Uma oficina de cerâmica escavada no complexo de Dinka, no Curdistão iraquiano, preservou fornos e resíduos para reconstruir a fabricação de vasos na Idade do Ferro. A estrutura pertence ao período de 1200 a 800 antes de Cristo. As análises ligam argila, aquecimento e produtos finais a uma atividade organizada.

A oficina foi encontrada em Gird-i Bazar

O conjunto arqueológico de Dinka fica na região do Curdistão iraquiano. Em uma área chamada Gird-i Bazar, pesquisadores encontraram estruturas de produção e materiais associados ao trabalho com argila durante a Idade do Ferro. A região preservou materiais ligados a diferentes etapas artesanais.

A Universidade de Tübingen informou que a pesquisa reuniu evidências de etapas diferentes da fabricação. O sítio começou a ser investigado em 2015 e oferece uma visão mais completa de como artesãos trabalhavam em uma área urbana antiga.

Quais peças revelaram o funcionamento da oficina?

A equipe examinou vasos prontos, argila crua, revestimentos dos fornos e restos associados ao aquecimento. Comparar esses materiais permite compreender as escolhas usadas na preparação da massa e no processo de queima. A descoberta reuniu instalações fixas e resíduos de produção.

O estudo publicado no Journal of Archaeological Science combinou observação arqueológica com análises dos minerais e da estrutura microscópica das peças. Desse modo, os cientistas puderam propor uma sequência de trabalho, embora nem todos os gestos dos artesãos tenham deixado marcas.

Os fornos preservaram sinais de temperatura

Dois fornos foram examinados pela equipe apresentada no estudo mais recente. Alterações na argila ajudam a estimar como o calor agiu e quais condições foram usadas. Os dados apontam para queimas relativamente baixas, abaixo de 900 graus Celsius.

As etapas reconstruídas pelos pesquisadores dependem de evidências distintas:

Argila: matéria-prima selecionada para preparar os vasos

matéria-prima selecionada para preparar os vasos Moldagem: diferenças de forma observadas nos objetos

diferenças de forma observadas nos objetos Queima: fornos e minerais alterados pelo calor

fornos e minerais alterados pelo calor Produto: cerâmicas prontas comparadas com os resíduos

cerâmicas prontas comparadas com os resíduos Local: área de Gird-i Bazar dentro do complexo Dinka

área de Gird-i Bazar dentro do complexo Dinka Temperatura: queimas analisadas abaixo de 900 graus Celsius

A produção provavelmente combinava aquecimento gradual, tempos curtos e entrada de ar. Essas características aparecem como interpretação técnica dos materiais e ajudam a explicar por que peças de formas diferentes podiam seguir procedimentos de queima semelhantes. O estudo compara o interior dos fornos e os vasos.

O que os vasos contam sobre a organização?

Objetos usados em tarefas diferentes podem ter tamanhos e acabamentos variados, mesmo quando são feitos em oficinas que compartilham técnicas. A padronização de algumas etapas sugere conhecimento transmitido entre artesãos e uma rotina de trabalho organizada. Nem toda diferença de forma indica técnica de queima distinta.

A produção de cerâmica exige escolhas sobre argila, forma, secagem e fogo. No complexo de Dinka, os dados sugerem possíveis relações entre oficinas da região, sem provar uma autoridade única controlando cada oleiro ou cada vaso produzido.

O trabalho podia servir a outras áreas

Os autores consideram que Gird-i Bazar talvez abastecesse não só a área próxima, mas também outros espaços do complexo. O padrão técnico em diferentes peças sustenta essa hipótese, porém não informa quantos vasos foram trocados ou vendidos.

Outros possíveis fornos foram identificados por métodos geofísicos na região. Esses sinais ampliam a investigação da produção, mas uma anomalia no solo não equivale automaticamente a uma estrutura escavada e datada. A produção organizada pode envolver vários trabalhadores e espaços.

O que falta descobrir sobre as oficinas?

O conjunto permite observar uma atividade especializada em seu contexto original. Fornos, resíduos e vasos formam uma sequência de pistas que ajuda a compreender trabalho, conhecimento e organização no norte da Mesopotâmia há cerca de 3 mil anos.

A interpretação continua dependente do material preservado e das áreas investigadas. Mesmo com essas limitações, o estudo mostra como acompanhar a produção de um objeto pode revelar aspectos da vida antiga que uma peça isolada não explica. Novas escavações podem esclarecer o alcance dessas oficinas.