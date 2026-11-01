Uma lavadora desequilibrada pode vibrar intensamente quando uma toalha encharcada fica concentrada num lado do tambor. O peso das peças importa tanto quanto a quantidade. Distribuir a carga sem comprimir as roupas, respeitando a capacidade e o programa do aparelho, ajuda a evitar barulho e movimentos excessivos.

Por que uma toalha muda o equilíbrio da lavadora?

Uma toalha absorve água e pode ficar relativamente pesada durante a lavagem. Se ela se enrola nas peças menores ou permanece de um lado, a massa fica desigual. Na centrifugação, o tambor gira depressa e essa diferença favorece vibração, barulho e pausas.

A Whirlpool explica que cargas mal distribuídas podem fazer a máquina reduzir a rotação ou prolongar o ciclo. O aparelho pode tentar reorganizar a roupa sozinho, mas isso não elimina todas as situações em que será necessário redistribuir as peças.

Nem sempre uma máquina que vibra demais está apresentando defeito mecânico

O giro exige peso distribuído pelo cesto

A centrifugação remove parte da água ao girar as roupas. Quando uma região do tambor fica muito mais pesada, a máquina sofre esforços desiguais. O mecanismo é diferente de uma simples falha de limpeza: envolve posição da carga e movimento durante o giro.

O tipo de máquina importa. Modelos com abertura frontal e modelos com tampa superior movimentam roupas de maneiras diferentes. Por isso, a distribuição indicada no manual deve ter prioridade sobre qualquer dica que mande colocar sempre o mesmo número de toalhas.

Como distribuir toalhas e outras roupas antes de ligar?

Coloque as peças soltas, sem compactar, e procure combinar tecidos e tamanhos compatíveis com o programa. A LG orienta espalhar itens de modo uniforme no cesto e evitar excesso de roupa, que também prejudica a movimentação da água.

Alguns hábitos simples ajudam a evitar concentração de peso durante o giro:

Separe por tecido : Agrupe peças que aceitem o mesmo ciclo e tenham características de lavagem semelhantes.

: Agrupe peças que aceitem o mesmo ciclo e tenham características de lavagem semelhantes. Espalhe o peso : Distribua roupas soltas pelo tambor, sem formar uma bola de tecidos.

: Distribua roupas soltas pelo tambor, sem formar uma bola de tecidos. Respeite o manual : Confira as regras para toalhas, cobertores e outras peças volumosas no seu modelo.

: Confira as regras para toalhas, cobertores e outras peças volumosas no seu modelo. Pause se vibrar: Espere parar, reorganize a carga e só depois tente reiniciar o programa.

Uma toalha grande pode ser lavada com outras peças adequadas quando o fabricante permitir. Não é necessário inventar uma quantidade exata universal. Respeite a capacidade indicada, confira etiquetas de cuidado e use o ciclo previsto para tecidos mais pesados.

O excesso e a falta de roupa podem causar problemas

Uma carga muito cheia impede as peças de circular; uma carga pequena com item isolado e pesado pode concentrar massa num ponto. Ambos os extremos exigem atenção. A capacidade em quilos informada pelo fabricante também não autoriza apertar roupas até o limite físico.

Cobertores, tapetes e outras peças volumosas podem ter regras próprias. Alguns modelos exigem ciclo específico ou lavagem separada. Leia o manual antes de acrescentar itens como contrapeso, porque materiais incompatíveis podem enroscar, danificar ou desequilibrar ainda mais a carga.

A distribuição das peças dentro do tambor influencia a estabilidade durante o funcionamento

O que fazer se a máquina começar a bater?

Se a lavadora apresentar batidas fortes ou deslocamento, use pausa ou desligamento conforme o manual e aguarde o tambor parar. Nunca tente segurar a máquina em movimento nem abrir uma tampa travada. Depois, confira como as roupas ficaram agrupadas.

Espalhe os itens e reinicie somente se o aparelho permitir. Se houver erro no painel, siga o código informado pelo fabricante. Vibração repetida mesmo com cargas bem distribuídas pode indicar problema de nivelamento, instalação ou componentes internos.

Uma rotina simples diminui as vibrações

A LG destaca que a escolha do programa deve considerar o tipo de tecido. Também vale verificar se os pés da lavadora estão firmes e nivelados. A presença de mangueiras batendo ou piso instável pode produzir barulhos que parecem defeito de carga.

Distribuir roupas por tamanho e peso, sem encher demais o cesto, costuma ser mais útil do que confiar em uma receita fixa. Quando a centrifugação continua excessiva apesar desses cuidados, interrompa o uso e peça avaliação técnica.