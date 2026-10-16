O micro-ondas começou a soltar faíscas durante o aquecimento? Filetes dourados no prato, grampos de embalagem e outros pequenos metais podem estar envolvidos. A primeira providência é interromper o funcionamento e conferir os itens usados. Se houver danos ou o problema persistir, o aparelho precisa de avaliação.
Por que um detalhe metálico pode provocar faíscas?
Um filete dourado ou prateado pode fazer parte da decoração de pratos e xícaras. Mesmo discreto, esse detalhe metálico não deve ser tratado como tinta comum. Dependendo da peça e do aparelho, metais podem favorecer descargas elétricas visíveis como faíscas.
A Consul aponta utensílios com detalhes de metal, clipes e grampos como possíveis causas. A presença de metal na embalagem nem sempre é evidente quando o alimento parece pronto para entrar no forno.
Quais objetos passam despercebidos antes do aquecimento?
Além de louças decoradas, observe arames de fechamento e grampos que unem partes da embalagem. Restos de esponja de aço também podem permanecer no interior após uma limpeza inadequada. O recipiente seguro deve estar identificado como compatível com o modelo de micro-ondas.
A LG, em suas orientações técnicas, cita pratos com linhas douradas ou prateadas e recomenda utensílios resistentes ao calor, próprios para esse uso. Nem toda peça de aparência cerâmica ou de vidro tem, automaticamente, a indicação de compatibilidade exigida pelo fabricante.
O que fazer quando surgem faíscas no micro-ondas?
Se aparecerem faíscas no micro-ondas, interrompa o funcionamento imediatamente. Espere a situação estabilizar antes de tocar no recipiente ou verificar o interior. Não continue testando o forno com o mesmo objeto e não tente abrir o gabinete para procurar a origem da falha.
Depois de desligar e deixar esfriar, é possível verificar se havia clipe, grampo ou detalhe metálico, sem desmontar o equipamento. Quando há sinais de queimadura, ferrugem, dano na cavidade ou faíscas repetidas, a solução não é insistir com outros ciclos.
A seguir listamos quatro objetos que merecem atenção antes de colocar qualquer alimento no forno:
- Louça com filetes: bordas douradas ou prateadas podem conter metal mesmo quando são estreitas.
- Fechos de embalagens: arames e grampos pequenos precisam ser retirados conforme as instruções do produto.
- Restos de limpeza: fragmentos de esponja metálica não devem ficar dentro da cavidade.
- Acessórios desconhecidos: usar somente peças autorizadas para o modelo e a função selecionada.
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Como conferir se os recipientes são apropriados?
Prefira recipientes claramente identificados para uso em micro-ondas, dentro das condições previstas na embalagem. Algumas peças suportam temperatura, mas não necessariamente foram desenvolvidas para micro-ondas. A indicação do fabricante é mais segura que avaliar apenas aparência ou espessura.
A lista de restrições do manual deve orientar também papel-alumínio, acessórios metálicos e recipientes com estampas brilhantes. Alguns modelos têm acessórios próprios com instruções específicas; isso não significa que utensílios metálicos comuns possam ser usados livremente em qualquer forno.
A seguir listamos quatro situações e cuidados seguros para reconhecer problemas antes de continuar o aquecimento:
|Situação
|Possível causa
|Providência indicada
|Prato decorado
|Detalhe com metal
|Interromper e retirar após esfriar
|Embalagem fechada
|Grampo ou arame
|Seguir instrução de retirada
|Interior com resíduos
|Sujeira carbonizada
|Limpar conforme manual
|Faíscas recorrentes
|Dano ou causa desconhecida
|Suspender uso e pedir avaliação
Quando é necessário pedir assistência técnica?
Faíscas persistentes podem envolver resíduos carbonizados, partes internas deterioradas ou utensílios inadequados. Se surgirem queimaduras ou danos, suspenda o uso e recorra ao atendimento autorizado para identificar o que ocorreu sem expor a pessoa a componentes elétricos.
Antes de aquecer alimentos, conferir louça, embalagens e acessórios pode evitar incidentes. Quando o micro-ondas já apresentou faíscas e o motivo não é claro, seguir as restrições do manual e procurar uma avaliação é mais seguro do que repetir tentativas.
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