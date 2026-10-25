CDs antigos podem virar porta-copos revestidos de tecido sem exigir cortes nos discos. A montagem usa algodão estampado, cola apropriada e uma base macia para proteger a mesa. Quatro peças formam um conjunto coordenado, desde que os discos estejam inteiros e o acabamento fique seco, estável e sem cantos expostos.

Quais CDs e tecidos podem entrar no projeto?

Separe quatro CDs sem uso, todos inteiros, para formar um conjunto de quatro porta-copos. O CD comum mede cerca de 12 centímetros de diâmetro. Não aproveite peças quebradas: as bordas danificadas podem machucar e atravessar o acabamento de tecido.

Para cada disco, reserve um círculo de algodão de cerca de 16 centímetros de diâmetro, um círculo menor de feltro ou EVA para a base e cola compatível com ambos. Estampas miúdas são fáceis de combinar. Use tecido lavado e seco, que não solte tinta quando receber umidade.

O formato redondo dos CDs facilita a criação de acessórios para usar durante as refeições

O revestimento cobre o disco sem precisar cortá-lo

Aplique uma camada fina de cola no lado escolhido do CD e centralize o círculo de tecido. Alise do meio para fora, evitando bolhas. O excesso de aproximadamente 2 centímetros em cada lado permite dobrar o tecido para trás, criando uma borda arredondada e discreta.

Faça pequenos cortes apenas na sobra de tecido, se necessário, sem alcançar a face do disco. Dobre as abas para trás e cole aos poucos, sem deixar pregas grossas. Espere o tempo de secagem indicado na embalagem. Não aqueça o CD para moldar o acabamento: calor e pressão podem deformá-lo.

Como colocar uma base que não risque a mesa?

Recorte um círculo de feltro ou EVA com cerca de 11,5 centímetros, um pouco menor que o CD. Cole sobre o lado de trás, cobrindo as abas do tecido e deixando a peça nivelada. A base macia evita contato direto entre o disco rígido e a mesa.

Uma montagem simples funciona nesta sequência:

Conferir: separe quatro discos inteiros, limpos e secos. Revestir: cole o tecido e dobre as sobras para trás. Proteger: aplique uma base de feltro ou EVA em cada disco. Secar: aguarde a cura completa da cola antes de usar.

Use cola conforme a recomendação do fabricante e trabalhe numa área ventilada. A orientação do Instituto Canadense de Conservação lembra que CDs podem sofrer danos por calor, riscos e deformação. O disco inteiro e plano oferece uma base mais regular.

As estampas criam um conjunto sem repetir tudo

Para uma mesa clara, experimente dois tecidos florais e dois lisos em tons próximos. Outra opção é alternar listras finas com desenhos geométricos. O tamanho igual dos discos mantém o conjunto uniforme, enquanto as estampas diferentes dão aparência de peças feitas para combinar.

Como o acabamento utiliza tecido e cola, coloque o porta-copos sob copos frios ou mornos, sem calor intenso. Se houver água, retire e deixe secar completamente. Não use como descanso de panelas ou canecas ferventes. Um copo pesado ou uma mesa irregular pede atenção à estabilidade.

Os retalhos de tecido permitem personalizar as peças e combinar com diferentes estilos de decoração

Como evitar que o tecido fique úmido por baixo?

O revestimento não deve formar uma bolsa de água sobre o disco. Depois de usar, passe um pano seco no porta-copos e deixe a peça descansar em lugar ventilado. Se o tecido ficar frequentemente encharcado, prefira outro material de acabamento adequado ao contato com líquidos.

Na hora de colar, espalhe pouca cola para não endurecer a superfície e escolha feltro sem falhas na base. Um revestimento bem preso evita dobras sob o copo, que podem afetar o equilíbrio. Cuide também do furo central, cobrindo-o com o tecido para impedir passagem de gotas.

O cuidado diário ajuda o porta-copos a durar

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos recomenda reutilizar e consertar objetos quando possível, em vez de descartá-los imediatamente. O porta-copos é uma forma de dar nova função a um CD antigo, sem exigir que o disco seja desmontado.

Para limpar, passe um pano levemente úmido e seque à sombra. Não deixe as peças mergulhadas na água, pois a cola e o tecido podem se soltar. Confira periodicamente a união da base e das bordas. Assim, os porta-copos continuam bonitos e estáveis para o uso diário.