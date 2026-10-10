Em Butrint, sítio arqueológico albanês, uma cabeça de deusa apareceu no último dia de uma temporada de escavação. A peça cabia na palma da mão e estava a quase 5 metros de profundidade. Encontrada em 2011, foi classificada como oferenda e oferece uma pista sobre antigas práticas religiosas naquele assentamento.
Onde ocorreu a descoberta da pequena cabeça?
A peça apareceu em Butrint, sítio arqueológico no sul da Albânia. A equipe trabalhava em camadas de ocupação urbana, buscando entender como o lugar mudou ao longo dos séculos. A cabeça surgiu perto de uma antiga margem rochosa, hoje coberta por depósitos acumulados sobre o terreno.
O achado ocorreu em 2011, após seis semanas de escavação, numa pesquisa dirigida pelo arqueólogo David Hernández, da Universidade de Notre Dame. Quatro estudantes de graduação participaram daquela temporada. A notícia registra uma descoberta de campo antiga, cuja importância está nas informações preservadas pela peça e pelo local onde apareceu.
O tamanho da peça permite identificar a deusa?
A cabeça cabia na palma da mão e representava uma deusa grega. O relato menciona figuras como Atena ou Afrodite para situar esse tipo de representação, mas não confirma uma identidade. A classificação posterior descreveu o objeto como uma antiga oferenda votiva, ligada a uma prática de devoção.
Uma oferenda é um objeto entregue em contexto religioso. Reconhecer essa função ajuda a estudar gestos de devoção, embora não esclareça sozinho quem ofereceu a peça ou em qual cerimônia. O tamanho reduzido também explica por que registrar cuidadosamente sua posição foi importante para interpretar o achado.
Por que quase cinco metros de profundidade importam?
A descoberta aconteceu a 16 pés abaixo da superfície, medida equivalente a aproximadamente 4,88 metros. A profundidade indica quanto material se acumulou sobre aquele ponto. Para investigar o passado, os arqueólogos observam a sequência dos depósitos e a relação entre objetos, construções e alterações do terreno.
Butrint passou por ocupações gregas, romanas e posteriores. A Unesco descreve vestígios de diferentes períodos e reconhece o sítio como Patrimônio Mundial desde 1992. Esse percurso ajuda a compreender por que um objeto pequeno pode aparecer sob metros de camadas formadas ao longo da história.
A seguir listamos 4 pistas do achado que ajudam a compreender o que foi encontrado:
- Profundidade registrada: a medida de 16 pés situa o achado em relação à superfície moderna do terreno escavado.
- Antiga margem rochosa: o ambiente encontrado pela equipe ajuda a reconstruir como aquela parte do sítio se transformou.
- Dimensões reduzidas: o tamanho da palma da mão caracteriza a peça descrita no comunicado da universidade.
- Classificação religiosa: a identificação como oferenda votiva liga o objeto a práticas de devoção, sem confirmar uma deusa específica.
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Que outros vestígios ajudam a conhecer Butrint?
O fórum romano oferece outra escala para observar a vida antiga. Identificado pelo projeto em 2005, esse espaço público foi construído no período de Augusto. Ali se concentravam atividades administrativas, religiosas, comerciais e de justiça, revelando funções urbanas que uma pequena peça isolada não consegue mostrar.
A pesquisa acompanha mudanças em edifícios e espaços públicos ao longo de séculos. Comparar construções maiores com objetos encontrados em suas camadas permite formular perguntas sobre usos, circulação e transformações. Cada tipo de vestígio acrescenta informações diferentes, e sua interpretação depende da posição e das relações documentadas durante o trabalho.
A seguir listamos 3 pontos da pesquisa para separar os vestígios encontrados das interpretações propostas:
|Dado
|O que se sabe
|O que permanece aberto
|Pequena cabeça
|Representação de uma deusa grega
|Identidade específica
|Quase 5 metros
|Profundidade em relação à superfície
|História completa dos depósitos
|Oferenda votiva
|Classificação apresentada pela equipe
|Pessoa ou cerimônia associada
O que o último dia de escavação acrescenta à história?
A cabeça surgiu no encerramento da temporada de campo, quando a equipe concluía seis semanas de trabalho. Esse detalhe dá ao relato um momento marcante, mas a interpretação arqueológica vem do registro do objeto e de seu contexto. O calendário da descoberta não determina sua idade ou seu significado.
A pequena cabeça de deusa aproxima o estudo de Butrint de práticas individuais de devoção. Sua identidade específica permanece sem confirmação no comunicado. Preservar essa pergunta permite compreender o achado com precisão: uma peça de dimensões reduzidas, recuperada em profundidade e associada a uma antiga oferenda.
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