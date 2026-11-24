Arqueólogos encontraram parte do piso original da Grande Igreja de Jesus, em Old Dongola, no Sudão. O acesso ocorreu numa escadaria cercada por paredes preservadas com cerca de 11 metros de altura. A descoberta ajuda a entender a construção medieval, embora boa parte do prédio continue coberta por terra.

A escadaria levou a um nível ainda não alcançado

A equipe trabalha em Old Dongola, antiga capital do reino cristão de Makúria. A Grande Igreja de Jesus é conhecida por sua construção monumental, mas grandes partes continuam cobertas por camadas acumuladas ao longo de séculos. O acesso ao piso foi um avanço recente da missão.

A Universidade de Varsóvia informou em novembro de 2026 que os pesquisadores identificaram uma escadaria e conseguiram chegar a parte do piso original. Antes disso, a profundidade e a preservação das paredes dificultavam alcançar o nível de uso do edifício.

Por que as paredes de 11 metros impressionam?

Alguns muros ao redor da escadaria ainda têm aproximadamente 11 metros de altura. Isso indica um grau importante de preservação, mas também exige escavações profundas e cuidados extras para não comprometer a estabilidade das estruturas. A altura preservada aumenta as dificuldades de conservação.

O trabalho é realizado por uma missão do Centro Polonês de Arqueologia Mediterrânea com parceiros sudaneses. A pesquisa avança aos poucos porque retirar terra de um edifício alto e parcialmente enterrado pode trazer riscos ao patrimônio.

A igreja ajuda a reconstruir a antiga cidade

Old Dongola teve papel central em Makúria, um reino cristão da Núbia medieval. Conhecer os edifícios religiosos ajuda a estudar a organização urbana, os espaços de encontro e as técnicas de construção usadas naquela região do vale do Nilo. As medidas ainda são estimativas da equipe arqueológica.

Os pesquisadores já documentaram elementos importantes da construção:

Escadaria: passagem monumental que levou ao piso

passagem monumental que levou ao piso Paredes: trechos preservados com cerca de 11 metros

trechos preservados com cerca de 11 metros Planta: largura estimada em 47 metros e comprimento em 57

largura estimada em 47 metros e comprimento em 57 Decoração: fragmentos de pinturas e inscrições em estruturas anexas

fragmentos de pinturas e inscrições em estruturas anexas Apoios: reforços encontrados junto à parte curva da igreja

reforços encontrados junto à parte curva da igreja Limites: só uma pequena parte do edifício foi escavada

A equipe estima uma largura de cerca de 47 metros e comprimento aproximado de 57 metros para a igreja. Esses valores ainda podem ser refinados, porque apenas parte da estrutura foi escavada e a forma completa permanece em investigação.

Era a maior igreja da Núbia medieval?

Fontes históricas e os vestígios indicam um edifício muito grande e importante, mas um recorde absoluto deve ser tratado com cuidado. O tamanho total e as relações com outras igrejas ainda dependem das próximas etapas de pesquisa. As estruturas anexas passaram por diferentes fases de uso.

A história de Old Dongola inclui muitos séculos de ocupação e mudança religiosa. A descoberta do piso permite observar mais de perto um de seus edifícios, sem encerrar todas as dúvidas sobre a função de construções vizinhas.

Outras partes do conjunto também chamaram atenção

Além da escadaria, a missão identificou elementos de reforço da parte curva da igreja e vestígios de outro templo em um edifício anexo. Fragmentos de pintura e inscrições gregas ampliam as perguntas sobre decoração e uso dos espaços.

Esses elementos não pertencem necessariamente à mesma etapa de construção. Comparar camadas, paredes e materiais ajuda a entender reformas feitas ao longo do tempo, evitando tratar todas as peças recuperadas como se fossem de um único momento. Inscrições gregas foram recuperadas em fragmentos de revestimento.

O que ainda falta escavar na igreja?

Chegar ao piso é uma etapa importante, mas o trabalho não terminou. Arqueólogos ainda precisam examinar outros espaços com cuidado e registrar como cada parte se relaciona com o conjunto. A preservação de muros altos torna o processo mais delicado.

O resultado atual é concreto: parte do piso original foi alcançada e a escadaria monumental está documentada. Novos levantamentos poderão esclarecer as dimensões e a história do edifício, sem necessidade de antecipar conclusões que a escavação ainda não permite. A escavação futura poderá mudar a interpretação da planta.