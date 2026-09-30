EM FOCO Resumo da matéria 01 Troca foi parcial O inquilino substituiu somente o cilindro depois de perder a chave, mantendo maçaneta, espelho e corpo principal da fechadura. 02 Peça original sumiu Na vistoria final, a imobiliária não encontrou o cilindro que estava no imóvel no começo da locação e cobrou o conjunto completo. 03 Vistoria vira referência Fotos, laudos e cláusulas do contrato ajudam a comparar o estado recebido com o estado devolvido e a extensão real da troca.

Uma chave perdida levou o inquilino a trocar o cilindro da fechadura, mantendo a estrutura na porta. Na entrega, a imobiliária cobrou fechadura completa porque a peça original não havia sido guardada. A discussão passou a depender do laudo inicial, das fotos e das exigências previstas no contrato de locação.

Por que a troca de um cilindro virou cobrança de uma fechadura inteira?

Na situação fictícia, o inquilino perdeu a chave e substituiu só o cilindro, peça onde a chave entra. O conjunto continuou funcionando, mas o cilindro original não foi guardado. Na saída, a imobiliária tratou essa ausência como alteração da fechadura recebida e cobrou uma peça completa.

A Lei do Inquilinato prevê que o locatário restitua o imóvel no estado em que o recebeu, descontado o desgaste normal. O que isso significa para a fechadura depende da vistoria, do contrato e das condições efetivamente registradas.

Notas da troca ajudam a registrar exatamente qual peça foi substituída durante o contrato

O cilindro trocado é a mesma coisa que trocar toda a fechadura?

Não necessariamente. O cilindro pode ser substituído sem mudar maçaneta, espelho ou toda a estrutura instalada na porta. Por isso, a cobrança precisa ser comparada com qual peça foi realmente alterada e com o padrão descrito quando o imóvel foi entregue ao inquilino.

O contrato de locação organiza obrigações entre locador e locatário. Fotos anexas, laudo inicial e cláusulas sobre chaves ou ferragens podem esclarecer se havia exigência específica de manter peças originais ou apenas devolver a instalação funcionando.

Quais documentos ajudam a comparar a fechadura de entrada e de saída?

O laudo inicial merece ser lido junto com fotos da porta e qualquer lista de chaves recebidas. Se a vistoria descreveu marca, modelo ou condição da fechadura, existe uma referência concreta. Se não descreveu, a análise fica mais dependente das imagens e das demais provas disponíveis.

Também importa guardar a nota da troca do cilindro e fotos atuais do conjunto funcionando. Esses registros mostram o tamanho da intervenção feita durante a locação e ajudam a separar uma troca localizada de uma substituição completa que só foi cobrada no encerramento.

A seguir listamos 4 documentos para comparar que ajudam a organizar a apuração:

Laudo de entrada: mostra como a fechadura foi descrita no início da locação.

mostra como a fechadura foi descrita no início da locação. Fotos antigas: ajudam a identificar aparência, modelo e condição do conjunto original.

ajudam a identificar aparência, modelo e condição do conjunto original. Nota do cilindro: registra qual peça foi comprada para substituir a chave perdida.

registra qual peça foi comprada para substituir a chave perdida. Vistoria final: mostra o que a imobiliária apontou e qual reparo passou a cobrar.

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O contrato pode indicar quais condições eram exigidas para devolver o imóvel

Como avaliar se a cobrança corresponde ao que realmente mudou?

A cobrança fica mais fácil de analisar quando o orçamento discrimina peças e mão de obra. Se aparece uma fechadura completa, mas os registros indicam troca somente do cilindro, é possível comparar escopo cobrado e intervenção feita antes de aceitar ou contestar o valor apresentado.

O TJDFT reúne decisões mostrando que laudos e outros documentos são avaliados em conjunto na apuração de avarias. Isso reforça a importância de não olhar apenas uma cobrança isolada.

A seguir listamos 4 pontos da cobrança que ajudam a comparar os fatos:

DADOS EM FOCO Comparação da fechadura Tabela para separar o que existia, o que mudou e o que passou a ser cobrado. Item Situação Prova Cilindro Foi substituído Nota e foto Conjunto Permaneceu instalado Foto final Peça antiga Não foi guardada Relato Cobrança Fechadura completa Orçamento

O que pesa mais na entrega quando a peça original não existe mais?

A ausência do cilindro antigo dificulta recolocar exatamente o item recebido, mas não encerra sozinha a discussão sobre o custo. O ponto central é comparar estado inicial, alteração realizada e reparo exigido, além das cláusulas que tratam da devolução e da conservação do imóvel.

Em conflitos desse tipo, guardar peças retiradas evita uma dúvida que só aparece meses depois. Quando isso não aconteceu, fotos, vistoria, nota fiscal e orçamento passam a formar o melhor retrato disponível para discutir de forma objetiva o que precisa ser reposto e quanto essa reposição realmente envolve.