para o casamento

Ao escolher o vestido para o casamento da filha, a cliente informa quando acontecerá a cerimônia. O ateliê aceita confeccionar a peça e registra no contrato que a entrega ocorrerá com uma semana de antecedência, permitindo tempo para prova e eventuais ajustes.

A data não é um detalhe secundário. A roupa tem uma finalidade ligada a um evento específico, conhecida pela profissional desde o início. Por isso, o prazo assumido integra a utilidade esperada do serviço e ajuda a distinguir o caso de uma compra sem urgência definida.

A justificativa apresentada pelo ateliê abriu uma discussão sobre os limites das regras de devolução

O que acontece quando a entrega é adiada várias vezes?

Com o casamento se aproximando, a cliente recebe novas previsões de entrega que não se confirmam. O ateliê não fornece a peça na data acertada. Diante da proximidade da festa, ela precisa buscar uma alternativa para comparecer ao evento com uma roupa disponível a tempo.

A mulher compra outro vestido e vai ao casamento. Somente dois dias depois da festa recebe a encomenda original. O problema principal deixa de ser uma preferência sobre o modelo: a data essencial foi descumprida e a peça já não atende ao uso previsto na contratação.

O contrato e as mensagens esclarecem o atraso

A cliente reúne contrato, comprovante de pagamento e mensagens do ateliê. Esses registros mostram a data prometida e a sequência de adiamentos. Ela também guarda a nota da roupa substituta, porque poderá precisar demonstrar gasto adicional ligado ao descumprimento.

Os documentos permitem ordenar os acontecimentos sem depender apenas da memória:

Contrato: registra a entrega prevista para uma semana antes da festa.

registra a entrega prevista para uma semana antes da festa. Mensagens: mostram os adiamentos e as novas datas anunciadas pelo ateliê.

mostram os adiamentos e as novas datas anunciadas pelo ateliê. Comprovante do vestido: identifica o pagamento pela peça encomendada.

identifica o pagamento pela peça encomendada. Compra substituta: permite demonstrar o gasto feito para comparecer ao casamento.

A diferença importa porque devolver por mudança de ideia não equivale a contestar a entrega fora do prazo. O caráter personalizado da roupa pode limitar algumas hipóteses de devolução, mas não elimina automaticamente o dever de cumprir a data aceita pelo fornecedor.

A cliente pode pedir o dinheiro de volta?

No exemplo, a mulher pede reembolso do vestido atrasado porque a entrega ocorreu após a ocasião para a qual ele foi feito. O ateliê responde que peças sob medida não podem ser devolvidas. Essa justificativa não enfrenta o descumprimento do prazo contratual apontado pela cliente.

Um reembolso pode ser discutido, assim como eventuais prejuízos materiais comprovados pela compra emergencial. A avaliação considera valores, necessidade do novo gasto e relação com o atraso. Não significa que todo custo extra será devolvido sem exame ou que indenização seja automática.

A cliente questiona por que deve ficar com uma peça que não chegou a tempo do evento

Atraso de entrega não é simples arrependimento

O Código de Defesa do Consumidor protege contra o descumprimento de ofertas. Pelo artigo 35, o consumidor pode, conforme o caso, exigir cumprimento, aceitar prestação equivalente ou rescindir o contrato com restituição e possíveis perdas e danos.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal explica essas alternativas em orientação pública. Aqui, a entrega tardia é o ponto discutido. O fato de a peça ser feita sob medida não responde, sozinho, à pergunta sobre a obrigação de entregar na data.

Como a encomenda fictícia pode ter um desfecho?

Um final possível é o ateliê reconhecer a falha e devolver o pagamento, avaliando separadamente os gastos necessários com a roupa substituta. Se houver recusa, a cliente pode formalizar a reclamação e buscar solução pelas vias adequadas. Não existe decisão judicial real para esse episódio ilustrativo.

O contrato já mostrava que o casamento tinha data definida. Por isso, a entrega dois dias depois da festa altera o valor prático da encomenda. A análise do direito ao reembolso depende das condições aceitas e da prova do prazo não cumprido, não de uma regra genérica sobre personalização.