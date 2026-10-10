EM FOCO Resumo da matéria 01 Uma peça pequena A cabeça de uma deusa grega cabia na palma da mão e foi recuperada durante uma temporada de pesquisa em Butrint, na Albânia. 02 Camadas do passado O objeto apareceu a 16 pés abaixo da superfície atual, profundidade equivalente a aproximadamente 4,88 metros no ponto escavado. 03 Identidade em aberto A universidade classificou a peça como uma antiga oferenda votiva, mas o comunicado não confirmou qual deusa estava representada.

Em Butrint, sítio arqueológico albanês, uma cabeça de deusa apareceu no último dia de uma temporada de escavação. A peça cabia na palma da mão e estava a quase 5 metros de profundidade. Encontrada em 2011, foi classificada como oferenda e oferece uma pista sobre antigas práticas religiosas naquele assentamento.

Onde ocorreu a descoberta da pequena cabeça?

A peça apareceu em Butrint, sítio arqueológico no sul da Albânia. A equipe trabalhava em camadas de ocupação urbana, buscando entender como o lugar mudou ao longo dos séculos. A cabeça surgiu perto de uma antiga margem rochosa, hoje coberta por depósitos acumulados sobre o terreno.

O achado ocorreu em 2011, após seis semanas de escavação, numa pesquisa dirigida pelo arqueólogo David Hernández, da Universidade de Notre Dame. Quatro estudantes de graduação participaram daquela temporada. A notícia registra uma descoberta de campo antiga, cuja importância está nas informações preservadas pela peça e pelo local onde apareceu.

A profundidade ajuda a relacionar a pequena escultura às camadas mais antigas da escavação

O tamanho da peça permite identificar a deusa?

A cabeça cabia na palma da mão e representava uma deusa grega. O relato menciona figuras como Atena ou Afrodite para situar esse tipo de representação, mas não confirma uma identidade. A classificação posterior descreveu o objeto como uma antiga oferenda votiva, ligada a uma prática de devoção.

Uma oferenda é um objeto entregue em contexto religioso. Reconhecer essa função ajuda a estudar gestos de devoção, embora não esclareça sozinho quem ofereceu a peça ou em qual cerimônia. O tamanho reduzido também explica por que registrar cuidadosamente sua posição foi importante para interpretar o achado.

Por que quase cinco metros de profundidade importam?

A descoberta aconteceu a 16 pés abaixo da superfície, medida equivalente a aproximadamente 4,88 metros. A profundidade indica quanto material se acumulou sobre aquele ponto. Para investigar o passado, os arqueólogos observam a sequência dos depósitos e a relação entre objetos, construções e alterações do terreno.

Butrint passou por ocupações gregas, romanas e posteriores. A Unesco descreve vestígios de diferentes períodos e reconhece o sítio como Patrimônio Mundial desde 1992. Esse percurso ajuda a compreender por que um objeto pequeno pode aparecer sob metros de camadas formadas ao longo da história.

A seguir listamos 4 pistas do achado que ajudam a compreender o que foi encontrado:

Profundidade registrada: a medida de 16 pés situa o achado em relação à superfície moderna do terreno escavado.

a medida de 16 pés situa o achado em relação à superfície moderna do terreno escavado. Antiga margem rochosa: o ambiente encontrado pela equipe ajuda a reconstruir como aquela parte do sítio se transformou.

o ambiente encontrado pela equipe ajuda a reconstruir como aquela parte do sítio se transformou. Dimensões reduzidas: o tamanho da palma da mão caracteriza a peça descrita no comunicado da universidade.

o tamanho da palma da mão caracteriza a peça descrita no comunicado da universidade. Classificação religiosa: a identificação como oferenda votiva liga o objeto a práticas de devoção, sem confirmar uma deusa específica.

O estilo da peça pode oferecer pistas sobre sua época de produção e sobre quem era representado

Leia também: Câmara de madeira de 2.800 anos é encontrada sob uma colina de 6 metros e pode ter pertencido à dinastia do rei Midas

Que outros vestígios ajudam a conhecer Butrint?

O fórum romano oferece outra escala para observar a vida antiga. Identificado pelo projeto em 2005, esse espaço público foi construído no período de Augusto. Ali se concentravam atividades administrativas, religiosas, comerciais e de justiça, revelando funções urbanas que uma pequena peça isolada não consegue mostrar.

A pesquisa acompanha mudanças em edifícios e espaços públicos ao longo de séculos. Comparar construções maiores com objetos encontrados em suas camadas permite formular perguntas sobre usos, circulação e transformações. Cada tipo de vestígio acrescenta informações diferentes, e sua interpretação depende da posição e das relações documentadas durante o trabalho.

A seguir listamos 3 pontos da pesquisa para separar os vestígios encontrados das interpretações propostas:

DADOS EM FOCO Informações do achado em Butrint Informações do achado em Butrint Dado O que se sabe O que permanece aberto Pequena cabeça Representação de uma deusa grega Identidade específica Quase 5 metros Profundidade em relação à superfície História completa dos depósitos Oferenda votiva Classificação apresentada pela equipe Pessoa ou cerimônia associada

O que o último dia de escavação acrescenta à história?

A cabeça surgiu no encerramento da temporada de campo, quando a equipe concluía seis semanas de trabalho. Esse detalhe dá ao relato um momento marcante, mas a interpretação arqueológica vem do registro do objeto e de seu contexto. O calendário da descoberta não determina sua idade ou seu significado.

A pequena cabeça de deusa aproxima o estudo de Butrint de práticas individuais de devoção. Sua identidade específica permanece sem confirmação no comunicado. Preservar essa pergunta permite compreender o achado com precisão: uma peça de dimensões reduzidas, recuperada em profundidade e associada a uma antiga oferenda.