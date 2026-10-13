EM FOCO Resumo da matéria 01 Proteção discreta O feltro cria uma camada entre o pé da cadeira e o chão, reduzindo o contato direto durante movimentos cotidianos. 02 Colagem preparada Limpar e secar os pés dos móveis antes de aplicar os discos ajuda o adesivo a ficar no lugar. 03 Troca necessária Feltros achatados, sujos ou descolados devem ser examinados e substituídos para manter a proteção do piso.

Os discos de feltro nas cadeiras criam uma camada macia entre os pés do móvel e o piso. Essa proteção pode reduzir riscos causados pelo movimento diário, principalmente quando cadeiras são arrastadas com frequência. A escolha do tamanho, a limpeza da superfície e a troca das peças gastas fazem diferença.

Como os discos de feltro protegem o piso ao mover as cadeiras?

Quando uma cadeira se move, o pé pode esfregar diretamente no revestimento. O feltro adesivo funciona como uma camada intermediária e reduz esse contato. Ele é especialmente útil em salas e cozinhas, onde os móveis mudam de posição várias vezes ao longo do dia.

O material é um tipo de feltro, usado também em aplicações de proteção. Discos redondos, quadrados ou recortáveis precisam cobrir a área de apoio. Mesmo com a proteção, pedrinhas e areia presas ao pé da cadeira podem causar riscos ao se arrastar o móvel.

O atrito dos móveis com o chão é uma das causas de pequenos riscos na superfície.

O que observar antes de comprar o protetor?

O primeiro passo é observar o formato do pé e o peso da cadeira. Protetores menores que a base podem deixar partes duras em contato com o chão. Também existem produtos diferentes para móveis leves e pesados, com medidas e resistência que variam conforme o fabricante.

A linha de feltros para móveis pesados oferece opções específicas para cargas maiores. Para cadeiras leves, vale conferir modelos menores e a forma de uso indicada. O tamanho correto precisa acompanhar o móvel e permitir que a proteção permaneça centralizada no apoio.

Como aplicar o feltro para ele não se soltar?

Antes da colagem, é importante deixar os pés limpos, secos e sem gordura. Poeira, cera ou óleo podem prejudicar a adesão. Depois, retire o papel protetor e pressione o feltro no local escolhido, cobrindo toda a superfície que toca o piso durante o uso.

Não basta colar um disco qualquer e esquecer. É preciso conferir se a peça ficou bem aderida e se a cadeira mantém apoio estável. Em pés inclinados ou irregulares, observe o contato real com o chão; adesivo exposto ou feltro dobrado pede correção.

A seguir listamos 4 cuidados práticos que ajudam a preservar o resultado:

Limpe o pé: Remova poeira, óleo e cera antes de colar.

Remova poeira, óleo e cera antes de colar. Escolha o tamanho: Cubra a parte que realmente toca o piso.

Cubra a parte que realmente toca o piso. Pressione bem: Fixe o adesivo conforme a embalagem.

Fixe o adesivo conforme a embalagem. Revise o desgaste: Troque discos soltos, achatados ou com areia.

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A solução chama atenção pela facilidade de aplicação e pelo baixo custo.

Quais sinais indicam que chegou a hora de trocar?

O feltro não é uma proteção permanente. Com a movimentação, pode ficar achatado, sujo ou solto. Quando isso acontece, o pé do móvel volta a se aproximar do revestimento. Uma inspeção rápida durante a limpeza ajuda a perceber o desgaste antes do aparecimento de marcas.

Outro cuidado é retirar resíduos presos na parte de baixo. Um grão de areia pode transformar o movimento da cadeira em atrito. Se o protetor descolar, o melhor é limpar a base e substituir a peça, em vez de manter um disco torto e sem aderência.

A seguir listamos 3 situações comuns que ajudam a escolher o cuidado adequado:

DADOS EM FOCO Escolha e manutenção dos protetores Situações práticas e cuidados na aplicação dos feltros Situação O que observar Cuidado útil Cadeira leve Tamanho do apoio Feltro para carga leve Móvel pesado Peso e base Produto mais resistente Peça solta Sujeira ou desgaste Retirar e substituir

Que outros cuidados ajudam a preservar o chão?

Além de instalar feltros, convém varrer ou aspirar o piso para retirar partículas duras. Levantar cadeiras pesadas em vez de arrastá-las também diminui o esforço sobre o revestimento e o adesivo. A combinação de limpeza e proteção costuma funcionar melhor que uma medida isolada.

Os discos são discretos e fáceis de acompanhar, mas não dispensam atenção ao estado dos móveis. Escolher a peça compatível, aplicar corretamente e trocar ao notar desgaste ajuda a conservar o piso sem depender de grandes mudanças na decoração.