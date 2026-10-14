EM FOCO Resumo da matéria 01 Nem todos são laváveis Alguns aparelhos combinam pré-filtros reutilizáveis com elementos adicionais descartáveis, que precisam de cuidados diferentes durante a manutenção. 02 Modelo define a regra O manual indica se o filtro aceita água, exige secagem ou precisa ser substituído por uma peça compatível. 03 Desligar antes de abrir A manutenção começa com o aparelho desligado e a retirada cuidadosa, sem forçar componentes internos ou conexões.

O filtro do ar-condicionado não é sempre uma peça lavável. Alguns modelos têm uma tela que retém poeira e pode ser limpa com água, enquanto outros usam elementos adicionais descartáveis. Antes de tirar qualquer peça do aparelho, confira o manual: lavar um filtro feito para troca pode prejudicar sua função.

Por que existem filtros diferentes no ar-condicionado?

O filtro do ar-condicionado recebe o ar que circula pelo aparelho e retém parte da poeira. Alguns equipamentos também têm elementos específicos para reduzir odores ou capturar outras partículas. Esses materiais não são iguais e não precisam ter o mesmo tratamento de limpeza.

A Electrolux apresenta um kit de certos modelos com tela de filtragem e dois elementos descartáveis, incluindo carvão ativado. A orientação desse kit é substituí-los no período definido. Isso não significa que toda tela de poeira ou todo ar-condicionado tenha o mesmo intervalo de troca.

O tipo de material usado na peça determina como a manutenção deve ser feita.

Como saber qual peça pode ser lavada?

Para identificar uma peça lavável, procure o código do modelo e a seção de manutenção no manual. Compare o desenho, o material e a posição do componente. Se o documento disser para substituir, não tente recuperar a peça com água ou detergente.

Em orientações oficiais para determinados aparelhos, a LG indica lavar o pré-filtro reutilizável e secá-lo à sombra. Essa instrução pertence aos modelos compatíveis, não a qualquer aparelho. O tipo de material e a recomendação do fabricante devem prevalecer sobre receitas gerais de internet.

Que cuidados tomar antes de retirar o filtro?

Antes da retirada, desligue o aparelho e a alimentação elétrica conforme o manual. Abra a tampa na direção indicada, sem forçar as travas. Se não conseguir alcançar o componente com segurança, procure assistência em vez de desmontar partes internas ou mexer em conexões.

Ao retirar o filtro lavável, observe a quantidade de poeira e siga o método autorizado de limpeza. Alguns modelos aceitam aspiração ou água; outros não. A peça só deve voltar ao aparelho completamente seca, quando o manual exigir esse cuidado.

A seguir listamos 4 cuidados antes de retirar ou limpar qualquer filtro que ajudam a observar o problema:

Código do modelo: Encontre a identificação do aparelho antes de comprar ou retirar peças.

Encontre a identificação do aparelho antes de comprar ou retirar peças. Tipo de elemento: Diferencie tela de poeira reutilizável e filtros adicionais descartáveis.

Diferencie tela de poeira reutilizável e filtros adicionais descartáveis. Orientação de limpeza: Use apenas água, aspiração ou método autorizado pelo manual.

Use apenas água, aspiração ou método autorizado pelo manual. Secagem completa: Só reinstale um filtro lavável quando estiver seco, conforme as instruções.

Uma limpeza feita de maneira errada pode comprometer a capacidade de filtragem.

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Quando a troca é necessária no lugar da lavagem?

Em kits com elementos descartáveis, a limpeza com água não substitui uma peça nova. A Electrolux orienta troca a cada seis meses para os filtros adicionais da linha indicada em seu guia, e inclui instruções de montagem e reinício do aviso.

Esse prazo é específico dos modelos listados na página da fabricante. Outros aparelhos podem usar filtros diferentes e intervalos próprios. Antes de comprar, confira a compatibilidade com o código do equipamento, o encaixe e a indicação do manual, evitando peças escolhidas apenas pelo tamanho.

A seguir listamos 3 tipos de situação e a ação adequada que ajudam a comparar as opções:

DADOS EM FOCO Cuidados em cada situação Situações e cuidados recomendados no tema abordado Situação O que observar Cuidado indicado Tela de poeira reutilizável Limpeza quando prevista Seguir manual e secar corretamente Elemento adicional descartável Troca por peça compatível Não lavar para reaproveitar Filtro sem identificação Consultar código e manual Não presumir que aceita água

O que fazer se o aparelho continuar com pouco fluxo de ar?

Se a saída de ar continuar fraca mesmo após a manutenção permitida, verifique se o filtro foi instalado corretamente e se entradas ou saídas de ar estão bloqueadas. Não continue lavando a mesma peça nem remova filtros para usar o aparelho sem proteção.

O caminho mais seguro é seguir a manutenção indicada para cada componente. Quando houver ruído, cheiro persistente ou falha que não melhora com os cuidados básicos autorizados, uma avaliação técnica pode identificar o problema sem danificar o equipamento.