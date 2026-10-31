Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, começa com um narrador que prefere ocultar o nome de uma localidade da Mancha. A passagem não demonstra esquecimento: ele declara que não quer recordar. A escolha introduz o protagonista e deixa claro que a forma de contar os acontecimentos faz parte da aventura.

Qual é a primeira frase de Dom Quixote?

O primeiro capítulo de Dom Quixote começa, em espanhol, com a frase: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme”. Em tradução livre, o narrador situa a história em algum lugar da Mancha e diz que não deseja recordar o nome.

O trecho aparece no texto original disponível no Project Gutenberg. A expressão espanhola indica uma escolha de quem narra, e não uma perda comprovada de memória. Esse detalhe muda a leitura de uma abertura que parece apenas descrever um endereço.

O escritor transforma uma lembrança imprecisa em um convite para acompanhar uma história extraordinária

O lugar sem nome cria uma entrada fora do comum

A região da Mancha existe na Espanha, mas a narrativa não identifica uma localidade precisa nessa frase. O cenário é reconhecível e, ao mesmo tempo, incompleto. Essa combinação permite acompanhar o personagem sem prender toda a aventura a um ponto específico do mapa.

Logo depois, o narrador descreve a vida de um fidalgo de recursos limitados, seus objetos e sua alimentação. O início parece um retrato doméstico, muito distante das grandes façanhas dos livros de cavalaria que o protagonista admira. A diferença prepara o humor do romance.

Por que o narrador diz que não quer lembrar?

Não existe necessidade de transformar a frase numa confissão pessoal de Cervantes. Quem fala é o narrador da obra. Ao declarar que não quer lembrar o nome, ele introduz uma incerteza deliberada, que faz parte do modo como a aventura será contada.

Na edição da Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, o primeiro capítulo também registra dúvidas sobre o sobrenome do fidalgo. Essa hesitação não impede a narrativa de avançar. Pelo contrário, põe em questão a segurança de certas informações apresentadas como históricas.

As primeiras páginas preparam o contraste entre fantasia e realidade

A história apresenta um homem que lê muitos livros de cavalaria e decide viver como os heróis dessas narrativas. Ele prepara armas, escolhe um nome para o cavalo e transforma sua rotina em projeto de aventura. A distância entre desejo e mundo concreto sustenta vários episódios posteriores.

Alguns elementos dessa abertura mostram como o contraste começa antes das viagens:

Lugar impreciso: a aldeia fica numa região real, mas não recebe um nome seguro.

a aldeia fica numa região real, mas não recebe um nome seguro. Vida comum: comida, roupas e objetos mostram a condição material do fidalgo.

comida, roupas e objetos mostram a condição material do fidalgo. Sonho heroico: os romances de cavalaria orientam os planos do personagem.

os romances de cavalaria orientam os planos do personagem. Narrador seletivo: informações básicas surgem com dúvidas e escolhas de linguagem.

Esses detalhes ajudam a entender por que a famosa abertura não é uma simples indicação geográfica. Ela anuncia um jogo entre relatos, imaginação e vida cotidiana. A aventura começa quando a voz narrativa já deixa algo importante fora de alcance.

A escolha das primeiras palavras ajuda a criar o tom curioso e bem-humorado do romance

O romance cresceu em duas partes publicadas em anos diferentes

A primeira parte de Dom Quixote saiu em 1605; a continuação, em 1615. Ao longo da obra, o cavaleiro e Sancho Pança enfrentam experiências que misturam humor, conflitos e perguntas sobre a forma de interpretar os acontecimentos.

O romance também ficou conhecido pelo episódio dos moinhos de vento, embora essa cena não esteja na frase inicial. A visão geral da obra e de suas duas partes ajuda a localizar esse percurso sem substituir a leitura dos capítulos.

O começo ensina a desconfiar de certezas fáceis?

Uma leitura possível é que o narrador convida a prestar atenção ao modo como os fatos são apresentados. Ele oferece um lugar, mas não o nome; descreve um protagonista comum, mas antecipa suas aspirações grandiosas. Não existe explicação única para esse recurso narrativo.

Em Dom Quixote, a frase inicial vale pelo que conta e pelo que deixa de contar. A abertura de Cervantes transforma uma localização incompleta no primeiro sinal de uma obra em que a realidade será observada por diferentes pontos de vista.