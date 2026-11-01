Mary Wollstonecraft criticou a educação que ensinava mulheres a agradar, mas limitava sua capacidade de pensar e decidir. Em 1792, a escritora inglesa defendeu o uso da razão e a formação intelectual feminina em A Vindication of the Rights of Woman, obra que antecipou debates sobre autonomia e direitos.

Uma crítica à educação feminina no século XVIII

Em 1792, Mary Wollstonecraft publicou uma obra contra a formação que valorizava boas maneiras e beleza acima do pensamento. Ela questionava por que meninas eram estimuladas a conquistar admiração enquanto meninos recebiam incentivo para desenvolver autonomia intelectual e senso crítico.

O livro, conhecido em português como Reivindicação dos direitos da mulher, integra a discussão histórica sobre direitos e educação das mulheres. A história da obra de Wollstonecraft ajuda a situar sua circulação e suas críticas ao ensino desigual.

A defesa da autonomia feminina ajudou a abrir espaço para discussões que continuam atuais

Qual é a frase original de Wollstonecraft sobre autonomia?

No capítulo IV, após discutir uma afirmação de Jean-Jacques Rousseau sobre educar mulheres como homens, ela escreveu: “I do not wish them to have power over men; but over themselves.” A passagem está no texto original em inglês.

Em tradução livre, o sentido é que as mulheres deveriam ter poder sobre si mesmas, não dominar os homens. A frase responde diretamente a Rousseau: o objetivo da formação seria fortalecer a capacidade feminina de julgar e escolher com independência.

A razão era o centro da proposta de educação

Para a autora, a educação não deveria formar pessoas apenas para receber elogios ou agradar socialmente. A preocupação central era desenvolver raciocínio, caráter e responsabilidade, qualidades que ela entendia como humanas, e não como privilégios de apenas um sexo.

Essa defesa também tinha limites históricos. Wollstonecraft escreveu dentro das discussões do século XVIII e frequentemente relacionou formação intelectual à vida familiar e à cidadania. Por isso, sua obra precisa ser lida em seu contexto, sem atribuir a ela todas as pautas atuais.

O que ela criticava no ensino dado às meninas?

Na introdução, Wollstonecraft associa parte da desigualdade a um sistema de educação inadequado, que valorizava a aparência e a dependência. Seu argumento era que essa formação restringia oportunidades e depois fazia parecer natural a própria desigualdade que ajudara a produzir.

As principais diferenças que ela apontava envolviam objetivos concretos da formação:

Aparência: aprender a agradar não deveria ocupar o lugar do estudo e do pensamento independente.

aprender a agradar não deveria ocupar o lugar do estudo e do pensamento independente. Raciocínio: meninas precisavam exercitar o entendimento, em vez de apenas seguir regras sem explicação.

meninas precisavam exercitar o entendimento, em vez de apenas seguir regras sem explicação. Autonomia: educação deveria permitir decisões próprias, inclusive diante da pressão de familiares e costumes.

educação deveria permitir decisões próprias, inclusive diante da pressão de familiares e costumes. Responsabilidade: conhecimento e caráter eram vistos como bases para participar da vida social.

conhecimento e caráter eram vistos como bases para participar da vida social. Escola: a autora também propôs formas de ensino que reunissem meninos e meninas.

a autora também propôs formas de ensino que reunissem meninos e meninas. Independência: aprender habilidades práticas ajudaria mulheres a não depender sempre de outras pessoas.

O contraste não era entre educação e vida em família, mas entre uma formação limitada pela aparência e outra capaz de desenvolver a pessoa. A diferença ajuda a compreender por que ela ligava o estudo feminino à igualdade de respeito.

O pensamento da autora mostra como a educação pode influenciar a liberdade de fazer escolhas

O debate alcançou escolas e direitos sociais

Wollstonecraft não tratou apenas de ideias abstratas. No capítulo XII, defendeu escolas diurnas para diferentes idades, com ensino conjunto de meninos e meninas. A proposta aparece junto de preocupações com acesso, currículo e preparação para responsabilidades fora do ambiente doméstico.

A Enciclopédia de Filosofia de Stanford registra que seus escritos defendiam razão, formação e recursos para maior independência. Isso não significa que as mudanças tenham ocorrido imediatamente, mas mostra como sua reflexão articulava ensino, condição social e direitos.

Por que essa frase continua relevante?

A pergunta que atravessa o livro permanece clara: a educação oferece condições para que uma pessoa pense e decida por si ou apenas ensina a corresponder às expectativas dos outros? A resposta depende também de oportunidades reais, e não somente de orientações individuais.

Ao defender o desenvolvimento da razão, Mary Wollstonecraft contestou uma forma de ensino que reduzia mulheres à aprovação alheia. Seu argumento de 1792 continua importante para distinguir formação intelectual, autonomia e respeito, sem confundir sua época com a realidade de hoje.