Mulher compra geladeira usada por R$ 2.300 e recebe o aparelho sem prateleiras nem gavetas anunciadas. O vendedor exige R$ 480 pelos acessórios. Neste caso fictício, imagens do anúncio e WhatsApp confirmavam o produto completo, permitindo discutir descumprimento da oferta, embora o aparelho continue funcionando.

O anúncio mostrava uma geladeira pronta para uso

Na situação ilustrativa, uma loja que vende usados habitualmente anuncia a geladeira com as prateleiras e gavetas instaladas. Antes de pagar, a compradora pergunta pelo WhatsApp se o aparelho está completo. A resposta confirma que o produto está pronto para uso, reforçando a aparência apresentada nas imagens.

O fato de ser uma geladeira de segunda mão não retira os direitos básicos da consumidora na compra feita de fornecedor profissional. Estado de conservação, peças incluídas e preço devem estar claros. O funcionamento do motor não resolve sozinho a dúvida sobre acessórios mostrados como parte do produto.

A ausência das prateleiras trouxe dúvidas sobre o que estava incluído no valor da compra

O que falta quando o aparelho é entregue?

Na entrega, a compradora encontra a geladeira sem prateleiras internas e gavetas. O aparelho liga e refrigera, mas não possui os componentes exibidos nas fotos. Ao reclamar, o vendedor diz que as peças eram vendidas separadamente e apresenta uma cobrança adicional de R$ 480.

A resposta da loja cria uma diferença entre anúncio e produto recebido. Se a retirada dos acessórios não foi informada antes da compra, a exigência posterior de pagamento fica em conflito com a oferta apresentada. A confirmação escrita de que estava completa torna essa divergência ainda mais relevante.

Fotos e mensagens podem integrar a oferta

Os artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor exigem respeito às informações precisas da oferta e clareza na apresentação do produto. O artigo 35 dá opções à consumidora quando o fornecedor não cumpre o anunciado. As imagens e as mensagens podem ajudar a demonstrar o combinado.

Vale organizar as provas antes de pedir uma solução à loja:

Anúncio: capturas das fotos, descrição do aparelho e preço divulgado.

capturas das fotos, descrição do aparelho e preço divulgado. Conversa: mensagens do WhatsApp confirmando a condição completa do produto.

mensagens do WhatsApp confirmando a condição completa do produto. Entrega: imagens da geladeira recebida, sem prateleiras e gavetas.

imagens da geladeira recebida, sem prateleiras e gavetas. Cobrança: registro da exigência adicional de R$ 480 pelos acessórios.

O aparelho pode continuar refrigerando alimentos, mas o uso previsto das partes internas fica limitado. Uma geladeira costuma ter compartimentos para organizar produtos, e essa configuração interessa à decisão de compra. O que importa, juridicamente, é comparar os componentes realmente oferecidos com os entregues.

A loja pode cobrar R$ 480 depois da compra?

Se a oferta incluiu os acessórios, a cobrança posterior não pode simplesmente mudar as condições da venda. Conforme o artigo 35, a cliente pode exigir o cumprimento do anunciado, aceitar produto equivalente ou rescindir com devolução atualizada do pagamento, além de eventuais perdas e danos.

A compradora também pode negociar uma solução voluntária com a loja, como entrega das peças sem custo. A alternativa precisa ser aceita, não imposta. O fornecedor pode apresentar documentos sobre eventual exclusão anunciada antes da venda, mas cabe examinar se essa informação foi clara e comprovada.

A cliente questiona se o vendedor poderia cobrar separadamente por acessórios exibidos nas imagens

A reclamação precisa guardar a oferta original

O Procon-SP orienta guardar comprovantes e comunicar ao fornecedor a solução escolhida diante de entrega incompleta. É útil pedir resposta por escrito e conservar o registro da conversa. Uma reclamação na plataforma Consumidor.gov.br depende de a empresa participante estar cadastrada, caso seja utilizada.

O preço original de R$ 2.300 e a nova cobrança de R$ 480 devem aparecer separados nos documentos. Essa distinção evita confundir o valor pago pela geladeira com o custo que a loja pretende acrescentar. Não há acordo fechado nem decisão judicial no episódio fictício.

Como corrigir a entrega incompleta?

O último fato informado é a cobrança adicional pelos acessórios. Não há confirmação de que a mulher pagou, recebeu as peças ou devolveu o produto. A situação permanece aberta, e uma solução simples depende da resposta da loja às provas do anúncio e da conversa.

Mesmo funcionando, uma geladeira entregue sem componentes anunciados pode estar em desacordo com a oferta. O ponto decisivo é verificar o que a loja mostrou e prometeu antes do pagamento. Guardar essas informações permite cobrar uma resposta com base no contrato e na legislação de consumo.