EM FOCO Resumo da matéria 01 Cópia parte do original Desgaste na chave usada como modelo pode influenciar a reprodução, mas isso precisa ser avaliado antes de atribuir a quebra a uma única causa. 02 Quebra gera outro custo Extrair o pedaço preso e liberar a fechadura pode exigir um segundo serviço, que precisa ser documentado. 03 Peças contam a história Guardar a chave original, a cópia quebrada e o recibo ajuda a comparar formato, material e defeito.

Uma cópia de chave quebrada dentro da fechadura pode custar muito mais do que o serviço inicial. Neste relato fictício, a peça falha na primeira semana e o prestador culpa o desgaste do original, deixando material, corte, estado da chave antiga e diagnóstico técnico da fechadura no centro da discussão.

Uma chave antiga pode influenciar a qualidade da cópia?

Sim, porque a cópia reproduz o formato usado como referência. Uma chave muito gasta pode ter dentes arredondados ou deformados, mas isso não prova que foi a única causa da quebra. Material, corte e fechadura também precisam ser considerados.

Se o prestador percebe desgaste importante antes de copiar, informar essa limitação ajuda o cliente a decidir se vale reproduzir aquela peça ou buscar outra referência. Sem aviso, culpar o original depois do problema deixa aberta a pergunta sobre o que era visível no atendimento.

O comprovante do serviço mostra quando a cópia foi feita e qual estabelecimento realizou o trabalho

O fato de quebrar na primeira semana prova defeito?

O tempo curto chama atenção, mas não determina sozinho a causa. Uma chave pode quebrar por material frágil, corte inadequado, esforço excessivo ou problema no cilindro. O ideal é guardar os fragmentos e pedir avaliação da fechadura antes de descartar qualquer hipótese.

O recibo do chaveiro que retirou o pedaço também é útil. Se ele registrar travamento, desgaste do cilindro ou outra condição encontrada, surge uma informação técnica independente para comparar com a explicação de que a chave antiga seria responsável.

Quais provas ajudam depois da quebra?

Guarde a chave original, os pedaços da cópia, comprovante do primeiro serviço e recibo da extração. Fotografar os dois lados das chaves sobre uma superfície plana também cria um registro visual antes que alguma peça seja perdida ou modificada.

Se houver nova avaliação, peça descrição do que foi encontrado e evite solicitar conclusões que o profissional não consiga sustentar. O objetivo é documentar formato, material e condição da fechadura, não produzir uma certeza artificial sobre a causa.

A seguir listamos 5 registros úteis que ajudam a organizar o caso sem perder detalhes importantes:

Chave original : preserve a peça usada como modelo para comparação.

: preserve a peça usada como modelo para comparação. Fragmentos da cópia : não descarte as partes retiradas da fechadura.

: não descarte as partes retiradas da fechadura. Recibo da cópia : registre data, serviço e valor pago.

: registre data, serviço e valor pago. Segundo chaveiro : peça descrição do que foi encontrado na fechadura.

: peça descrição do que foi encontrado na fechadura. Fotos próximas: compare dentes, espessura e ponto onde ocorreu a quebra.

A nota do chaveiro registra o gasto necessário para retirar o pedaço preso na fechadura

Leia também: Estudante devolve 6 livros pela caixa externa da biblioteca, mas o sistema não registra a entrega e a multa continua crescendo todos os dias

Quem paga o chaveiro chamado depois do problema?

Não existe resposta automática sem ligar a quebra ao serviço anterior. Se ficar demonstrado que a cópia apresentou vício e gerou gasto necessário para retirar o fragmento, esse custo pode entrar na discussão sobre o prejuízo causado pela falha.

O Código de Defesa do Consumidor prevê alternativas quando um serviço tem vício de qualidade. Para um pedido de ressarcimento, é importante apresentar os comprovantes e explicar a sequência entre cópia, quebra, travamento e contratação do segundo chaveiro.

A seguir listamos 3 pontos de comparação que resumem as provas e perguntas mais úteis para avaliar a situação:

DADOS EM FOCO Registros que ajudam na análise Registros que ajudam na análise Item O que mostra Por que guardar Original Estado da chave antiga Permite comparar desgaste Cópia quebrada Ponto e forma da ruptura Preserva a peça discutida Recibo do reparo Custo da extração Documenta o gasto posterior

Como reduzir o risco ao copiar uma chave muito gasta?

O Procon-SP orienta consumidores a exigir orçamento, recibo e informações do serviço. Em uma chave muito desgastada, também vale perguntar se existe outro original, código ou método de referência que permita uma reprodução mais confiável.

Se o prestador apontar risco antes de começar, peça que a observação fique registrada. Informação antes do corte permite decidir com consciência; uma justificativa apresentada apenas depois da quebra tem menos utilidade para evitar o problema e resolver o gasto que já aconteceu.