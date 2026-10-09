EM FOCO Resumo da matéria 01 Tumba sob a colina A câmara apareceu dentro do Tumulus T-26, sob um monte funerário de 6,5 metros, com objetos ainda preservados no interior. 02 Ligação com Midas A cronologia e a proximidade de outros túmulos reais permitem relacionar o sepultamento à elite que governava a Frígia. 03 Funeral inesperado Banquete, vasos de bronze, tecidos e cremação revelam práticas funerárias que ajudam a rever a cronologia da elite local.

Em Górdio, na atual Turquia, uma câmara de madeira permaneceu escondida sob um enorme túmulo por cerca de 2.800 anos. A estrutura apareceu preservada sob uma colina funerária de 6,5 metros. Objetos e cronologia indicam possível ligação com a dinastia de Midas, embora o ocupante ainda seja desconhecido.

O que foi encontrado sob a colina de Górdio?

O Tumulus T-26 fica perto da antiga cidadela de Górdio, capital do reino da Frígia. A prospecção magnética indicou uma estrutura no interior do monte funerário, que mede cerca de 6,5 metros de altura e 60 metros de diâmetro.

Após quatro meses de trabalho, a equipe alcançou uma câmara funerária de madeira cujo teto havia desabado. Mesmo assim, o interior não mostrava sinais de saque e preservava vasos de bronze, ferramentas de ferro e outros objetos depositados durante o funeral.

A possível ligação com a dinastia de Midas ainda depende da análise do contexto arqueológico – IMAGEM ILUSTRATIVA

Por que a tumba pode estar ligada à dinastia de Midas?

A data estimada coloca o sepultamento por volta de 740 a.C., período próximo ao início do reinado histórico de Midas. O Penn Museum afirma que o conjunto pertence ao ambiente da elite frígia e pode ter ligação com a família real.

A hipótese também ganha força porque o novo monte fica perto do chamado Túmulo de Midas, hoje associado ao pai do rei. Os pesquisadores, porém, não encontraram inscrição ou objeto que revele diretamente quem foi cremado e colocado na nova câmara.

O que os objetos revelam sobre o funeral?

Os grandes caldeirões, jarras e tigelas de bronze indicam um banquete funerário. Esses recipientes serviam comida e bebida, e alguns mantiveram restos de tecidos aderidos à superfície, detalhe que ajuda a reconstruir a produção artesanal ligada aos grupos de maior prestígio.

Outro ponto chamou atenção: o sepultamento envolveu cremação. Em Górdio, esse costume era conhecido em contextos mais recentes, por isso a tumba empurra para trás a presença dessa prática entre a elite e acrescenta uma peça inesperada à cronologia local.

A seguir listamos 4 pistas do funeral que ajudam a reconstruir a cerimônia realizada no túmulo:

Caldeirões: recipientes grandes apontam para preparo ou serviço de comida e bebida.

recipientes grandes apontam para preparo ou serviço de comida e bebida. Jarras e tigelas: o conjunto reforça a presença de um banquete ligado ao sepultamento.

o conjunto reforça a presença de um banquete ligado ao sepultamento. Restos de tecido: fibras aderidas aos bronzes preservam sinais de produção artesanal de elite.

fibras aderidas aos bronzes preservam sinais de produção artesanal de elite. Cremação: o ritual aparece ali mais cedo do que se esperava para esse grupo social.

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A madeira oferece pistas sobre técnicas de construção que raramente sobrevivem por tantos séculos – IMAGEM ILUSTRATIVA

Como a datação ajuda a separar fato e hipótese?

A cronologia vem da posição arqueológica, dos objetos e da comparação com outros túmulos de Górdio. A data aproximada de 740 a.C. situa a câmara na mesma geração dos grandes monumentos funerários que transformaram a paisagem ao redor da antiga capital frígia.

Esse encaixe histórico sustenta uma ligação com a elite de Midas, mas não identifica o morto. A arqueologia consegue aproximar época, status e costumes; sem uma inscrição, restos humanos diagnósticos ou outro marcador direto, o nome do ocupante continua aberto.

A seguir listamos 4 evidências de datação que ajudam a separar o que é confirmado do que ainda é hipótese:

DADOS EM FOCO Pistas para datar a tumba Evidências arqueológicas, leituras possíveis e limites para identificar o ocupante da tumba. Evidência O que indica Limite Cronologia Por volta de 740 a.C. Não revela o nome do morto Localização Área de túmulos da elite Não prova parentesco Objetos Banquete e alto status Podem refletir rito Cremação Prática antiga da elite Não identifica indivíduo

O que ainda falta descobrir sobre essa tumba?

A pesquisa agora depende de análises dos metais, tecidos e resíduos preservados nos recipientes. Esses materiais podem indicar técnicas de produção, alimentos servidos e contatos comerciais, ajudando a diferenciar o novo sepultamento de outros túmulos construídos no mesmo período.

O achado amplia o retrato de Górdio no século VIII a.C. sem transformar hipótese em certeza. A câmara mostra uma elite rica, banquetes funerários e cremação mais antiga do que se esperava; a ligação exata com Midas continua sendo a pergunta central deixada pela escavação.