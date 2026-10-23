A regra 90/90 propõe duas perguntas para quem encontra armários cheios e gavetas lotadas: usei este objeto nos últimos 90 dias e vou utilizá-lo nos próximos 90? Quando ambas as respostas são negativas, ele entra na lista de avaliação para doação, venda ou descarte responsável, sem obrigação automática.

Como funciona a regra 90/90 para os objetos da casa?

O método trata de uso recente e necessidade futura, não do preço pago no passado. Se um item ficou parado por três meses e não existe previsão concreta de utilização, vale reconsiderar por que ele ainda ocupa espaço na casa.

A proposta está associada ao movimento de organização e redução de excessos. O objetivo é facilitar decisões práticas, não transformar a residência em ambiente vazio. Necessidade real, frequência de uso e possibilidade de reposição devem entrar na avaliação.

Aplicação da regra 90/90 na organização doméstica

Os 90 dias funcionam como referência, não como prazo absoluto

Na abordagem divulgada pelo grupo The Minimalists, regras como a 90/90 ajudam a sair da indecisão prolongada. O intervalo é um atalho de reflexão, não uma exigência. Objetos sazonais, ferramentas ocasionais e itens indispensáveis merecem critérios próprios.

Um casaco pesado pode ficar meses guardado em regiões quentes, mas continuar útil para viagens. Da mesma forma, documentos importantes e itens de emergência não devem ser descartados por falta de uso. O valor afetivo também justifica uma decisão mais cuidadosa, especialmente quando uma lembrança está associada à história familiar.

Por onde começar a seleção de armários e gavetas?

Comece em uma gaveta pequena e retire apenas os objetos daquele espaço. Observe duplicatas, peças quebradas e acessórios que perderam a utilidade. Evite espalhar pilhas grandes pela casa, porque a tarefa fica mais cansativa e difícil de concluir, além de interromper a circulação no cômodo.

Faça a triagem com perguntas simples:

Uso passado: precisei deste item nos últimos 90 dias?

precisei deste item nos últimos 90 dias? Uso futuro: existe uma situação concreta em que vou precisar dele?

existe uma situação concreta em que vou precisar dele? Exceção legítima: é sazonal, obrigatório, difícil de repor ou afetivamente importante?

é sazonal, obrigatório, difícil de repor ou afetivamente importante? Destino: posso guardar, doar, vender, reciclar ou descartar com segurança?

Depois da triagem, use divisórias de gaveta apenas para o que realmente ficou. A separação por categoria evita misturar cabos, papéis e acessórios pequenos. Se sobrar espaço, não é necessário preenchê-lo imediatamente com novos objetos, nem comprar organizadores antes de saber a quantidade final.

A organização melhora quando cada decisão tem destino definido

Uma pilha de doação não resolve nada se permanece meses na entrada. A Universidade Estadual de Oklahoma sugere separar itens para guardar, doar, vender ou descartar e concluir cada encaminhamento sem prolongar a bagunça, definindo também um dia para levar as doações ao local adequado.

Na área das roupas, identifique o que está limpo, o que precisa lavar e o que não é mais usado. Manter roupas amontoadas fora do armário impede perceber a quantidade real de peças, inclusive as pouco usadas. Um local definido para cada grupo simplifica a revisão seguinte.

Aplicação da regra 90/90 na organização doméstica

Como evitar descartes precipitados durante a seleção?

Um objeto herdado ou de uso profissional pode não se encaixar no calendário. Antes de dispensá-lo, considere custo de reposição, raridade e necessidade futura. Também vale reservar uma caixa temporária para decisões que exigem mais reflexão.

O mesmo cuidado vale para papéis pessoais, comprovantes e equipamentos de segurança. Nem tudo pode ser jogado no lixo comum. Reciclagem adequada, proteção de dados e doação em bom estado precisam orientar a saída dos objetos selecionados, considerando o serviço de coleta existente no bairro.

A regra 90/90 funciona melhor como hábito revisado periodicamente

Não é preciso esvaziar a casa em uma tarde. Uma revisão por setores, com decisões pequenas e destinos claros, ajuda a perceber o que realmente circula pela rotina. O intervalo de 90 dias pode ser adaptado quando a vida exigir outra referência.

No fim, o critério não é ter o mínimo possível, e sim manter objetos com utilidade, significado ou necessidade comprovada. A organização sustentável nasce quando as escolhas respeitam o espaço disponível e tornam mais fácil guardar, encontrar e usar aquilo que permanece.