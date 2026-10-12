EM FOCO Resumo da matéria 01 Falha quase invisível A entrada de ar pela porta pode exigir mais trabalho da geladeira e aumentar o gasto de energia sem uma abertura evidente. 02 Teste com papel Uma folha fechada entre a borracha e o gabinete ajuda a observar se há resistência em vários pontos da porta. 03 Reparo sem adivinhação Limpeza, inspeção e avaliação técnica ajudam a decidir se a borracha ou o alinhamento da porta precisa de reparo.

A geladeira pode consumir mais eletricidade quando a borracha permite a entrada de ar quente sem ninguém perceber. Prender uma folha de papel entre a porta e o gabinete ajuda a detectar falhas de vedação. Repita o teste em vários pontos: ele indica possíveis problemas, mas não substitui avaliação técnica.

Por que a geladeira gasta mais quando a porta não veda direito?

O refrigerador retira calor de seu interior para manter os alimentos frios. Quando a borracha da porta deixa o ar de fora entrar, o sistema precisa compensar essa troca. Por isso, uma pequena abertura pode aumentar o tempo de funcionamento do motor e o consumo.

A borracha de vedação deve formar contato contínuo com a estrutura do aparelho. Com o uso, ela pode ficar suja, deformada ou perder firmeza em alguns pontos. Nem sempre isso aparece como uma porta aberta: às vezes, o problema só é percebido durante uma verificação cuidadosa.

A borracha da porta tem uma função importante para manter a temperatura dentro do aparelho.

Como fazer o teste da folha de papel na geladeira?

Para testar, coloque uma folha de papel entre a borracha e a borda da geladeira. Feche a porta normalmente e puxe o papel devagar, sem forçar o equipamento. Quando há resistência, isso indica contato naquele trecho; se deslizar muito facilmente, é preciso investigar a vedação.

Repita o procedimento nos quatro lados da porta, em diferentes alturas. A orientação da Secretaria de Administração do Amapá relaciona a saída fácil da folha à vedação inadequada. Um único ponto fraco já merece atenção, mesmo que os demais segurem bem o papel.

Quais sinais mostram que a borracha merece atenção?

Além do papel frouxo, observe se a porta fecha sem precisar empurrar ou se existe alguma parte da borracha dobrada. Sujeira acumulada nos cantos também pode impedir o contato correto. Limpar e examinar a peça ajuda a separar um problema simples de outro que exige troca.

Outro sinal é perceber que a porta parece desalinhada ou precisa ser fechada várias vezes. Não tente corrigir dobradiças nem desmontar a vedação por conta própria. Primeiro confira o manual do modelo, pois a instalação e a reposição dessas peças mudam conforme o fabricante.

A seguir listamos quatro situações comuns que ajudam a organizar a verificação da porta:

Folha sem resistência: repita o teste próximo do ponto e observe possíveis frestas.

repita o teste próximo do ponto e observe possíveis frestas. Borracha com sujeira: faça a limpeza indicada no manual e teste novamente.

faça a limpeza indicada no manual e teste novamente. Porta desalinhada: peça uma avaliação técnica antes de tentar ajustes nas peças.

peça uma avaliação técnica antes de tentar ajustes nas peças. Papel preso de forma uniforme: mantenha a observação e os hábitos corretos de uso.

Um pequeno problema de vedação pode fazer a geladeira trabalhar mais do que deveria.

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O que fazer diante de cada resultado do teste?

Uma folha que cai aponta para a necessidade de checar a vedação, mas não revela sozinha qual peça precisa ser substituída. A Copel, companhia de energia do Paraná orienta repetir o teste ao redor de toda a porta e observar as condições da borracha.

Quando a folha oferece resistência uniforme, o teste não mostra uma folga evidente naqueles pontos. Mesmo assim, vale conferir hábitos que influenciam o consumo, como abrir a porta por muito tempo, guardar alimentos muito quentes e deixar o aparelho junto de fontes de calor.

A seguir listamos três resultados possíveis e o cuidado correspondente para cada caso:

DADOS EM FOCO O que observar antes de decidir Comparação entre observações e cuidados necessários Resultado observado O que pode indicar Próximo cuidado Papel escorrega Contato insuficiente naquele ponto Examinar vedação Papel fica preso Contato aparente adequado Repetir em outros pontos Borracha está deformada Desgaste ou encaixe ruim Solicitar avaliação

Quando vale chamar assistência para resolver o problema?

Se o teste falhar novamente após a limpeza, procure uma assistência autorizada para identificar se a borracha, o encaixe ou o alinhamento precisam de reparo. Não compre uma peça apenas pela aparência: confirme o código do modelo para evitar instalação inadequada e desperdício.

A folha de papel funciona como uma verificação inicial, não como medidor de energia. Cuidar da vedação e usar a geladeira conforme o manual ajuda a evitar trabalho desnecessário do sistema de refrigeração, sem prometer uma economia fixa na conta de luz.