Anna Kariênina começa com uma comparação entre famílias felizes e infelizes. Em tradução livre, Liev Tolstói diz que as primeiras se parecem, mas cada uma das demais tem sofrimento próprio. Depois, o romance mostra uma traição na casa dos Oblonski. A frase não estabelece uma regra sobre famílias reais.

O que Tolstói escreveu logo na primeira linha de Anna Kariênina?

No começo do romance, o narrador compara a semelhança das famílias felizes às diferentes formas de infelicidade. A versão inglesa do Project Gutenberg traz a tradução de Constance Garnett. O livro foi escrito originalmente em russo, por isso o português pode variar entre edições.

Uma tradução livre é: “Todas as famílias felizes se parecem; cada família infeliz é infeliz à sua maneira”. A formulação não foi copiada de uma edição brasileira identificada. O sentido da comparação é verificável, mas a escolha exata das palavras deve respeitar o trabalho de cada tradutor.

O escritor colocou uma observação sobre felicidade e sofrimento logo na abertura do romance

Uma casa em crise aparece logo depois da frase

A primeira cena apresenta a família Oblonski em conflito. A esposa descobre que o marido se envolveu com uma antiga governanta da casa, e a convivência fica abalada. O problema atinge adultos, crianças e empregados, mostrando que uma crise doméstica modifica mais de uma relação.

Tolstói não começa descrevendo uma família ideal. Ele coloca uma situação concreta depois da reflexão geral, de modo que o leitor observe como a infelicidade toma forma naquele lar. A frase funciona como entrada para a narrativa, não como pesquisa sobre todas as famílias.

Por que as famílias felizes parecem iguais?

Uma leitura possível é que a felicidade exige condições compartilhadas, como cuidado, confiança e algum equilíbrio. Já os conflitos aparecem de maneiras muito diferentes. Essa é uma interpretação literária, não uma lei capaz de medir o bem-estar de todas as pessoas ou prever o destino de uma casa.

O contraste também incomoda porque parece reduzir a diversidade das famílias felizes. É possível ter uma vida boa com hábitos, histórias e arranjos muito diferentes. O romance não elimina essa variedade; ele provoca uma pergunta sobre como cada vínculo pode se fortalecer ou se romper.

O romance expõe escolhas e cobranças sociais

A trama acompanha Anna, sua relação com Vronski e a busca de sentido de Levin, além de outros núcleos. A apresentação geral de Anna Kariênina ajuda a situar essas histórias. Família, casamento e reputação pública aparecem ligados às escolhas dos personagens.

Três movimentos ajudam a entender a abertura sem reduzir o romance a um conselho:

Convivência: uma mudança afeta várias pessoas dentro da mesma casa.

uma mudança afeta várias pessoas dentro da mesma casa. Expectativas: a sociedade julga relações e comportamentos de modos diferentes.

a sociedade julga relações e comportamentos de modos diferentes. Limites: cada pessoa tenta conciliar desejos, deveres e consequências.

cada pessoa tenta conciliar desejos, deveres e consequências. Escolhas: decisões privadas podem ter efeitos para toda a família.

A lista resume tensões da obra, mas não substitui sua leitura. Os personagens não cabem em respostas simples, e o romance apresenta consequências diferentes para situações distintas. A primeira frase ganha profundidade justamente quando essas experiências deixam de parecer um exemplo abstrato.

Nem todas as famílias vivem os mesmos problemas, mesmo quando parecem semelhantes por fora

A abertura foi construída em várias versões

O Museu Estatal de Liev Tolstói informa que a frase conhecida só apareceu na nona versão da abertura, junto do título e da epígrafe finais. O começo foi trabalhado e reescrito, em vez de surgir como uma máxima pronta e isolada.

O romance começou a sair em partes em 1875, e a primeira edição completa em livro foi publicada em 1878. Essa história editorial esclarece a escolha da abertura: ela apresenta um problema central que reaparece em várias relações, sem transformar todos os personagens em exemplos iguais.

Como ler essa abertura sem transformá-la em regra?

O caminho mais útil é comparar a frase com os acontecimentos seguintes. O que acontece na casa Oblonski? Como as escolhas de outras famílias mudam o sentido inicial? A observação ganha nuances quando confrontada com a trama, e deixa espaço para concordar, discordar e pensar.

Famílias reais também enfrentam problemas variados, sem seguir uma fórmula de felicidade ou fracasso. Tolstói fez uma abertura literária memorável, não um diagnóstico sobre relações humanas. A frase continua provocando leitores porque condensa uma pergunta difícil, cuja resposta o próprio romance não entrega de maneira simples.