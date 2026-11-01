O vidro do fogão pode ficar com círculos e manchas mesmo sem apresentar riscos profundos. Em cooktops vitrocerâmicos, respingos esquecidos podem secar, aderir e aquecer de novo no próximo uso. Limpeza adequada ao material ajuda a remover crostas, mas algumas marcas são desgaste real e não saem ao esfregar.

Por que o vidro do fogão fica marcado depois de cozinhar?

Ao ferver, alimentos podem deixar gotas de molho, leite ou gordura na superfície. Se esses restos secam e recebem calor novamente, podem se tornar mais difíceis de tirar. O problema aparece especialmente sobre áreas aquecidas de cooktops vitrocerâmicos.

A fabricante SCHOTT CERAN explica que manchas metálicas também podem vir do fundo de panelas. Já resíduos de alimentos e produtos impróprios podem deixar sinais diferentes. Antes de esfregar, é importante saber se existe sujeira aderida ou alteração da superfície.

Nem toda marca visível na superfície significa que o vidro foi arranhado

Incrustação, marca metálica e risco são coisas distintas

Uma crosta incrustada pode apresentar relevo e mudar após limpeza correta. Marcas metálicas costumam ter brilho ou cor diferente. Um risco verdadeiro é uma alteração física do acabamento e não deve ser tratado como sujeira que sai com produto forte.

A vitrocerâmica é feita para lidar com mudanças de temperatura, mas não é imune a danos na superfície. Grãos de areia, arrastar panelas e esponjas abrasivas podem riscar. Polir de forma improvisada não costuma restaurar o material e pode piorar a aparência.

Qual limpeza é segura para o cooktop de vidro?

Primeiro, desligue os controles e consulte o manual do modelo. A Whirlpool orienta remover resíduos com raspador próprio para vitrocerâmica nos aparelhos compatíveis, mantendo a lâmina no ângulo recomendado, antes de aplicar o produto adequado na superfície fria.

O tipo de marca muda o cuidado necessário:

Resíduo leve : Use pano macio e produto autorizado pelo manual, após resfriamento indicado.

: Use pano macio e produto autorizado pelo manual, após resfriamento indicado. Crosta de alimento : Considere raspador específico somente se o fabricante liberar seu uso.

: Considere raspador específico somente se o fabricante liberar seu uso. Risco visível : Não tente polimento com pó abrasivo ou esponja de aço.

: Não tente polimento com pó abrasivo ou esponja de aço. Vidro rachado: Não utilize o aparelho antes de avaliação e reparo especializados.

A limpeza final costuma envolver produto específico e pano limpo, seguido de retirada do excesso e secagem. Não use palha de aço, pó abrasivo, removedor de ferrugem nem soluções agressivas sem autorização. Alguns modelos possuem revestimento especial que não aceita raspador.

Açúcar e plástico exigem atenção diferente

A SCHOTT CERAN alerta que açúcar caramelizado, plástico e alumínio derretido podem causar danos ao esfriar. Para os modelos compatíveis, a fabricante orienta retirar esses materiais com raspador próprio ainda na superfície quente, seguindo cuidados de proteção.

Essa orientação é exceção para resíduos específicos, não convite para limpar vidro quente com qualquer objeto. O procedimento exige manual compatível e proteção contra queimadura. Em caso de dúvida, desligue o aparelho e procure suporte do fabricante antes de agir.

O tipo de sujeira e a temperatura podem influenciar a aparência das manchas

Quando a mancha não sai mesmo após a limpeza?

Se a superfície continua com marca opaca ou brilhante após procedimento correto, pode haver desgaste, depósito persistente ou dano. A aparência sozinha não identifica a causa com certeza. Repetir esfregação com força tende a aumentar o risco de novos arranhões.

Rachaduras, lascas ou vidro quebrado são situações diferentes de pequenas manchas. A orientação da SCHOTT CERAN é não usar o cooktop com painel quebrado até avaliação especializada. Procure assistência quando houver dano estrutural ou dúvida sobre a segurança.

Prevenir novos resíduos facilita a limpeza diária

Espere esfriar conforme indicado, limpe respingos logo após o uso e mantenha os fundos das panelas secos. Ao movimentar o recipiente, prefira levantá-lo em vez de arrastá-lo. Isso reduz contato com partículas capazes de causar riscos superficiais.

Vale lembrar que nem todo fogão com tampo de vidro usa o mesmo material. Cooktop vitrocerâmico e fogão a gás com vidro podem exigir cuidados diferentes. O manual define produtos e ferramentas; seguir essas instruções é mais seguro do que testar misturas para remover qualquer marca.