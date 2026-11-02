As marcas pretas no piso claro podem ser resíduos da borracha do tênis, e não riscos profundos. Antes de esfregar, descubra se o revestimento é cerâmica, porcelanato ou laminado. Use pano macio, comece com limpeza leve e teste o produto num canto discreto, sem pressionar a superfície ou usar abrasivos.

Por que a borracha do tênis deixa marcas pretas no piso?

O atrito da sola pode transferir resíduos de borracha para o revestimento. No chão claro, esse depósito aparece como faixa ou risco escuro. Não significa, por si só, que a superfície foi cortada, mas o aspecto visual pode confundir.

Antes de escolher o produto, observe se a marca parece superficial e se há perda de brilho. Cada tipo de piso tem um acabamento e resistência próprios, por isso o mesmo método pode funcionar em um local e estragar outro.

Esfregar com força pode prejudicar o acabamento sem eliminar completamente a sujeira

Cerâmica e porcelanato aceitam limpeza suave

Em muitos revestimentos cerâmicos, o primeiro teste pode ser feito com pano macio e água. Se a marca persistir, use detergente neutro na diluição recomendada e retire o excesso. Evite palha de aço e escovas duras, sobretudo em peças brilhantes.

A Portobello recomenda detergente neutro para a rotina do porcelanato, respeitando o acabamento. O produto usado em uma peça fosca pode não ser adequado à polida. Enxaguar e secar depois também ajuda a evitar películas e novas manchas. Verifique se a superfície precisa de pano quase seco, sem encharcar juntas.

O que muda no piso laminado?

O laminado costuma exigir menos água e cuidado com as juntas. Uma marca de sola não justifica encharcar o chão nem usar solvente sem indicação. Comece com pano levemente úmido e produto permitido no manual do revestimento. Água parada nas emendas merece atenção especial.

A Quick-Step orienta limpeza localizada de marcas persistentes com solução própria para seus pisos. Essa orientação não autoriza usar o mesmo removedor em todas as marcas. O essencial é identificar o material e seguir as condições de aplicação.

A força da esfregação não substitui o produto certo

Quando a marca não sai, aumentar a pressão pode criar riscos ou desgaste que antes não existiam. Esponjas abrasivas, lã de aço e misturas improvisadas têm resultados diferentes conforme a camada protetora. Limpar mais forte nem sempre significa limpar melhor, sobretudo em revestimentos de proteção fina.

Um teste seguro pode seguir esta ordem:

Identifique: o tipo de revestimento e o acabamento da superfície.

o tipo de revestimento e o acabamento da superfície. Remova: poeira e grãos antes de passar qualquer pano.

poeira e grãos antes de passar qualquer pano. Teste: água e pano macio em um ponto pouco visível.

água e pano macio em um ponto pouco visível. Confira: o manual antes de aplicar um limpador específico.

o manual antes de aplicar um limpador específico. Enxágue: quando indicado e seque sem deixar água acumulada.

Se o ponto de teste ficar opaco, áspero ou mudar de cor, interrompa a aplicação. Marcas muito antigas podem exigir análise do fabricante ou de um profissional. Não tente resolver um possível dano ao acabamento com produtos cada vez mais fortes.

Nem toda marca escura deixada pelo calçado significa que o piso sofreu um arranhão

Como saber se é mancha ou risco real?

Uma faixa que diminui com limpeza leve tende a ser resíduo na superfície. Já um traço que permanece com alteração de textura pode indicar desgaste. O brilho da luz lateral ajuda a observar diferenças, mas não substitui a avaliação do material.

Não raspe com objetos metálicos para descobrir o que aconteceu. Em pisos com proteção superficial delicada, isso pode transformar uma marca removível em dano permanente. Se houver dúvida, procure o fabricante do revestimento antes de fazer novo teste.

Prevenir atrito facilita a manutenção diária

Retirar areia e poeira com frequência reduz o desgaste dos calçados e o atrito de grãos duros. Tapetes de entrada e cuidados com os pés dos móveis ajudam a diminuir atrito e sujeira na superfície. O método deve respeitar a manutenção recomendada para cada piso.

Quando surgir outra faixa preta, repita a limpeza mais simples antes de recorrer a produtos específicos. Reconhecer o acabamento e agir com calma preserva o material e evita que a tentativa de tirar uma mancha provoque um risco verdadeiro.