Um lençol antigo pode virar rolo de porta com enchimento e capa removível, ajudando a diminuir vento e poeira em frestas. A montagem usa tubos de tecido e costuras simples, permitindo retirar a cobertura para lavar. O acabamento precisa respeitar o movimento da porta e a circulação, sem virar obstáculo.

Como medir a porta antes de cortar o lençol?

Meça a largura da folha da porta e observe o espaço entre a madeira e o chão. Para uma porta com 80 centímetros de largura, planeje um rolo com aproximadamente 78 centímetros acabados. A medida pode mudar, pois o tecido não deve travar a abertura nem ser puxado pelas dobradiças.

Use um lençol limpo, sem partes finas ou rasgadas. Reserve dois retângulos, um para o tubo interno e outro para a capa que sai para lavar. A porta é uma peça móvel; por isso, o rolo precisa permanecer no lugar certo sem impedir a passagem das pessoas.

O tecido do lençol permite criar um acessório simples para colocar na parte inferior da porta

Dois tubos de tecido deixam a capa removível

Para o rolo interno de exemplo, corte um retângulo de cerca de 82 por 27 centímetros. Dobre no comprimento com o lado direito para dentro e costure a lateral maior. Feche uma ponta, vire e recheie com retalhos macios e limpos, distribuídos sem formar bolas ou espaços vazios.

Feche a outra ponta. Para a capa externa, corte tecido um pouco maior que o tubo, deixando folga de 2 a 3 centímetros no comprimento. Costure a lateral e uma ponta; na outra, instale uma aba com velcro costurado. Assim, o tubo sai inteiro na hora da limpeza.

Como montar o rolo para ele ficar junto à porta?

Depois de vestir o tubo, apoie o rolo no piso, encostado à fresta. Se ficar alto ou pesado demais, retire parte do enchimento. O contato deve ser leve e contínuo, sem forçar a porta. Não prenda o rolo onde possa bloquear uma saída de emergência.

O acabamento fica mais prático com estes cuidados:

Comprimento: ajuste o rolo à largura real da porta.

ajuste o rolo à largura real da porta. Enchimento: distribua retalhos limpos de maneira uniforme.

distribua retalhos limpos de maneira uniforme. Fechamento: use velcro costurado para abrir a capa.

use velcro costurado para abrir a capa. Lavagem: retire o tubo interno antes de lavar a parte externa.

Teste o movimento da porta várias vezes. Se o rolo se deslocar, avalie colocar um tecido de base menos escorregadia, sem colar nada no piso. Não use enchimento úmido, porque ele pode ganhar odor. A proposta é ter uma peça removível e fácil de ajustar.

O rolo pode reduzir o vento, mas não veda tudo

O Departamento de Energia dos Estados Unidos cita os rolos de porta entre as medidas simples contra correntes de ar. Isso ajuda a entender seu uso, mas o resultado depende do tamanho da fresta, do vento e do encaixe do tecido.

Frestas laterais, janelas mal fechadas e vãos no batente continuam permitindo a entrada de ar e poeira. O rolo também não substitui vedações de borracha apropriadas. Ele funciona melhor como uma solução complementar e móvel, especialmente para pequenos espaços junto ao piso.

A ideia aproveita materiais que já existem em casa para trazer mais conforto aos ambientes

Quando retirar o rolo para não atrapalhar a passagem?

Se a porta abre várias vezes ao dia, o rolo pode precisar ser reposicionado depois de cada movimento. Observe se ele encosta nas bordas da passagem ou se vira um obstáculo para crianças, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida. Segurança e circulação livre devem vir primeiro.

Em áreas próximas de banheiro e cozinha, confira a umidade do piso. Se o rolo molhar, retire-o, lave ou seque as partes atingidas e só depois coloque novamente. Um enchimento sempre úmido perde a utilidade e pode trazer mau cheiro. A manutenção é parte do projeto.

A capa lavável facilita o uso por mais tempo

Retire a capa quando acumular poeira e lave conforme a resistência do tecido. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos inclui o reúso de tecidos e outros objetos entre as formas de evitar resíduos. O lençol aproveitado ganha utilidade sem precisar ser descartado.

Deixe a capa secar por completo antes de vestir o rolo e observe se o enchimento continua distribuído. Se a porta começar a arrastar no tecido, reduza o volume. O melhor acabamento é aquele que reúne passagem livre, limpeza simples e ajuste correto ao vão da casa.