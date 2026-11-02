A caixa acoplada pode continuar vazando apesar da tampa encaixada. A falha envolve vedação, boia ou válvula de entrada. Observe o nível da água e quando começa o ruído. Essas pistas ajudam a diferenciar vazamento, transbordamento e enchimento contínuo. Antes de desmontar o mecanismo, feche o registro de abastecimento.
Por que a caixa acoplada pinga depois da descarga?
A tampa cobre o reservatório, mas não controla o caminho da água. Dentro da caixa, uma válvula de entrada faz o enchimento, enquanto a vedação de saída segura a água até a descarga. Quando uma dessas partes falha, o fluxo pode continuar.
Em um vaso sanitário com reservatório, o ruído pode surgir quando a caixa tenta repor água perdida. Isso não prova qual peça falhou: é preciso distinguir vazamento para a bacia de água passando pelo tubo de excesso.
A vedação de saída pode perder contato
Borracha ressecada, sujeira ou peça fora de posição podem impedir o fechamento correto. A Kohler relaciona vazamentos intermitentes a falhas na vedação e no ajuste do acionamento. A água escapa lentamente e a caixa pode voltar a encher sozinha.
Em alguns modelos há uma borracha tipo aba; em outros, um conjunto de saída diferente. A peça certa varia com o fabricante e com o modelo do reservatório, inclusive quando ambos parecem semelhantes. Antes de trocar componentes, observe desgaste e encaixe, sem forçar hastes ou mecanismos plásticos.
Quando a boia ou a válvula de entrada causam o chiado?
Se a água sobe até o tubo de excesso e continua entrando, o problema pode estar na regulagem da boia ou na válvula de entrada. Sujeira também pode impedir o fechamento. O barulho tende a persistir enquanto há passagem de água.
A Kohler descreve fluxo contínuo quando existe água em excesso ou resíduos na válvula. A observação do nível ajuda a diferenciar causas, mas pressão e funcionamento não devem ser ajustados sem conhecer o modelo.
Inspeção simples começa pelo registro
Se o gotejamento não para, feche o registro de alimentação antes de tocar no mecanismo. Retire a tampa com cuidado e coloque-a em superfície firme e segura. Identifique a boia, a entrada, a saída e o tubo de excesso, sem puxar peças.
- Água no tubo: pode apontar nível alto ou entrada que não fecha.
- Caixa enchendo sozinha: pode indicar perda lenta pela vedação de saída.
- Acionador preso: pode manter a saída parcialmente aberta.
- Gota fora da caixa: exige olhar conexões externas e vedação da base.
- Peça trincada: não deve ser forçada nem reaproveitada sem avaliação.
Anote quando o ruído aparece e se há água escorrendo na bacia ou no chão. Essa diferença facilita o diagnóstico. Não aplique cola nem vede uma trinca com produto improvisado: conexões e peças precisam manter o funcionamento previsto.
Quando chamar um instalador?
Procure ajuda quando não conseguir fechar o registro, houver vazamento externo ou a peça exigir desmontagem que você não domina. Trocas incorretas podem provocar novos vazamentos e danos ao banheiro. Também é necessário avaliar mecanismos incompatíveis ou com fixações deterioradas.
Se houver dúvida sobre pressão na tubulação ou falha recorrente após a troca da borracha, um profissional deve verificar o sistema. Também pode ser necessário conferir a compatibilidade entre peças de fabricantes diferentes. Não confunda um simples enchimento após a descarga com um fluxo que nunca termina.
O conserto começa pela causa correta
A tampa firme não impede perda de água, mesmo quando não existe nenhuma gota do lado de fora da caixa. O ponto decisivo é saber se ela sai pela vedação ou passa em excesso pela entrada. Essa observação ajuda a escolher entre limpeza, regulagem ou substituição, sempre conforme o fabricante.
Depois do reparo, acompanhe alguns ciclos completos de descarga para conferir se a água para no nível esperado, sem ruído contínuo, gotejamento ou nova reposição desnecessária. Se o vazamento persistir, evite insistir em ajustes sucessivos. Identificar a peça e corrigir a causa reduz desperdício e previne estragos.
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