A borracha da geladeira pode ser verificada com papel cuidadosamente preso entre a porta e o gabinete. Se o papel sair sem resistência, o ponto merece atenção. O teste isolado não determina se a peça precisa ser trocada: sujeira, objetos no caminho e desalinhamento também podem interferir no fechamento.

A nota de papel mostra a pressão da porta

A borracha da geladeira forma uma barreira flexível entre a porta e o corpo do aparelho. Quando existe uma fresta, ar mais quente pode entrar, dificultando a conservação da temperatura. O teste da nota procura áreas com contato insuficiente.

A ENERGY STAR recomenda observar a vedação e substituir peças que não fechem adequadamente. Uma folha que desliza com facilidade indica necessidade de verificar o contato, mas não mede quanto de energia está sendo gasto.

Uma vedação ruim pode permitir a entrada de ar quente e dificultar a refrigeração dos alimentos

Como fazer o teste sem danificar a borracha?

Use uma tira de papel limpa ou nota sem dobras grandes. Coloque uma parte entre a borracha e o gabinete, feche a porta normalmente e puxe com cuidado, sem arrancar a peça flexível nem forçar as dobradiças.

Para observar a vedação por toda a volta, siga esta sequência:

Topo: observe centro e extremidades

observe centro e extremidades Laterais: teste perto da maçaneta e das dobradiças

teste perto da maçaneta e das dobradiças Base: compare a resistência nos cantos

compare a resistência nos cantos Repetição: limpe, seque e repita onde houver folga

Repita em pontos diferentes: superior, laterais, cantos e região inferior. Compare a resistência com a mesma tira e movimento parecido. Um trecho frouxo e outros firmes podem sugerir problema localizado, não falha em toda a volta.

O papel solto não confirma um defeito único

A folha pode escapar porque há sujeira na vedação, uma gaveta mal encaixada, embalagem impedindo o fechamento ou porta desalinhada. Por isso, olhar apenas a borracha pode levar a uma troca desnecessária.

Antes de decidir, verifique rachaduras e deformações e limpe a área conforme o manual. Seque tudo e faça o teste novamente. Não use secador quente, cola ou ferramentas pontiagudas para tentar reformar a peça por conta própria.

Quem deseja descobrir se a geladeira está fechando corretamente, vai curtir esse vídeo especialmente selecionado que mostra como testar a borracha de vedação da porta, ajudando a identificar possíveis falhas que podem prejudicar a refrigeração e aumentar o consumo de energia:

Quais pontos da porta merecem mais atenção?

O contato pode mudar perto da dobradiça ou da maçaneta. Uma mesma porta pode ter boa pressão em cima e folga embaixo. Faça anotações dos pontos com resistência diferente para explicar o problema ao técnico.

A comparação dos pontos deixa a observação mais útil.

Em uma geladeira com porta muito carregada, confira se os alimentos e recipientes estão corretamente distribuídos. Isso não substitui avaliar o alinhamento, mas ajuda a eliminar obstáculos simples antes de concluir que há desgaste.

A resistência do papel ao ser puxado oferece uma pista sobre o fechamento da porta

A vedação correta ajuda a conservar o frio

O refrigerador retira calor do espaço interno e depende de um fechamento adequado para manter a temperatura. Entradas de ar quente podem exigir mais trabalho do sistema, embora a conta de luz também varie conforme uso e modelo.

Um teste doméstico não substitui outras verificações do aparelho.

A página da ENERGY STAR sobre refrigeradores recomenda verificar as vedações e manter a porta fechada. O teste é uma etapa de inspeção doméstica, não um diagnóstico completo de compressor, termostato ou consumo elétrico.

Quando procurar assistência para a geladeira?

Procure assistência qualificada se houver rasgos, desencaixe persistente ou resistência muito desigual depois da limpeza. Confirme o modelo antes de comprar uma peça de reposição, pois medidas e formas de instalação variam.

O objetivo é descobrir se o fechamento merece manutenção, sem adivinhar a causa.

A nota de papel ajuda a perceber onde investigar. A decisão de ajustar a porta ou trocar a borracha deve considerar o estado real da peça e as orientações do fabricante. Assim, evita-se improviso e gasto sem necessidade.