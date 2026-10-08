Fotografias aéreas revelaram marcas discretas de um monumento pré-histórico desconhecido nos mapas. O círculo de pedras perto de Belfast tem pelo menos 4 mil anos e surgiu junto ao Giant’s Ring, dentro de uma paisagem arqueológica excepcionalmente ampla, formada por dezenas de estruturas e antigos espaços cerimoniais.
Como imagens aéreas levaram ao círculo de pedras?
A descoberta começou com marcas de cultivo, diferenças no crescimento da vegetação que podem denunciar estruturas enterradas. Fotografias aéreas mostraram sinais além dos limites conhecidos, levando a equipe da Queen’s University Belfast a testar o terreno com uma escavação comunitária.
As trincheiras revelaram que os sinais correspondiam a um círculo de pedras. A estrutura foi alterada quando agricultores removeram partes do monumento no século XIX, por isso sua forma atual não preserva todas as pedras originais.
De quando é o monumento encontrado perto de Belfast?
A equipe atribui o círculo ao Neolítico final ou início da Idade do Bronze, colocando sua construção há pelo menos quatro milênios. Essa faixa cronológica aproxima o achado de outros monumentos erguidos quando grandes estruturas cerimoniais marcavam a paisagem das ilhas britânicas.
A datação ainda pode ser refinada com novas análises do material retirado das camadas escavadas. Por enquanto, o formato e o contexto sustentam a interpretação de um monumento pré-histórico, e não de uma estrutura agrícola recente.
O que havia ao redor desse novo círculo?
O campo integra o complexo ritual de Ballynahatty, onde arqueólogos já conhecem cerca de 50 monumentos distribuídos pelo sul do Malone Ridge. Isso muda a leitura do círculo, que não estava isolado, mas inserido em uma paisagem usada repetidamente durante a pré-história.
Entre os achados da escavação apareceu também uma ponta de flecha quebrada, encontrada por uma estudante durante o trabalho comunitário. O objeto não explica sozinho a função do círculo, mas amplia o conjunto de vestígios deixados por pessoas que frequentaram a área.
A seguir listamos quatro evidências da escavação que mostram como o círculo passou de uma marca vista do alto a um sítio arqueológico:
- Fotografia aérea: mostrou marcas de cultivo além da área antes conhecida.
- Escavação: confirmou pedras e estruturas sob a superfície do campo.
- Ponta de flecha: apareceu entre os vestígios recuperados pela equipe.
- Paisagem ritual: liga o novo círculo a dezenas de outros monumentos próximos.
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Por que o Giant’s Ring torna a descoberta ainda mais interessante?
O novo círculo fica perto do Giant’s Ring, grande recinto de terra construído no Neolítico. A proximidade permite comparar monumentos diferentes e perguntar se determinadas áreas foram escolhidas repetidamente para encontros, rituais ou outras atividades coletivas.
O Department for Communities descreve o Giant’s Ring como um henge com mais de 200 metros de diâmetro e túmulo central. Esse monumento maior mostra a escala excepcional da paisagem arqueológica ao redor de Belfast.
A seguir listamos três elementos da paisagem que ajudam a comparar o novo círculo com o Giant’s Ring e o complexo ao redor:
|Elemento
|Característica
|Importância
|Novo círculo
|Pelo menos 4 mil anos
|Amplia o complexo conhecido
|Giant’s Ring
|Henge com mais de 200 m
|Monumento de grande escala
|Ballynahatty
|Cerca de 50 monumentos
|Uso prolongado da paisagem
Os arqueólogos já sabem para que o círculo servia?
A função permanece em aberto. A equipe considera possíveis usos cerimoniais e encontros em momentos específicos do ano, mas não encontrou evidência de sepultamentos diretamente associados ao novo círculo até o estágio divulgado da escavação.
Essa incerteza é parte do valor do achado. O novo círculo de pedras amplia um complexo já conhecido e oferece outro ponto para comparar orientação, cronologia e vestígios. Cada camada escavada pode ajudar a reconstruir como diferentes gerações usaram a mesma paisagem.
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