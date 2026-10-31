Os miseráveis, de Victor Hugo, apresenta um gesto de misericórdia capaz de abrir outra possibilidade para Jean Valjean. Depois do roubo de objetos de prata, o bispo Myriel acolhe o personagem e o chama a agir de modo diferente. A cena aproxima perdão e responsabilidade, mas não encerra sua transformação.

Qual trecho de Os miseráveis fala sobre mudar de vida?

Depois de acolher Jean Valjean e protegê-lo diante dos policiais, o bispo Myriel afirma que ele já não pertence ao mal, mas ao bem. Trata-se de uma fala de personagem, não de uma frase solta que possa explicar todo o romance.

Na tradução inglesa de Isabel Florence Hapgood, disponível no Project Gutenberg, o bispo diz “you no longer belong to evil, but to good”. Em tradução livre do sentido, o bispo diz que Valjean não pertence mais ao mal, e sim ao bem. Não se trata de edição brasileira publicada.

O romance mostra como a compaixão pode influenciar o destino de uma pessoa marcada pelo passado

O encontro com o bispo muda o rumo da narrativa

Valjean havia cumprido pena e encontrava portas fechadas por causa de seu passado. O bispo de Digne o recebe em casa, oferece comida e abrigo. Durante a noite, o visitante leva peças de prata e depois é conduzido de volta por agentes da ordem.

O religioso afirma que entregou a prata ao hóspede e ainda lhe oferece dois castiçais. Esse gesto impede uma nova prisão naquele momento. A misericórdia não é apresentada como uma sentença judicial; é uma decisão pessoal do bispo que altera as possibilidades diante de Valjean.

Por que a misericórdia não apaga a responsabilidade?

O bispo não diz que o passado deixou de existir. Sua fala oferece a possibilidade de outra conduta e pede que a prata seja usada para uma vida honesta. O romance mostra que receber confiança pode ser importante, mas agir de forma diferente exige escolhas posteriores.

Na sequência, a experiência com o menino conhecido como Pequeno Gervais mostra que a mudança de Valjean não é imediata nem sem conflitos. O personagem ainda precisa reconhecer o que fez. Assim, o episódio dos castiçais abre um caminho, mas não conclui sua transformação.

Justiça e compaixão aparecem em várias partes do romance

Publicado em 1862, Os miseráveis acompanha pessoas atingidas pela pobreza, pela punição e pela exclusão. A história de Valjean se cruza com a de Fantine, Cosette, Marius e Javert. Cada trajetória apresenta um aspecto diferente das regras sociais e das decisões humanas.

Alguns conflitos tornam essa relação mais clara ao longo da narrativa:

Lei e punição: o passado de Valjean continua afetando sua liberdade .

o passado de Valjean continua afetando sua . Acolhimento: a escolha de Myriel mostra uma resposta diferente da rejeição.

a escolha de Myriel mostra uma resposta diferente da rejeição. Dever de cuidar: a relação com Cosette dá novo sentido às ações do protagonista.

a relação com Cosette dá novo sentido às ações do protagonista. Conflito moral: o policial Javert confronta dever legal e dilemas pessoais.

O alcance do livro é maior que uma lição sobre perdoar alguém. A organização das cinco partes do romance revela uma narrativa ampla, na qual a vida individual aparece ligada a instituições, desigualdades e conflitos do século XIX.

Nem sempre cumprir uma regra significa compreender todas as circunstâncias de uma situação

A publicação de 1862 colocou a questão social em destaque

A Biblioteca Nacional da França registra a publicação em 1862, durante o exílio de Victor Hugo. A obra foi desenvolvida ao longo de anos, com interrupções e retomadas. Não nasceu de uma frase isolada nem de um único episódio.

A presença de Jean Valjean e do bispo é fundamental, mas o romance também acompanha trabalhadores pobres, crianças e pessoas colocadas à margem. Essa variedade impede reduzir a proposta do autor a uma defesa simples do castigo ou do perdão.

O que a fala de Myriel representa no destino de Valjean?

O gesto do bispo pode ser lido como um convite a reconhecer a dignidade de uma pessoa apesar de seus erros. Mas não é uma fórmula capaz de resolver todos os conflitos. A narrativa mostra consequências, novas decisões e a dificuldade de construir confiança.

Em Os miseráveis, a misericórdia ganha força porque aparece diante de alguém marcado por uma punição longa. A fala de Myriel ajuda a iniciar a mudança de Valjean, enquanto o restante do romance examina o esforço necessário para sustentá-la em meio à injustiça social.