Os discos de feltro nas cadeiras criam uma camada macia entre os pés do móvel e o piso. Essa proteção pode reduzir riscos causados pelo movimento diário, principalmente quando cadeiras são arrastadas com frequência. A escolha do tamanho, a limpeza da superfície e a troca das peças gastas fazem diferença.
Como os discos de feltro protegem o piso ao mover as cadeiras?
Quando uma cadeira se move, o pé pode esfregar diretamente no revestimento. O feltro adesivo funciona como uma camada intermediária e reduz esse contato. Ele é especialmente útil em salas e cozinhas, onde os móveis mudam de posição várias vezes ao longo do dia.
O material é um tipo de feltro, usado também em aplicações de proteção. Discos redondos, quadrados ou recortáveis precisam cobrir a área de apoio. Mesmo com a proteção, pedrinhas e areia presas ao pé da cadeira podem causar riscos ao se arrastar o móvel.
O que observar antes de comprar o protetor?
O primeiro passo é observar o formato do pé e o peso da cadeira. Protetores menores que a base podem deixar partes duras em contato com o chão. Também existem produtos diferentes para móveis leves e pesados, com medidas e resistência que variam conforme o fabricante.
A linha de feltros para móveis pesados oferece opções específicas para cargas maiores. Para cadeiras leves, vale conferir modelos menores e a forma de uso indicada. O tamanho correto precisa acompanhar o móvel e permitir que a proteção permaneça centralizada no apoio.
Como aplicar o feltro para ele não se soltar?
Antes da colagem, é importante deixar os pés limpos, secos e sem gordura. Poeira, cera ou óleo podem prejudicar a adesão. Depois, retire o papel protetor e pressione o feltro no local escolhido, cobrindo toda a superfície que toca o piso durante o uso.
Não basta colar um disco qualquer e esquecer. É preciso conferir se a peça ficou bem aderida e se a cadeira mantém apoio estável. Em pés inclinados ou irregulares, observe o contato real com o chão; adesivo exposto ou feltro dobrado pede correção.
A seguir listamos 4 cuidados práticos que ajudam a preservar o resultado:
- Limpe o pé: Remova poeira, óleo e cera antes de colar.
- Escolha o tamanho: Cubra a parte que realmente toca o piso.
- Pressione bem: Fixe o adesivo conforme a embalagem.
- Revise o desgaste: Troque discos soltos, achatados ou com areia.
Leia também: Sua geladeira pode estar gastando mais energia por um detalhe na porta que uma folha de papel ajuda a revelar
Quais sinais indicam que chegou a hora de trocar?
O feltro não é uma proteção permanente. Com a movimentação, pode ficar achatado, sujo ou solto. Quando isso acontece, o pé do móvel volta a se aproximar do revestimento. Uma inspeção rápida durante a limpeza ajuda a perceber o desgaste antes do aparecimento de marcas.
Outro cuidado é retirar resíduos presos na parte de baixo. Um grão de areia pode transformar o movimento da cadeira em atrito. Se o protetor descolar, o melhor é limpar a base e substituir a peça, em vez de manter um disco torto e sem aderência.
A seguir listamos 3 situações comuns que ajudam a escolher o cuidado adequado:
|Situação
|O que observar
|Cuidado útil
|Cadeira leve
|Tamanho do apoio
|Feltro para carga leve
|Móvel pesado
|Peso e base
|Produto mais resistente
|Peça solta
|Sujeira ou desgaste
|Retirar e substituir
Que outros cuidados ajudam a preservar o chão?
Além de instalar feltros, convém varrer ou aspirar o piso para retirar partículas duras. Levantar cadeiras pesadas em vez de arrastá-las também diminui o esforço sobre o revestimento e o adesivo. A combinação de limpeza e proteção costuma funcionar melhor que uma medida isolada.
Os discos são discretos e fáceis de acompanhar, mas não dispensam atenção ao estado dos móveis. Escolher a peça compatível, aplicar corretamente e trocar ao notar desgaste ajuda a conservar o piso sem depender de grandes mudanças na decoração.
Sua história pode virar reportagem
Conte por texto ou áudio — nomes e endereços viram fictícios antes de qualquer publicação.
Deixe um comentário