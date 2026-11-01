Maquiavel discutiu em O príncipe se um governante deveria ser amado ou temido. No capítulo XVII, afirma que o temor pode oferecer segurança quando não é possível reunir os dois sentimentos, mas recomenda evitar o ódio. A ideia reflete conflitos políticos da Itália do século XVI, não uma regra universal.

O príncipe nasceu em meio a disputas de poder

Nicolau Maquiavel escreveu O príncipe em 1513, num cenário de conflitos entre governos e territórios da península Itálica. O tratado, publicado após sua morte, examina como um governante conquista e conserva poder diante de alianças instáveis e ameaças políticas.

Esse contexto ajuda a compreender o livro sem transformá-lo em manual universal de liderança. A trajetória histórica de O príncipe apresenta a composição e a publicação da obra, cuja discussão sobre autoridade continua recebendo leituras distintas entre estudiosos.

A obra discute os desafios de manter a autoridade diante de interesses e conflitos diferentes

É melhor ser amado ou temido, segundo Maquiavel?

No capítulo XVII, Maquiavel formula a pergunta e responde que seria desejável reunir amor e temor. Quando não fosse possível manter os dois, ele considera mais seguro ser temido. Essa é uma análise sobre segurança do governante, não uma promessa de estabilidade.

Na tradução inglesa preservada pelo Project Gutenberg, aparece a expressão “it is much safer to be feared than loved”. Em português, seu sentido é que o temor seria mais seguro que o amor, quando fosse preciso escolher entre ambos.

O medo não deveria se transformar em ódio

Uma parte essencial do argumento costuma ficar de fora das versões resumidas. Maquiavel afirma que o príncipe deveria provocar temor de modo a não despertar ódio entre os governados. Para ele, essa diferença ajudaria a reduzir o risco de resistência contra o governo.

No mesmo capítulo, o autor recomenda prudência, humanidade e cuidado com medidas que atingissem bens e interesses dos súditos. A obra descreve práticas de poder de sua época; citar esses conselhos não significa considerá-los aceitáveis em todas as sociedades.

Que escolhas aparecem no capítulo XVII?

O capítulo compara clemência, severidade e manutenção da ordem. Maquiavel menciona Cesare Borgia e episódios italianos para argumentar que um governante pode avaliar medidas duras como formas de evitar desordem. Trata-se do raciocínio do autor, não de prova de sua eficácia.

Os pontos centrais da argumentação podem ser separados desta maneira:

Amor: o ideal apresentado seria combinar afeto e respeito, embora isso possa ser difícil.

o ideal apresentado seria combinar afeto e respeito, embora isso possa ser difícil. Temor: dependeria da expectativa de punição, que o autor julgava mais estável.

dependeria da expectativa de punição, que o autor julgava mais estável. Ódio: deveria ser evitado, pois poderia estimular a oposição ao príncipe.

deveria ser evitado, pois poderia estimular a oposição ao príncipe. Prudência: decisões tomadas por medo ou confiança excessiva poderiam comprometer o governo.

decisões tomadas por medo ou confiança excessiva poderiam comprometer o governo. Clemência: a reputação de bondade não deveria, segundo ele, impedir respostas à desordem.

a reputação de bondade não deveria, segundo ele, impedir respostas à desordem. Contexto: os exemplos envolvem disputas de poder, e não relações comuns entre pessoas.

Essas distinções mostram por que resumir tudo à ideia de parecer forte a qualquer custo empobrece o argumento. O autor discute também limites estratégicos, incluindo o risco de medidas que produzam hostilidade e enfraqueçam o próprio governante.

Nem sempre transmitir uma imagem de força significa conquistar o respeito das pessoas

Por que a frase dos fins e meios gera confusão?

A sentença “os fins justificam os meios” costuma aparecer associada a Maquiavel, mas não é uma citação literal do capítulo XVII nem deve ser apresentada como frase comprovada de O príncipe. O tratado discute resultados políticos, porém exige leitura mais cuidadosa.

A Enciclopédia de Filosofia de Stanford examina diferentes interpretações de sua teoria política. Os estudiosos discutem até que ponto ela separa eficácia do poder e julgamento moral, evitando reduzir uma obra complexa a uma máxima popular.

O conselho exige leitura dentro de seu tempo

O capítulo XVII descreve escolhas de um governante que teme perder autoridade numa situação de conflito e instabilidade política. Isso explica por que Maquiavel se concentra no controle da força, na reação dos súditos e nos riscos das decisões.

O contraste entre amor e temor não apaga a advertência sobre o ódio. Ao ler O príncipe, é importante separar a descrição de estratégias de governo de sua aprovação moral. Essa distinção permite compreender a ideia histórica de Maquiavel sem convertê-la em regra para o presente.