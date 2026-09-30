Uma chave perdida levou o inquilino a trocar o cilindro da fechadura, mantendo a estrutura na porta. Na entrega, a imobiliária cobrou fechadura completa porque a peça original não havia sido guardada. A discussão passou a depender do laudo inicial, das fotos e das exigências previstas no contrato de locação.
Por que a troca de um cilindro virou cobrança de uma fechadura inteira?
Na situação fictícia, o inquilino perdeu a chave e substituiu só o cilindro, peça onde a chave entra. O conjunto continuou funcionando, mas o cilindro original não foi guardado. Na saída, a imobiliária tratou essa ausência como alteração da fechadura recebida e cobrou uma peça completa.
A Lei do Inquilinato prevê que o locatário restitua o imóvel no estado em que o recebeu, descontado o desgaste normal. O que isso significa para a fechadura depende da vistoria, do contrato e das condições efetivamente registradas.
O cilindro trocado é a mesma coisa que trocar toda a fechadura?
Não necessariamente. O cilindro pode ser substituído sem mudar maçaneta, espelho ou toda a estrutura instalada na porta. Por isso, a cobrança precisa ser comparada com qual peça foi realmente alterada e com o padrão descrito quando o imóvel foi entregue ao inquilino.
O contrato de locação organiza obrigações entre locador e locatário. Fotos anexas, laudo inicial e cláusulas sobre chaves ou ferragens podem esclarecer se havia exigência específica de manter peças originais ou apenas devolver a instalação funcionando.
Quais documentos ajudam a comparar a fechadura de entrada e de saída?
O laudo inicial merece ser lido junto com fotos da porta e qualquer lista de chaves recebidas. Se a vistoria descreveu marca, modelo ou condição da fechadura, existe uma referência concreta. Se não descreveu, a análise fica mais dependente das imagens e das demais provas disponíveis.
Também importa guardar a nota da troca do cilindro e fotos atuais do conjunto funcionando. Esses registros mostram o tamanho da intervenção feita durante a locação e ajudam a separar uma troca localizada de uma substituição completa que só foi cobrada no encerramento.
A seguir listamos 4 documentos para comparar que ajudam a organizar a apuração:
- Laudo de entrada: mostra como a fechadura foi descrita no início da locação.
- Fotos antigas: ajudam a identificar aparência, modelo e condição do conjunto original.
- Nota do cilindro: registra qual peça foi comprada para substituir a chave perdida.
- Vistoria final: mostra o que a imobiliária apontou e qual reparo passou a cobrar.
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Como avaliar se a cobrança corresponde ao que realmente mudou?
A cobrança fica mais fácil de analisar quando o orçamento discrimina peças e mão de obra. Se aparece uma fechadura completa, mas os registros indicam troca somente do cilindro, é possível comparar escopo cobrado e intervenção feita antes de aceitar ou contestar o valor apresentado.
O TJDFT reúne decisões mostrando que laudos e outros documentos são avaliados em conjunto na apuração de avarias. Isso reforça a importância de não olhar apenas uma cobrança isolada.
A seguir listamos 4 pontos da cobrança que ajudam a comparar os fatos:
|Item
|Situação
|Prova
|Cilindro
|Foi substituído
|Nota e foto
|Conjunto
|Permaneceu instalado
|Foto final
|Peça antiga
|Não foi guardada
|Relato
|Cobrança
|Fechadura completa
|Orçamento
O que pesa mais na entrega quando a peça original não existe mais?
A ausência do cilindro antigo dificulta recolocar exatamente o item recebido, mas não encerra sozinha a discussão sobre o custo. O ponto central é comparar estado inicial, alteração realizada e reparo exigido, além das cláusulas que tratam da devolução e da conservação do imóvel.
Em conflitos desse tipo, guardar peças retiradas evita uma dúvida que só aparece meses depois. Quando isso não aconteceu, fotos, vistoria, nota fiscal e orçamento passam a formar o melhor retrato disponível para discutir de forma objetiva o que precisa ser reposto e quanto essa reposição realmente envolve.
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