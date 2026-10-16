EM FOCO Resumo da matéria 01 Metal quase invisível Filetes dourados e prateados em pratos podem estar ligados às faíscas, mesmo quando parecem parte normal da decoração. 02 Atenção à embalagem Clipes, grampos e restos de materiais metálicos também precisam ser conferidos antes de iniciar o aquecimento. 03 Parar o funcionamento Ao notar faíscas, interromper o aparelho é a primeira providência; danos ou episódios repetidos exigem avaliação adequada.

O micro-ondas começou a soltar faíscas durante o aquecimento? Filetes dourados no prato, grampos de embalagem e outros pequenos metais podem estar envolvidos. A primeira providência é interromper o funcionamento e conferir os itens usados. Se houver danos ou o problema persistir, o aparelho precisa de avaliação.

Por que um detalhe metálico pode provocar faíscas?

Um filete dourado ou prateado pode fazer parte da decoração de pratos e xícaras. Mesmo discreto, esse detalhe metálico não deve ser tratado como tinta comum. Dependendo da peça e do aparelho, metais podem favorecer descargas elétricas visíveis como faíscas.

A Consul aponta utensílios com detalhes de metal, clipes e grampos como possíveis causas. A presença de metal na embalagem nem sempre é evidente quando o alimento parece pronto para entrar no forno.

Nem todo prato de aparência comum é adequado para ser colocado dentro do micro-ondas.

Quais objetos passam despercebidos antes do aquecimento?

Além de louças decoradas, observe arames de fechamento e grampos que unem partes da embalagem. Restos de esponja de aço também podem permanecer no interior após uma limpeza inadequada. O recipiente seguro deve estar identificado como compatível com o modelo de micro-ondas.

A LG, em suas orientações técnicas, cita pratos com linhas douradas ou prateadas e recomenda utensílios resistentes ao calor, próprios para esse uso. Nem toda peça de aparência cerâmica ou de vidro tem, automaticamente, a indicação de compatibilidade exigida pelo fabricante.

O que fazer quando surgem faíscas no micro-ondas?

Se aparecerem faíscas no micro-ondas, interrompa o funcionamento imediatamente. Espere a situação estabilizar antes de tocar no recipiente ou verificar o interior. Não continue testando o forno com o mesmo objeto e não tente abrir o gabinete para procurar a origem da falha.

Depois de desligar e deixar esfriar, é possível verificar se havia clipe, grampo ou detalhe metálico, sem desmontar o equipamento. Quando há sinais de queimadura, ferrugem, dano na cavidade ou faíscas repetidas, a solução não é insistir com outros ciclos.

A seguir listamos quatro objetos que merecem atenção antes de colocar qualquer alimento no forno:

Louça com filetes: bordas douradas ou prateadas podem conter metal mesmo quando são estreitas.

bordas douradas ou prateadas podem conter metal mesmo quando são estreitas. Fechos de embalagens: arames e grampos pequenos precisam ser retirados conforme as instruções do produto.

arames e grampos pequenos precisam ser retirados conforme as instruções do produto. Restos de limpeza: fragmentos de esponja metálica não devem ficar dentro da cavidade.

fragmentos de esponja metálica não devem ficar dentro da cavidade. Acessórios desconhecidos: usar somente peças autorizadas para o modelo e a função selecionada.

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Acabamentos brilhantes podem conter materiais que não devem entrar no aparelho.

Como conferir se os recipientes são apropriados?

Prefira recipientes claramente identificados para uso em micro-ondas, dentro das condições previstas na embalagem. Algumas peças suportam temperatura, mas não necessariamente foram desenvolvidas para micro-ondas. A indicação do fabricante é mais segura que avaliar apenas aparência ou espessura.

A lista de restrições do manual deve orientar também papel-alumínio, acessórios metálicos e recipientes com estampas brilhantes. Alguns modelos têm acessórios próprios com instruções específicas; isso não significa que utensílios metálicos comuns possam ser usados livremente em qualquer forno.

A seguir listamos quatro situações e cuidados seguros para reconhecer problemas antes de continuar o aquecimento:

DADOS EM FOCO Faíscas e verificações no micro-ondas Comparação de faíscas e verificações no micro-ondas. Situação Possível causa Providência indicada Prato decorado Detalhe com metal Interromper e retirar após esfriar Embalagem fechada Grampo ou arame Seguir instrução de retirada Interior com resíduos Sujeira carbonizada Limpar conforme manual Faíscas recorrentes Dano ou causa desconhecida Suspender uso e pedir avaliação

Quando é necessário pedir assistência técnica?

Faíscas persistentes podem envolver resíduos carbonizados, partes internas deterioradas ou utensílios inadequados. Se surgirem queimaduras ou danos, suspenda o uso e recorra ao atendimento autorizado para identificar o que ocorreu sem expor a pessoa a componentes elétricos.

Antes de aquecer alimentos, conferir louça, embalagens e acessórios pode evitar incidentes. Quando o micro-ondas já apresentou faíscas e o motivo não é claro, seguir as restrições do manual e procurar uma avaliação é mais seguro do que repetir tentativas.