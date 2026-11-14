O filtro do ar-condicionado retém parte da poeira que circula pelo aparelho. Quando acumula sujeira, pode restringir a passagem de ar e exigir mais trabalho do sistema. A conferência deve ser regular, mas a frequência e o modo de limpeza dependem do modelo, do ambiente e das instruções do fabricante.

Filtro limpo facilita a passagem de ar

O filtro do ar-condicionado retém partículas presentes no ar antes que passem por partes do equipamento. Com o tempo, a poeira pode reduzir a circulação e prejudicar o desempenho do resfriamento, sem que isso signifique defeito no compressor.

O Departamento de Energia dos EUA recomenda limpar ou substituir filtros regularmente durante períodos de uso intenso. A orientação é de manutenção preventiva, não uma promessa de economia igual para todos os aparelhos.

A sujeira pode reduzir a passagem de ar e prejudicar o desempenho do equipamento

Como identificar o filtro do seu aparelho?

Em modelos de parede, o pré-filtro costuma ficar atrás da tampa frontal. Equipamentos de janela, centrais e portáteis podem usar outros encaixes e peças. Identifique a versão pelo código do produto antes de tentar retirar qualquer componente.

O primeiro passo é identificar o tipo de componente antes de tocar nele.

Modelo: confira código e manual do fabricante

confira código e manual do fabricante Acesso: abra somente a tampa indicada

abra somente a tampa indicada Limpeza: lave apenas filtros expressamente laváveis

lave apenas filtros expressamente laváveis Secagem: reinstale somente conforme a orientação do manual

O manual do fabricante explica como abrir a tampa e soltar o elemento sem quebrar travas. Nunca enfie objetos na entrada de ar e não remova partes elétricas para procurar o filtro. Se não houver acesso indicado, procure assistência.

Nem todo filtro pode ser lavado com água

Alguns aparelhos possuem telas laváveis, enquanto outros usam elementos descartáveis ou filtros especiais que não suportam água. Lavar indiscriminadamente pode deformar a peça e reduzir sua capacidade de retenção.

Se o fabricante permitir a lavagem, siga as orientações de água, secagem e reinstalação. Nunca ligue o equipamento com filtro molhado quando o manual exigir secagem completa. Substitua peças rasgadas ou deformadas pelo modelo correto.

Vale observar a data da última limpeza e o uso diário do aparelho. Registrar a frequência ajuda a definir a próxima conferência, respeitando o intervalo indicado no manual.

A frequência de limpeza depende do modelo, do ambiente e da intensidade de uso

Quando verificar a sujeira acumulada?

Em locais com poeira intensa, animais ou uso diário, a inspeção pode precisar ocorrer mais vezes. Um ambiente pouco usado exige outra rotina. O intervalo deve considerar a recomendação do fabricante e a aparência real do filtro.

Quem deseja manter o ar-condicionado limpo e funcionando bem, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado do canal HumDiarista, que conta com mais de 27 mil visualizações, onde a apresentadora ensina como limpar o filtro do ar-condicionado split em três passos simples, retirando a poeira acumulada durante o uso:

O Departamento de Energia cita verificações mensais na época de uso frequente, mas diferentes sistemas têm orientações próprias. O mais seguro é criar lembrete para observar o estado da peça e ajustar o calendário conforme necessário.

A manutenção simples exige seguir o manual

Antes de abrir a tampa, desligue o aparelho e siga o procedimento previsto pelo manual. Trabalhe com as mãos secas e não borrife produtos químicos dentro da unidade. O filtro deve voltar ao encaixe correto antes de ligar o sistema.

A intervenção doméstica termina onde começa a parte técnica do equipamento.

O guia oficial de manutenção de climatização destaca que um filtro obstruído restringe a passagem de ar. O cuidado caseiro limita-se às peças acessíveis e autorizadas. Limpeza profunda, partes elétricas e vazamentos exigem técnico qualificado.

Quais sinais pedem avaliação profissional?

Cheiro persistente, água pingando, gelo fora do normal ou pouca refrigeração mesmo com filtro limpo merecem avaliação. Esses sinais podem envolver drenagem, serpentinas, instalação ou outros componentes e não devem ser tratados como sujeira simples.

Filtro limpo é importante, mas não explica sozinho qualquer mau funcionamento.

A rotina mais útil é conferir, limpar ou substituir segundo o manual, sem improvisar. Um filtro em bom estado ajuda a circulação de ar, mas o funcionamento eficiente depende também da instalação e manutenção geral.