Uma tumba de 2.800 anos em Górdio preservou caldeirões, tecidos e cremação, sem sinais de saque. O achado antecipa em mais de um século a documentação desse ritual na elite frígia. A possível ligação com a dinastia de Midas ainda exige provas: arqueólogos não identificaram quem recebeu aquele funeral.

Onde os arqueólogos encontraram a tumba de 2.800 anos?

A sepultura foi descoberta em Górdio, antiga capital do reino da Frígia, no território da atual Turquia, a cerca de 90 quilômetros de Ancara. A cidade fica em uma área de colinas funerárias que ajuda os pesquisadores a entender a vida e a morte de seus antigos governantes.

O monte chamado T-26 tem cerca de 6,5 metros de altura e 60 metros de diâmetro. Ele integra um conjunto de aproximadamente 130 túmulos próximos à cidade. A história de Górdio também é conhecida por lendas, mas as escavações trabalham com objetos e estruturas reais.

A ausência de sinais de saque chamou atenção e ajudou a preservar informações importantes

Uma câmara preservada sob a terra guardava peças de banquete

Uma pesquisa com instrumentos capazes de identificar alterações no subsolo indicou onde poderia existir uma câmara de madeira. Após quatro meses de escavação, os arqueólogos chegaram ao espaço funerário. O teto havia desabado, mas os objetos continuavam em suas posições, sem sinais de saque.

O Penn Museum descreve grandes caldeirões de bronze, recipientes menores, jarros, tigelas e ferramentas de ferro. O conjunto é associado a um banquete funerário, quando comida e bebida tinham papel importante na cerimônia de despedida de alguém da elite.

Por que os recipientes de bronze são importantes?

O conjunto preservado mostra que o funeral envolvia objetos feitos com trabalho especializado. Os recipientes não explicam sozinhos quem estava enterrado ali, mas ajudam a identificar uma cerimônia de grande porte e o acesso da comunidade a materiais valiosos na época.

Três características ajudam a entender o achado:

Caldeirões grandes: ligados ao preparo ou ao serviço de alimentos e bebidas.

ligados ao preparo ou ao serviço de alimentos e bebidas. Jarros e tigelas: associados à distribuição durante o banquete.

associados à distribuição durante o banquete. Marcas de tecido: conservadas nas superfícies externas de peças de bronze.

Os vestígios de tecido aderidos ao metal dão pistas sobre outra atividade importante de Górdio: a produção têxtil. Os pesquisadores podem estudar o contato entre materiais que normalmente se deterioram. Não é possível afirmar, apenas por esses fragmentos, que roupas específicas pertenceram ao rei Midas.

O que mudou no conhecimento sobre a cremação?

A sepultura é datada de aproximadamente 750 antes de Cristo e contém restos de cremação. Antes desse achado, o costume era reconhecido em Górdio em registros mais recentes. O novo contexto mostra a prática entre pessoas da elite mais de cem anos antes do que se imaginava.

Esse resultado muda a ordem conhecida dos rituais funerários locais, mas não significa que toda a população tenha passado pela cremação. A UNESCO reconhece Górdio como patrimônio mundial desde 2023, destacando seu valor para compreender a sociedade frígia e suas construções.

Os objetos e detalhes encontrados oferecem pistas sobre os costumes de uma antiga sociedade

A ligação com a família de Midas ainda é hipótese

O túmulo T-26 fica perto de outro monte funerário, o Túmulo de Midas, associado a um homem que pode ter sido pai do famoso rei. A localização, a idade e a riqueza dos objetos tornam possível uma ligação familiar ou política entre os enterramentos.

Entretanto, nenhuma identificação definitiva do morto foi apresentada. O rei Midas histórico não deve ser confundido com a figura lendária que transformava objetos em ouro. A arqueologia examina se a sepultura pertencia a parentes ou pessoas próximas da corte, sem dar um nome não demonstrado.

O achado mostra mudanças antigas nos funerais da Frígia

A preservação dos objetos permite comparar banquetes, produção de tecidos e ritos de despedida com outras sepulturas de Górdio. Como não há sinais de saque, os pesquisadores conseguem observar melhor o arranjo feito durante a cerimônia, algo raro em muitos túmulos da Antiguidade.

O principal resultado vai além do nome de um possível governante. A cremação mais antiga entre a elite e o conjunto de recipientes ajudam a revisar o conhecimento sobre a Frígia. A identidade de quem foi sepultado, por enquanto, continua sendo uma pergunta aberta.