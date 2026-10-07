Pequenas marcas de dedos ficaram presas na argila por milênios. Os 142 enfeites de argila analisados no Levante foram feitos há até 15.000 anos e guardam impressões de crianças, adolescentes e adultos, revelando que a produção desses objetos envolvia pessoas de idades diferentes na mesma tradição artesanal.
O que são esses 142 enfeites de argila?
Os objetos são contas, pingentes e pequenos adornos moldados em argila não queimada por grupos natufianos que viveram no Levante. O conjunto reúne formas cilíndricas, discos e peças alongadas, algumas pequenas o bastante para caber facilmente na palma da mão.
A coleção pertence à cultura natufiana, ligada a comunidades de caçadores-coletores que começaram a viver de forma mais estável. Os enfeites mostram que a argila já tinha uso simbólico antes de se tornar matéria-prima comum para recipientes e outras peças utilitárias.
Como as impressões digitais revelaram crianças e adultos?
A superfície macia conservou impressões digitais e marcas das mãos de quem modelou parte dos adornos. O tamanho e a forma dessas marcas permitiram comparar faixas etárias, mostrando que a produção não estava concentrada apenas em artesãos adultos experientes.
O estudo publicado em Science Advances descreve 142 ornamentos de cinco sítios natufianos e conclui que crianças e adultos participaram de sua fabricação. O resultado aproxima a arqueologia de uma atividade cotidiana que normalmente desaparece sem deixar registro.
O que os formatos dos objetos dizem sobre quem os produziu?
Os formatos variados indicam que havia mais de uma maneira de moldar e usar os enfeites. Algumas peças imitam formas vegetais e outras preservam vestígios de fibras, sinal de que podiam ser colocadas em fios e usadas no corpo ou presas a roupas.
As diferenças também ajudam a separar experimentação, aprendizagem e repetição. Peças menos regulares podem refletir mãos ainda aprendendo, enquanto outras mostram execução mais controlada. O conjunto inteiro sugere que conhecimento e prática circulavam entre pessoas com experiências e idades diferentes.
A seguir listamos 4 pistas principais que ajudam a organizar as evidências descritas acima:
- Marcas de dedos: preservam contato direto com quem moldou a argila ainda úmida.
- Fibras vegetais: mostram que algumas contas eram formadas ao redor de fios ou hastes.
- Formas variadas: indicam escolhas diferentes de aparência e fabricação dentro da mesma tradição.
- Tamanhos distintos: ajudam a perceber peças produzidas e possivelmente usadas por pessoas diferentes.
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Por que esses enfeites mudam a visão sobre o uso da argila?
O ponto principal é a antiguidade do uso simbólico da argila. Na região, esse material costuma ser associado ao Neolítico e à fabricação posterior de recipientes. Os adornos mostram que ele já servia para expressar identidade e pertencimento quando essas comunidades ainda viviam de caça e coleta.
A sequência cronológica também revela uma tradição mantida por milênios, não um teste isolado. Os objetos aparecem em diferentes sítios e momentos do período natufiano, enquanto técnicas como cobertura com argila líquida e pigmento mostram um cuidado visual que ia além da simples modelagem.
A seguir listamos 3 comparações centrais que resumem o que as evidências permitem interpretar:
|Período
|Evidência
|O que mostra
|Até 15 mil anos
|Adornos de argila
|Uso simbólico muito antigo
|Várias idades
|Impressões digitais
|Participação de crianças e adultos
|Diferentes sítios
|Formas recorrentes
|Tradição compartilhada e duradoura
O que ainda falta entender sobre essa tradição?
As impressões mostram quem participou da fabricação por faixa etária, mas não revelam exatamente quem usava cada peça nem o significado de cada formato. Também não é possível afirmar que todos os adornos tinham a mesma função social, ritual ou pessoal.
Mesmo com essas dúvidas, os 142 enfeites de argila transformam pequenos vestígios em sinais de convivência. Dedos de crianças e adultos ficaram registrados no mesmo material, oferecendo uma rara imagem do aprendizado e da criação compartilhada em comunidades de milhares de anos atrás.
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